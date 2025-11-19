בג"ץ לממשלה: נמקו מדוע לא תוקם ועדת חקירה ממלכתית

בג"ץ הוציא הערב (ד') צו על תנאי, המורה לממשלה לנמק מדוע לא תקים ועדת חקירה ממלכתית "אשר תבחן באופן עצמאי, מקצועי ובלתי תלוי" את אירועי 7 באוקטובר. השופטים דוד מינץ, אלכס שטיין ויחיאל כשר - המזוהים עם המחנה השמרני בבית המשפט העליון - הקציבו לראש הממשלה, בנימין נתניהו, ולשר המשפטים, יריב לוין, עד 4 בינואר להשיב.

● לא מצא עובד מדינה: לוין מינה שופט מחוזי בדימוס לפקח על חקירת הפצ"רית

● נתניהו מעיד בתיק 4000: אין הקבלה בתולדות המדינה לשיטפון ההתקפות עליי בתקשורת

הצו ניתן בעתירות שהגישו שורה של ארגונים ציבוריים, ובהם התנועה לאיכות השלטון ומכון זולת. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הביעה בעבר את עמדתה, כי הדרך הראויה לחקור את האירועים היא באמצעות ועדת חקירה ממלכתית.

השבוע החליטה הממשלה להקים ועדת חקירה שאיננה ממלכתית ואשר תהיה "בעלת סמכויות חקירה מלאות וההרכב שלה ישקף הסכמה רחבה בציבור ככל שניתן. ההחלטה הגיעה בעקבות דרישת בג"ץ שדן בעתירות, ולפיה על הממשלה לעדכן "מה עלה בגורל הקמת ועדת חקירה". עוד החליטה הממשלה להקים צוות שרים שייקבע תוך 45 ימים מה יהיה המנדט של ועדת החקירה שעליה החליטה הממשלה. מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, הודיע כי בראש הצוות יעמוד השר לוין, והחברים בו יהיו השרים איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ', אורית סטרוק, עמיחי אליהו, עמיחי שיקלי, גילה גמליאל, אבי דיכטר וזאב אלקין.

נתניהו, החוק, והתנועה לאיכות השלטון

ראש הממשלה נתניהו מתנגד מיומה הראשון של המלחמה להקמת ועדה ממלכתית, תחילה מנימוק ולפיו אין להתיר חקירה של קצינים ולוחמים תוך כדי לחימה. בנאום שנשא במליאת הכנסת מוקדם יותר החודש אמר נתניהו כי "חלק עצום של העם לא יקבל את הרכב הבודקים".

על פי חוק, הרכבה של ועדת חקירה ממלכתית נקבע על ידי נשיא בית המשפט העליון. בקואליציה אינם מכירים בבחירתו לתפקיד של השופט יצחק עמית ומסרבים להתיר לו לקבוע את הרכב הוועדה שתבחן את מחדל ה-7 באוקטובר.

מהתנועה לאיכות השלטון נמסר הערב, כי החלטת בג"ץ היא "קריאת כיוון ברורה וחדה של בית המשפט העליון, כי רק ועדת חקירה ממלכתית תחקור את אירועי המלחמה. לא נאפשר ועדות חקירה פוליטיות, לא נאפשר לטייח את האמת, לא נאפשר לזרות חול בעיני המשפחות השכולות, משפחות הפצועים, החטופים והמפונים".