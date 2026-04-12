ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט האשים עורך דין בעושק ובהטעיה - ויפצה אותו בעשרות אלפי שקלים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אייל בסרגליק

האשים עורך דין בעושק ובהטעיה - ויפצה אותו בעשרות אלפי שקלים

תביעת רשלנות שהוגשה נגד עו"ד אייל בסרגליק נדחתה, ואילו תביעתו בגין לשון הרע התקבלה • בית המשפט: "קיומם של פרסומים שליליים קודמים אינו מקנה 'רישיון' להטיח באדם האשמות חדשות וחמורות"

ג'ניפר סילון 14:09
עו''ד אייל בסרגליק / צילום: ליאת מנדל
עו''ד אייל בסרגליק / צילום: ליאת מנדל

אביתר אלבאז ישלם 25 אלף שקל בגין לשון הרע בעקבות פרסומים, גם בתקשורת, הנוגעים לטענות עושק ושכר-טרחה מופרז שגבה עו"ד אייל בסרגליק במסגרת הסכם בין השניים - כך קבע בית משפט השלום בבת ים.

אלבאז הגיש תביעה כספית נגד בסרגליק להשבת שכר-טרחה ששילם לו, בטענה לרשלנות מקצועית, שכר-טרחה מופרז, הטעיה וחוסר תמורה בעד התשלום.

אלבאז טען כי במסגרת הסכם שכר-הטרחה בו התחייב לשלם 113 אלף שקל לטיפול בתלונה ובצו הטרדה מאיימת שהיו בעניינו, עו"ד בסרגליק לא מילא את חובותיו, ולכן אלבאז זכאי להשבת הסכום.

פסק הדין מתאר את הפעולות שנקט בסרגליק, בהן שליחת בקשות לדחיית דיון לבית המשפט, מכתבים למשטרה ובקשות לקבל מידע ובקשה למניעת הטרדה מאיימת. בשל חוסר שביעות-הרצון של אלבאז מהתנהלות בסרגליק, התקיים ראיון איתו בחדשות 12, בו הוא שטח את טענותיו לעושק או הטעיה מצד עורך הדין. בעקבות הפרסומים הגיש עו"ד בסרגליק נגד אלבאז תביעה בגין לשון הרע.

ארבעה אירועי לשון הרע

ביחס לתביעה הכספית של אלבאז ולטענות לשכר-טרחה מופרז, בית המשפט קבע כי טענה זו לא מתקבלת בקלות, ובית המשפט יתערב בהסכמים אלה רק במקרים חריגים בלבד. בית המשפט קבע כי הגעה לפגישה עם עורך דין כשהלקוח במצב רגשי סוער אינה מבטלת את יכולתו לקבל החלטה מושכלת, כמו חתימה על הסכם שכר-טרחה.

נקבע כי אלבאז הוא בעל ניסיון חיים עסקי וציבורי, מנכ"ל עמותה, רץ בראש רשימה פוליטית לעיריית ירושלים ומפעיל מערך שירותי חסד. משכך, היה לו זמן לשקול ולהתייעץ, ולכן גם אם מצוקתו הייתה כנה, היא "לא הגיעה לרמה שפגמה באופן מהותי ביכולתו להבין את תנאי ההתקשרות", והוא "שילם לבסרגליק כספים מדעת".

לגבי הטענה לשכר-טרחה החורג במידה לא סבירה, נקבע כי "עורך דין רשאי לדרוש שכר-טרחה, ומשלקוח מסכים לכך, אין לקבל טענות על גובהו לאחר שניתן מרבית השירות".

לאחר מכן, בית המשפט עבר לבחון את הפרסומים של אלבאז נגד בסרגליק, גם בתקשורת. בית המשפט קבע כי הפרסומים מהווים ארבעה אירועי לשון הרע, וכי לא עומדת לו הגנת "אמת דיברתי" או "עניין ציבורי".

עוד נדחתה הטענה לכך שלברסגליק "אין שם טוב" מראש. בעניין זה נקבע כי "קיומם של פרסומים שליליים קודמים אינו מקנה 'רישיון' להטיח באדם האשמות חדשות וחמורות".

לאור כך נקבע כי אלבאז ישלם לבסרגליק 25 אלף שקל כפיצוי בגין הוצאת לשון הרע והוצאות משפט.