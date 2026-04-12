הממונה על שוק ההון, עמית גל, פנה היום (א') ללשכת ההוצאה לפועל בדרישה לאכוף על שמעון גולדברג, בעל השליטה בסלייס, את פסק הדין מינואר האחרון, שחייב אותו לשלם לחברת הגמל 71 מיליון שקל. זאת, לאחר שגולדברג נמנע עד כה מלהעביר את התשלום.

בנובמבר 2024 דרש גל מגולדברג להזרים את הסכום לצורך כיסוי הגירעון התקציבי והשלמת ההון העצמי בסלייס, חברת הגמל שניהלה בשיאה יותר מ-4 מיליארד שקל - כמחציתם בקופות גמל בניהול אישי (IRA). כזכור, מתוך אלה אבדו כ-850 מיליון שקל בכספי חוסכים, אשר כספם נויד לקרנות השקעה אלטרנטיביות מעבר לים ("קרנות אדומות").

"חתם על 'זבוב' שהממונה הפך ל'פיל'"

גולדברג עתר לביהמ"ש המחוזי בירושלים נגד דרישת גל. בין היתר, הוא טען כי ההתחייבות שעליה חתם להשלמת ההון העצמי נועדה להיות מוגבלת למיליוני שקלים בודדים ולצרכים תפעוליים בלבד. "העותר (גולדברג - ע'ג') חתם על 'זבוב', והממונה הפך אותו ל'פיל'", נכתב בעתירה. בדיון שהתקיים בבית המשפט טענה עורכת דינו של גולדברג, כי "אין לרשות סמכות להטיל חיוב כספי ללא הסמכה בדין. פשוט כך, אין כאן דין שמסמיך".

בינואר 2026 דחה כאמור ביהמ"ש את העתירה. השופטת עינת אבמן-מולר התייחסה לטענת גולדברג, ולפיה המשמעות של דרישת גל היא כי בעל השליטה יידרש להעמיד ערבות בלתי מוגבלת, וקבעה כי "אין המדובר בערבות לחובות החברה, כפי שנטען (גם אם בפועל ישנה חפיפה), אלא בהתחייבות שנועדה להבטיח, במישור המינהלי, שההון העצמי של החברה המנהלת לא יפחת מהשיעור המזערי הנדרש על-פי הוראות הדין המפורשות".

בתגובה לפניית גל להוצאה לפועל מסרו היום באי כוחו של גולדברג, כי "בדיון בבית המשפט בעתירה הצהיר מפורשות בא כוחה של הרשות כי לא ניתן לממש את ההחלטה באמצעות ההוצאה לפועל כיוון ולא מדובר בחיוב כספי. דברים אלו קיבלו חיזוק גם בפסק הדין שניתן בעתירה. לא ידוע לנו על הליך הוצל"פ שנפתח ולא הומצא למרשינו דבר. מיד עם קבלת פסק הדין בעתירה ואף שהוא ניתן במישור המנהלי בלבד, נמסר לבא כוח המדינה כי בכוונתו של גולדברג לערער על פסק הדין לבית המשפט העליון".

"המשא ומתן מצד הקרנות היה בגדר אחיזת עיניים"

בתוך כך, המנהל המורשה של סלייס, רו"ח אפי סנדרוב, עדכן היום (א') את ביהמ"ש המחוזי בת"א כי נכשל המשא ומתן שניהל עם הקרנות ה"אדומות", שאליהן הועברו כספי חוסכים דרך סוכנות הביטוח פינברט. "למרבה הצער, מסתמן כי המשא ומתן מצד הקרנות היה בגדר אחיזת עיניים", כתב סנדרוב. לדבריו, "הקרנות העלימו מידע מהותי, העלו גרסאות מתפתחות ומשתנות בקשר לנכסי הקרנות וסירבו להשיב על שאלות בסיסיות. כל אלה הביאו לחוסר אמון קשה בקרנות, במידע שנמסר על ידן ובכוונתן הכנה לקיים התחייבויות כלשהן במסגרת כל הסכם עתידי".

לפי המנהל המורשה, כספי העמיתים ב"אשכול פינברט" שימשו לרכישת קרקעות בערים טיביליסי ובטומי שבגיאורגיה, למתן הלוואה עבור קרן זרה השייכת ל"אשכול ליעם ישראל" (אחד ממארגני הקרנות שאותם חילק סנדרוב ל"אשכולות") ולרכישה של דירת יוקרה בנתניה, הנכללת בהסדר שאליו הגיע סנדרוב עם ליעם ישראל. כמו כן, 25 מיליון דולר ניתנו כ"הלוואות" לצדדים שלישיים, והקרנות טוענות כי אינן יודעות מה עלה בגורלם.

סנדרוב מתאר בבקשתו לביהמ"ש כיצד המידע שהציגו הקרנות לגבי העסקאות בגיאורגיה התגלה כבלתי מאומת או כסותר את הנתונים שבידיו. עוד הוא טוען, כי הקרנות שינו את זהות מורשי החתימה ומנהלי הקרנות מישראלים לזרים והציגו יתרות מזומנים שלא תאמו את היתרות בפועל. התנהלות זו הובילה, לטענת סנדרוב, ל"תחושה שניהול המשא ומתן על ידי הקרנות נעשה בעיקר לצורך 'משיכת זמן'" ובמטרה לאפשר להן לבצע שינויים במצב הכספים כדי שאלה יישארו בידן.

סנדרוב מציין, כי יותר ממחצית מעמיתי פינברט הם בני למעלה מ-70 (וכי העבירו לקרנות יותר מ-100 מיליון שקל). עשרות עמיתים הם בני למעלה מ-80.

היקף נכסים המוערך בעשרות מיליוני דולרים

העדכון של המנהל המורשה לביהמ"ש מגיע אחרי חודשים ארוכים שבהם ניהל משא ומתן עם סוכנות הביטוח שבבעלות גבריאל קוקאשווילי. בשלב מסוים התנהל גם משא ומתן נפרד בין פינברט לבין חלק מהעמיתים שחסכו דרכה, ואשר מיוצגים על ידי עו"ד איתן ארז.

בדצמבר 2024 ביקש סנדרוב מביהמ"ש להורות לפינברט להעביר לקופת סלייס את הנכסים המוחזקים בלמעלה מ-20 קרנות השקעה של פינברט, הרשומות במישיגן, ארה"ב. היקף הנכסים באותן קרנות הוערך בעשרות מיליוני דולרים. מנוסח הבקשה עלה, כי "פינברט עצמה הייתה מעורבת עד צוואר בהפעלת הקרנות". פינברט השיבה עד כה כ-15 מיליון דולר לעמיתי סלייס.

עוד עלה מהנתונים שהציג המנהל המורשה, כי 1,143 עמיתי סלייס העבירו לקרנות פינברט למעלה מ-60 מיליון דולר. זאת, לאחר ש"פינברט הפעילה מערך פרסום, גיוס ושיווק של 'קרנות השקעה אלטרנטיביות', לרבות באמצעות סוכני ביטוח מטעמה".

בדצמבר 2025 הודיע עמית גל כי החליט לשלול את רשיון סוכן הביטוח משבעה סוכנים של פינברט שגייסו כספי עמיתים לסלייס. זאת, לנוכח "התנהלות שיטתית של הסוכנים שלא בהתאם להוראות הדין ולחובות הזהירות והאמון החלות עליהם, הכוללת הפרות חוזרות ונשנות של הוראות הדין כסוכנים בעלי רישיון, תוך פגיעה שיטתית ורחבת-היקף ויצירת נזק משמעותי ללקוחותיהם".

עתירה שהגישו חמישה מהסוכנים שרשיונם נשלל נדחתה בפברואר האחרון ע"י ביהמ"ש המחוזי בת"א. השופט קובי ורדי קבע, כי "סוכן ביטוח אינו איש מכירות או איש שיווק בלבד ואינו יכול להתנער מהחובות המוטלות עליו מכוח הדין".