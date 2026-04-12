ביהמ"ש הוציא מביתו יורש חוקי של בית. זו הסיבה

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס, שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל ela-l@globes.co.il

הבעל "פלרטט" עם נשים ברשת וחויב ב־52 אלף דולר לטובת האישה הפסיקה בקצרה: ביה"ד הרבני הגדול דחה ערעור של גבר על חיובו בכתובת אשתו בסך 52,000 דולר, לאחר שהאישה הוכיחה כי הוא מנהל התכתבויות ברשת עם נשים. נקבע, כי אישה אינה חייבת לחיות עם בעל "מפלרטט" גם אם יש לו הסברים. הצדדים היו נשואים ונולדו להם שלוש בנות. במרץ 2024 תבעה האישה גירושין, כשהיא כורכת לתביעתה את עניין הכתובה והרכוש, זמני שהות ומזונות ילדים. בכתב התביעה ציינה כי עילת הגירושין וחיוב הכתובה מבוססות על היות הבעל מכור להימורים ומנהל קשרים רומנטיים עם נשים זרות. הבעל נחקר בדיון בבית הדין הרבני האזורי פ"ת על קשריו עם נשים זרות וטען כי מדובר בקשרים שהיו באמצעות התכתבות ברשת. בתום הדיון קבע ביה"ד האזורי כי יש לחייב את הבעל בכתובת אשתו. על הכרעה זו ערער הבעל לבית הדין הרבני הגדול. הרב צבי בן יעקב, הרב דוד בירדוגו והרב משה אמסלם, דחו את ערעורו וקבעו כי "הכלל ההלכתי ברור, שכאשר אשה באה מחמת טענה מוצדקת, שהיא רוצה להתגרש עקב מעשי הבעל ואינה מוכנה לחיות איתו, כמו במקרה שלפנינו, כאשר המשיבה טוענת שלדבריה יש למערער קשר רומנטי עם נשים, יש מקום לחייב בכתובה". נקבע, כי אמנם ההוכחות שהמציאה האישה לבית הדין האזורי נוגעות להתכתבויות כאלה ואחרות עם נשים זרות, ומדובר בתביעה מוצדקת לגירושין. "אישה אינה חייבת לחיות עם בעל 'המפלרטט' בחוסר צניעות עם נשים, גם אם יש לו הסברים לכך", ציינו הרבנים והוסיפו כי "ככל שתביעת האישה לגירושין מבוססת על מעשי הבעל, ולדעת ביה"ד אכן אין מקום לחיי זוגיות ומשפחה כשהבעל עסוק במעשים כגון אלו, וזכותה של אישה לדרוש שהבעל לא יגלה חיבה (בלשון המעטה) לנשים זרות, הרי שיש לחייב בגירושין וכתובה". עוד ציינו הרבנים כי התרשמו שהתביעה שהגישה האישה לבית הדין הרבני האזורי לחיוב הבעל בגט, מחמת מעשיו - מוצדקת. "התרשמנו מהחומר שבתיק שהייתה עילה מוצדקת לחיוב בגט (הגם שהגט ניתן בהסכמה), וכי מחמת עילת הגירושין, המשיבה אף זכאית לכתובתה", נקבע. משמעות הפסיקה: כאשר תביעת האישה לגירושין המבוססת על מעשי הבעל נמצאת מוצדקת - יש לחייב בגירושין וכתובה. מספר תיק: ‏1477378/2. קראו עוד

האחיין ירש את הבית הישן במשק, אך גילה שזכויות הבנים הממשיכים גוברות הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש השלום בבית שמש קבע כי אחיין שירש בית ישן במשק בצוואה מסבו, יפנה את הבית בו התגורר כל חייו וישלם כ־67,500 שקלים דמי שימוש ועוד 45,000 שקלים הוצאות משפט, לדודתו ובעלה שהוכרזו כ"בנים הממשיכים" במשק. הצדדים להליך מתגוררים בנחלה במושב גבעת יערים. התובעים הם בני זוג והנתבע הוא בן אחיה של התובעת. אביה של התובעת (וסבו של הנתבע) ז"ל, היה בעל הזכויות במשק אותם העביר לתובעים כ"בנים הממשיכים". הנתבע מחזיק בבית סוכנותי ישן הבנוי במשק (כינוי היסטורי לבתים שנבנו עבור עולים חדשים בשנים הראשונות של המדינה, א ל"ו). בעבר התגורר הנתבע (כיום בשנות הארבעים לחייו) בבית הסוכנותי יחד עם אביו (אחיה של התובעת), אמו ואחיו, אך הוריו עזבו לאחר שבנו בית בהרחבה במושב. לאחר שקיבלו את המשק מכוח היותם בנים ממשיכים, הגישו התובעים תביעה לפינוי הנתבע מהבית הסוכנותי וכן לתשלום דמי שימוש ראויים בגין תקופת מגוריו שם. מנגד טען הנתבע, כי אין לאפשר את פינויו, או כי יש להתנות את הפינוי בתשלום סכום השווה לערך הבית. זאת מאחר שבהתאם להוראות הצוואה של אביה המנוח של התובעת, הוא זכאי לקבל לידיו את הבית הסוכנותי או שישולם לו שוויו. על כך טענו התובעים, כי זכויות הבן הממשיך שהוענקו להם טרם פטירת המנוח, גוברת על הוראות נוגדות בצוואת המנוח. ביהמ"ש קיבל את טענת התובעים וקבע כי הוראות הצוואה המעניקות לנתבע זכויות כלשהן בבית הסוכנותי, נכנסו לתוקף רק לאחר שהמנוח כבר העניק את זכויותיו במשק במתנה לתובעים, והמתנה הושלמה, כך שלא יכול היה להעניקן עוד לנתבע. השופט אופיר יחזקאל קבע, כי "המנוח אמנם העניק הרשאה לנתבע לעשות שימוש, ללא תמורה, בבית הסוכנותי. עם זאת, לא הוכח, כי מדובר בהרשאה בלתי הדירה, או במתנה. בהמשך, ערך המנוח צוואה, שבה ציווה לנתבע את הבית הסוכנותי, או שווה ערך כספי, אך לאחר מכן, העניק את זכות הבן הממשיך לתובעים. "הענקה זו, היא בגדר מתנה שהושלמה, עם קבלת אישור רמ"י, כך שמשלב זה, כבר לא היה בכוחו של המנוח להעניק, או להוריש, את הזכויות בבית הסוכנותי לנתבע". משמעות הפסיקה: זכויות בן ממשיך בנחלה, שהושלמו, גוברות על הוראות צוואה מאוחרת הסותרות אותן. מספר תיק: ת"א 33539-07-21. קראו עוד