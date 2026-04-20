הותר לפרסום: עדי קוכמן הוא החשוד המרכזי בפרשת משיכת כספי הפנסיה

הותרו לפרסום שמות חלק מהחשודים המרכזיים בפרשת משיכת כספי הפנסיות: החשוד המרכזי הוא עדי קוכמן, אשר מסומן בחקירה כרוח החיה מאחורי התרמית וכגורם המקשר בין שני החשודים הנוספים - ישראל אבבה, עובד חולייה במשרד פקיד שומה רעננה ברשות המסים, וסוכן ביטוח בעל סוכנות ביטוח פרטית, ששמו עדיין אסור בפרסום.

החשדות מתמקדים בתרמית להוצאה מוקדמת של כספי פנסיה של עמיתים תוך קבלת פטור ממס שלא כדין, גביית עמלות גבוהות מהעמיתים, ובהמשך הלבנת כספי העמלה והסתרת ההכנסות מרשות המסים. החקירה עדיין בראשיתה, אך כבר נחשפו מיליוני שקלים ששוחררו מקופות הפנסיה ונגרעו מקופת המדינה.

● השר מיקי זוהר נחקר במשטרה בפרשת ההסתדרות

● הבטיחו פטור ממס וסיבכו את החוסכים: כך לכאורה עבדה תרמית הפנסיה החדשה

● קריסת חניון הברזל: המהנדס בן ה-91 נידון ל-6 חודשי מאסר על-תנאי

לדברי עו"ד פקד סתיו מלכה-קובנוביץ, סגן ראש מחלקת חקירות שחיתות ציבורית בלהב 433, "מדובר בפגיעה חמורה בקופת המדינה שעלולה להגיע לעשרות מיליונים. משיכות הכספים עומדות על כ-500-600 אלף שקל בממוצע לאדם וכבר בראשית החקירה הגענו ל-8 מיליון שקלים שנמשכו, וזה טיפה בים. היקף המשיכות המוערך מאוד גבוהה".

שמו של קוכמן כבר עלה לכותרות בעבר בפרשה דומה של משיכת כספי פנסיה. בשנת 2023 הטיל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון קנס אזרחי של כ־7.3 מיליון שקל על חברת "ממונא פתרונות פיננסים בע"מ", שהייתה בבעלותו יחד עם שותף נוסף, לאחר שפעלה ללא רישיון והובילה לקוחות לפדות את כספי החיסכון הפנסיוני שלהם בניגוד לחוק, תוך פגיעה קשה בעתידם הכלכלי.

בשנת 2024 הורשע קוכמן בשורת עבירות, ובהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שימוש במסמכים מזויפים, התחזות, עבירות הלבנת הון ועבירות מס. הרשעתו התבססה על פעילותו במסגרת אותה חברה, שפעלה ללא רישיון פנסיוני וגבתה עמלות גבוהות מלקוחות עבור משיכת כספים מקופות פיננסיות תוך שימוש במרמה ובמסמכים מזויפים מול חברות הביטוח. קוכמן נידון ל־20 חודשי מאסר בפועל, וערעור שהגיש לבית המשפט העליון עדיין תלוי ועומד.

החולייה המקשרת

בזמן שהערעור ממתין להכרעה, נעצר ונחקר כעת קוכמן בפרשת תרמית הפנסיות החדשה. הפרשה נחשפה בתחילת השבוע שעבר, כאשר חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עצרו את קוכמן, אבבה ואת סוכן הביטוח בחשד לביצוע עבירות שוחד, זיוף, מרמה, הלבנת הון ועבירות מס.

על פי החשד, השלושה פעלו באופן שיטתי וקשרו קשר לביצוע עבירות זיוף אישורים ומשיכה מוקדמת שלא כדין של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים, תוך התחמקות מתשלום מס, עבירות שוחד והלבנת הון.

מהחקירה עלה כי במסגרת פעילותם יצרו מצגי שווא מתוחכמים והזינו נתונים כוזבים במערכות רלוונטיות, ובהן מערכות הדיווח של רשות המסים, במטרה להביא לשחרור כספי הפנסיה תוך קבלת פטור ממס במרמה.

בפעילות משותפת של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433, המפלג למניעת שחיתות ציבורית ויחידת יהלום ברשות המסים, בוצעו חיפושים ונעצרו מספר חשודים בחשד למעורבות בתרמית.

בשנים האחרונות צצו לא מעט חברות "לאיתור כספים" או "לאיתור כספים אבודים", שמציעות "לסייע" לציבור לבצע משיכה מוקדמת של כספים מהפנסיה שנצברה, תמורת עמלה שמנה שמגיעה לפעמים ל־25-30%. מהחקירה עולה כי קוכמן פעל בשיטה זו על מנת לאתר עמיתים בעלי קופות פנסיה הזקוקים לכסף זמין והציע להם סיוע בשחרור כספי הפנסיה ללא "קנס-המס" המוטל על משיכות כספי פנסיה בטרם היציאה לפנסיה- בשיעור 35%.

לדברי עו"ד פקד מלכה-קובנוביץ, "עדי קוכמן הוא המחולל של כל הפרשה. מדובר בעבריין רצידביסט בתחום ההונאות והמרמה, אשר הורשע ב-2024 באותן עבירות בפרשת הוצאת כספי פנסיה.

על פי החשד, שיטת המרמה עבדה באופן הבא: קוכמן או מי מטעמו פרסמו ברשתות החברתיות פרסומים המפתים אנשים למשוך את כספי הפנסיה שלהם בקלות וללא מס, וכשנוצר הקשר הוסבר להם שהם יידרשו לשלם עמלה, שלעיתים מגיעה כמעט לסכומי המס.

קוכמן היה איש הקשר בין עובד רשות המסים אבבה לסוכן הביטוח. לכל אחד בשרשרת היה תפקיד: קוכמן היה מסביר את תנאי "עסקת" שחרור הכספים וגובה העמלה, סוכן הביטוח היה מבצע את הפעולות הנדרשות להעברת הוראות משיכת כספי הפנסיות לחברות הביטוח, ואבבה היה מעניק לאותם עמיתים פטור ממס בגין קצבת נכות, אשר הם לא היו זכאים לו, ובכך פוטר אותם מתשלום המס שלא כדין.

עו"ד פקד סתיו מלכה-קובנוביץ: "החשוד העיקרי, עדי קוכמן, הוא החולייה המרכזית שמקשרת בין סוכן הביטוח לרשות המסים, וכל אחד מהם הוא חלק בלתי נפרד ממערכת ההונאה שעדי מניע. החשודים פרסמו ברשתות החברתיות הצעות לסיוע ההוצאת כספי הפנסיה בהליך מהיר ללא תשלומי מס. האזרחים שהתקשרו הגיעו לאותו עדי או לחברה שמקושרת אליו לכאורה על פי הראיות, ובשיחה מסבירים להם שהם יצטרכו לשלם עמלה בין 12 ל-30 אחוז מהכספים שיכנסו מהפנסיה. התחכום היה שאיש רשות המסים היה מזין להם פטור מניכוי מס בשל קצבת נכות בגובה 75% ללא שום נכות כמובן".

מרבית העמיתים לא היו מודעים לתרמית ולא נחשפו לכך שניתן להם פטור בשל נכות.

בהמשך, נדרשו החשודים לפעולות מתוחכמות על מנת לגבות את העמלה. "זה נעשה תוך הסתרה. הכספים הגיעו מחברות הביטוח לעמיתים שהעבירו את העמלה הגבוהה לחשודים בדרך שלא ניתן לפרט כעת, אך לא היתה דרך ישירה", אומרת עו"ד פקד סתיו מלכה-קובנוביץ ומסבירה, כי "התופעה של פיתוי וניצול אנשים הזקוקים לכסף ושכנועם לשחרר את כספי הפנסיה שלהם תוך פגיעה אנושה בעתידם הכלכלי הפכה למכת מדינה.

"הגורמים העבריינים בתחום מצאו לעצמם מכרה זהב. המוני אנשים נחשפים לפרסומים ברשתות החברתיות או מקבלים הודעות לנייד שלהם בסגנון 'רוצה למשוך את הכספים ללא מס?' וכשהם נואשים לכסף הם עלולים להתפתות מבלי להבין את הפגיעה בהם. יש פה פגיעה בציבור כי הפנסיה היא כרית הביטחון של האנשים ופגיעה בקופת המדינה. מאוד חשוב שאנשים ידעו לא להתפתות לפרסומים כמו 'הלוואה ללא תנאי', 'משיכה ללא מס' וכדומה.

*** חזקת החפות: החשודים בפרשה לא הורשעו בעבירות, ועומדת להם חזקת החפות.