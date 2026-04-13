חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עצרו עובד של רשות המסים וסוכן ביטוח בחשד לביצוע עבירות שוחד, זיוף, מרמה ועבירות מס במסגרת משיכת כספי פנסיה שלא כדין.
על-פי החשד, השניים פעלו באופן שיטתי וקשרו קשר לביצוע עבירות זיוף אישורים ומשיכה מוקדמת שלא כדין של כספי תגמולים ופיצויים השייכים לעמיתים, תוך התחמקות מתשלום מס כחוק, עבירות שוחד והלבנת הון.
מהחקירה עולה כי במסגרת פעילותם פעלו החשודים ליצירת מצגי שווא מתוחכמים והזינו נתונים כוזבים במערכות הרלוונטיות, והכול במטרה להביא לשחרור כספי הפנסיה תוך קבלת פטור ממס במרמה.
בפעילות משותפת של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433, המפלג למניעת שחיתות ציבורית, יחד עם יחידת יהלום ברשות המסים, בוצעו חיפושים, ונעצרו מספר חשודים בחשד למעורבות בתרמית.
החקירה מצויה בראשיתה, וצפויים עוד להיחקר עשרות מעורבים.
ממשטרת ישראל ומרשות המסים נמסר: "משטרת ישראל, להב 433 ורשות המסים שבות וקוראות לציבור לגלות ערנות מפני תרמיות והצעות למשיכת כספים בניגוד לדין, המוצגות לעתים כ'פתרונות קסם'. משיכה מוקדמת שלא כדין עלולה לפגוע באופן מהותי בזכויות הפנסיוניות של העמיתים. היענות להצעות הכוללות עקיפת חבות מס עלולה להוביל להשלכות משפטיות, לרבות הליכים פליליים, חילוט כספים וחיובי מס משמעותיים".
*** חזקת החפות: החשודים בפרשה לא הורשעו בעבירות, ועומדת להם חזקת החפות.
