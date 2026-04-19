השר מיקי זוהר נחקר במשטרה בפרשת ההסתדרות

שר התרבות מיקי זוהר נחקר בשעה זו במשטרה בפרשת ההסתדרות. זוהר נחקר בחשד לעבירות מתחום השחיתות הציבורית, ובהן שוחד, מרמה והפרת אמונים.

במרכז פרשת "יד לוחצת יד" מצויים חשדות ליחסי "תן וקח" בין בכירים בהסתדרות, ובראשם היו"ר ארנון בר־דוד, לבין סוכן הביטוח המקורב לליכוד, עזרא גבאי. לפי החשדות, בר־דוד והבכירים קיבלו טובות הנאה תמורת העברת עובדים בחברות ובארגונים במשק - שם פעלו ועדים מטעם ההסתדרות - לסוכנות הביטוח של גבאי.

בר־דוד וגבאי נעצרו בנובמבר 2025 בעקבות פשיטה של חוקרי להב 433 על משרדי ההסתדרות. ביחד איתם נעצרו בכירים נוספים בהסתדרות ובסוכנות הביטוח של גבאי, כמו גם אשתו של יו"ר ההסתדרות, הילה קניסטר בר־דוד, ששימשה בעבר בתפקיד בכיר בהסתדרות. בהמשך הם שוחררו למעצר בית.

פשיטת המשטרה נערכה גם בקרב משרדים של ועדי עובדים ברכבת ישראל, אל על, האוניברסיטה העברית ומכון וינגייט.

במרץ האחרון חזר בר־דוד לתפקידו בהסתדרות, תוך שנאסר עליו לעסוק בסוגיות הנוגעות לחשודים בפרשה.

פעלו להעביר עובדים לסוכנות הביטוח

על־פי החשד, גבאי פעל לכאורה למנות דירקטורים בחברות ממשלתיות שאליהן היה מקורב, מקרב ראשי ועדים בהסתדרות, בתמורה לכך שאותם ראשי ועדים פעלו להעביר עובדים מרשויות מקומיות, מחברות ממשלתיות ומתאגידים לסוכנות הביטוח שבשליטת אותו איש עסקים. עוד חשוד גבאי כי פקד לכאורה חלק מוועדי העובדים לליכוד - מפלגת השלטון שאליה הוא נחשב מקורב.

בר־דוד מצדו חשוד שקיבל לכאורה כספים וטובות הנאה מגבאי, המחזיק כאמור בבעלות על סוכנות ביטוח. זאת, כאשר גבאי משתמש לכאורה בקשריו עם יו"ר ההסתדרות כדי להשפיע על מינויים בחברות.

מטעם השר מיקי זוהר נמסר בתגובה: "הגעתי הבוקר להשיב על כל השאלות ולהפריך את כל הטענות שיעלו. כל ניסיון לקשור אותי למה שמכונה 'פרשת ההסתדרות', במסגרתה נחקרו מאות עדים, לא יצלח, וכמובן שאין לי כל קשר לסיפור. קשרי חברות עם אנשים שונים לא יכולים להפוך אותי לחשוד. אין לי ספק שהתשובות המלאות שאספק יפריכו את הכול ויבהירו שאין לי שום קשר לפרשה".

מטעם פרקליטו של סוכן הביטוח עזרא גבאי נמסר: "בין מרשי מר עזרא גבאי סוכן הביטוח לבין השר מיקי זוהר יש יחסי חברות קרובים. מעולם השר לא סייע למרשי בזכייה במכרז לביטוח או בדבר אחר, וכמובן שמרשי לא נתן דבר שאין לו חוקי. כפי שאמרנו מלכתחילה, התיק הזה יוליד עכברון קטן שלא יצדיק העמדה לדין".

*** חזקת החפות: החשודים בפרשה לא הורשעו בביצוע עבירה, ועומדת להם חזקת החפות.