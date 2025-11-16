קושי בלהפתיע מטרות: העסקה שמדאיגה את חיל האוויר

עדכונים שוטפים

08:12 - המאמצים לאתר את החטופים הנותרים - וההיערכות לחידוש הלחימה בעזה

כששלושה חטופים חללים עדיין מוחזקים בשבי חמאס ברצועה, בישראל מעריכים כי ארגון הטרור עדיין לא מוכן לשלב הבא של ההסכם ולא מוכן להתפרק מנשקו.

החיפושים אחר דרור אור ז"ל, רס"ל רן גואילי ז"ל וסותטיסאק רינטלאק ז"ל נמשכים. כמה גורמי ביטחון אמרו ביממה האחרונה לחדשות 12 שבשונה ממה שנראה עד כה - כרגע כן יש מאמצים של חמאס, בלחץ כבד מאוד של ישראל והמתווכות, לאתר את השלושה. לקריאת הכתבה

01:59 - לקראת הפגישה בין טראמפ לבן סלמאן: החשש בישראל ממכירת F-35 לסעודיה

במערכת הביטחון הביעו אמש (ש') חשש מהאפשרות שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ יאפשר לסעודיה לרכוש מטוסי F-35, החלטה תקדימית שתסדוק את תפיסת העליונות האסטרטגית של ישראל באזור. בחיל האוויר תיארו אפשרות זו כ"מציאות בלתי נסבלת". לקריאת הכתבה

21:39 - דורית ויובל אור, הוריו של החטוף החלל דרור אור, בצומת הקשתות: "קשה להיות אחרונים. עוד יום ועוד יום והעצבים שלנו נמתחים עד דק. האם ימצאו את דרור שלנו ומתי יחזירו לנו אותו? הילדים הנפלאים שלו זקוקים לזה כל כך, אנחנו זקוקים לזה, וזה יקרה"

20:52 - שורד השבי מקסים הרקין: "בזכותכם אני פה, במנהרות רציתי לחבק את כולכם"

שורד השבי מקסים הרקין הגיע לנאום בכיכר הבימה ואמר: "לא הכנתי נאום, אני מדבר מהלב. אני פה בזכותכם. אני מגשים את החלום שלי. שנתיים חלמתי על הרגע הזה, על הזכות לעמוד כאן. בשביל דבר אחד - להגיד לכם תודה. אתם הגיבורים האמיתיים, החזרתם אותי הביתה ולא רק אותי, כמעט את כולם".

מקסים העיד: "כשישבתי במנהרות וראיתי את כל העוצמה הזו, את הבמה עם השלטים. אמרתי דבר אחד פשוט - אם הייתי יכול פיזית לעמוד פה ולחבק את כולם, הייתי עושה את זה. אז אני מחבק אתכם מהבמה. אני רוצה שוב לחזור על עצמי ולבקש ממכם - תשמרו על זה. למרות הקושי והאסון - ההדדיות הזו והעזרה והכוח שיש בנו - אסור לנו לאבד את זה - לעזור לזה לצמוח ולצמוח. תודה רבה. אני חייב לכם את החיים שלי".

בצומת הקשתות בכניסה לשער הנגב, נאמו שורדי השבי גלי וזיו ברמן. השניים אמרו: "הדרך לפה - הנסיעה בכביש 232, הכביש שעברנו בו כל יום - החזירה לנו פתאום את כל הזיכרונות. כל עץ, כל פנייה, כל מטר בדרך הזאת הזכיר לנו כמה התגעגענו הביתה. הביתה. מילה פשוטה, אבל עבורנו היא התגשמות של תפילה, של מאבק, של תקווה שסירבה להישבר".

הם התייחסו לאובדן הגדול בעקבות השבת השחורה: "ועכשיו, אחרי שחזרנו, אנחנו מבינים את המחויבות שנולדה בתוכנו - להמשיך להיות הקול של מי שעדיין לא זכה לחזור. עד שהחטוף האחרון ישוב הביתה. השבוע הגענו לראשונה לבית העלמין של כפר עזה. הסתובבנו בין הקברים ולא האמנו. איך הגיעו שמותיהם של החברים הטובים ביותר שלנו להיות כתובים על מצבות?".

20:26 - הקרמלין: פוטין שוחח בטלפון עם נתניהו

פוטין ונתניהו שוחחו על רצועת עזה, הפסקת האש, תוכנית הגרעין האיראנית, ונושאים שיקדמו את היציבות בסוריה, כך לפי סוכנות החדשות הרוסית TASS. לשכת ראש הממשלה אישרה את הדיווח, ומסרה כי שני המנהיגים שוחחו, "ביוזמתו של הנשיא פוטין ובהמשך לסדרת שיחות שקדמו לה בתקופה האחרונה, שעסקו בנושאים אזוריים".

20:25 - לקראת ישיבת הממשלה מחר: מפגינים התאספו בדרישה לוועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר

יום לפני שהממשלה תתכנס לדון, בדרישת בג"ץ, בהקמת ועדת חקירה למתקפת 7.10, המונים התכנסו הערב (שבת) מפגינים בכיכר הבימה בתל אביב בדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר. ההפגנה מתקיימת בהובלת "מועצת אוקטובר" - ארגון משפחות שכולות ופעילים שמובילים את המאבק להקמת הוועדה.

ההפגנה מגיעה בשיאו של שבוע סוער בו ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז לראשונה בקולו, בדיון מיוחד שנכפה עליו בכנסת, כי לא יקים ועדת חקירה ממלכתית . "האופוזיציה צועקת ועדת חקירה ממלכתית אבל באותה נשימה אתם יודעים שחלק עצום של העם לא יקבל את הרכב הבודקים", אמר נתניהו בכנסת. "אנחנו רוצים להקים ועדת חקירה עם תמיכה ציבורית רחבה ככל האפשר. נקדם הרכב שמייצג את העם".

בהפגנה הערב ינאמו משפחות שכולות ופעילים מרכזיים. הנואמים כוללים בין היתר את המפכ"ל בדימוס רוני אלשיך, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס אליקים רובינשטיין, אביו של אלרואי ז"ל שנפל בקרב על מוצב נחל עוז רפי בן שטרית, אמן של נורל ורויה ז"ל שנרצחו במסיבת הנובה סיגל מנצורי ואביה של שורדת השבי אלי אלבג. בעצרת צפוי להשתתף גם כן יו"ר מפלגת כחול לבן בני גנץ, שהצטרף לקבינט המלחמה זמן קצר לאחר ה-7.10.

20:00 - ישראל לארה"ב: F-35 לסעודיה - רק בתמורה לנורמליזציה

ישראל אינה מתנגדת למכירת מטוסי קרב מדגם F-35 מארה"ב לסעודיה, אך דורשת שהעסקה תותנה בכך שהממלכה תסכים לנורמליזציה מלאה של היחסים עם ישראל, כך אמרו שני בכירים ישראלים.

הנשיא טראמפ אמר ליורש העצר הסעודי בשיחת טלפון בחודש שעבר כי עם סיום המלחמה בעזה הוא מצפה שסעודיה תתקדם לעבר נרמול היחסים עם ישראל, כך דווח ביום חמישי במהדורה המרכזית של N12. ביום שישי, אמר טראמפ לכתבים במטוס אייר פורס 1, בדרך מוושינגטון לפלורידה, שהוא עומד לדון עם בן סלמאן באפשרות שסעודיה תנרמל את יחסיה עם ישראל. "אני מקווה שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם בזמן קרוב", הוא אמר. טראמפ ציין כי הוא שוקל עסקת נשק אפשרית עם סעודיה, שכוללת מטוסי F-35.

