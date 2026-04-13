ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט חשד: עובד רשות המסים וסוכן ביטוח ביצעו תרמית במשיכות כספי פנסיה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
עבירות מס

חשד: עובד רשות המסים וסוכן ביטוח ביצעו תרמית מס במשיכות כספי פנסיה

עפ"י החשד, השניים זייפו אישורים וביצעו משיכה מוקדמת שלא כדין של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים, תוך התחמקות מתשלום מס וביצוע עבירות שוחד והלבנת הון

אלה לוי-וינריב 11:44
אילוסטרציה: איל יצהר

חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עצרו עובד של רשות המסים וסוכן ביטוח בחשד לביצוע עבירות שוחד, זיוף, מרמה ועבירות מס במסגרת משיכת כספי פנסיה שלא כדין.

על-פי החשד, השניים פעלו באופן שיטתי וקשרו קשר לביצוע עבירות זיוף אישורים ומשיכה מוקדמת שלא כדין של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים, תוך התחמקות מתשלום מס כחוק, עבירות שוחד והלבנת הון.

מהחקירה עולה כי במסגרת פעילותם פעלו החשודים ליצירת מצגי שווא מתוחכמים והזינו נתונים כוזבים במערכות הרלוונטיות, והכול במטרה להביא לשחרור כספי הפנסיה תוך קבלת פטור ממס במרמה.

בפעילות משותפת של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433, המפלג למניעת שחיתות ציבורית, יחד עם יחידת יהלום ברשות המסים, בוצעו חיפושים, ונעצרו מספר חשודים בחשד למעורבות בתרמית.

החקירה מצויה בראשיתה, וצפויים עוד להיחקר עשרות מעורבים.

ממשטרת ישראל ומרשות המסים נמסר: "משטרת ישראל, להב 433 ורשות המסים שבות וקוראות לציבור לגלות ערנות מפני תרמיות והצעות למשיכת כספים בניגוד לדין, המוצגות לעתים כ'פתרונות קסם'. משיכה מוקדמת שלא כדין עלולה לפגוע באופן מהותי בזכויות הפנסיוניות של העמיתים. היענות להצעות הכוללות עקיפת חבות מס עלולה להוביל להשלכות משפטיות, לרבות הליכים פליליים, חילוט כספים וחיובי מס משמעותיים".

*** חזקת החפות: החשודים בפרשה לא הורשעו בעבירות, ועומדת להם חזקת החפות.