ראש צוות השרים לסמכויות ועדת החקירה ל-7.10: יריב לוין

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, הודיע אמש (ב') על זהות החברים בצוות השרים שימליץ מה יהיו סמכויותיה של ועדת החקירה שמתכננת הממשלה להקים במקום ועדת חקירה ממלכתית. לפי הודעת פוקס, הצוות יקבע אילו נושאים ייכללו במנדט הוועדה לאירועי 7 באוקטובר ״ומה שקדם להם״.

בראש הצוות יעמוד שר המשפטים, יריב לוין, והחברים בו יהיו השרים איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ', אורית סטרוק, זאב אלקין, אבי דיכטר, גילה גמליאל, עמיחי אליהו ועמיחי שיקלי. הצוות הוקם בהתאם להחלטת הממשלה והוא נדרש להגיש את המלצותיו לממשלה תוך 45 ימים.

החלטת הממשלה מתחילת השבוע קבעה כי תוקם ועדת חקירה ״בעלת סמכויות חקירה מלאות וההרכב שלה ישקף הסכמה רחבה בציבור ככל הניתן״. ההחלטה איננה מתייחסת לוועדת חקירה ממלכתית, והוועדה שאותה מעוניינת הממשלה להקים נועדה כאמור לבוא במקום ועדה כזו.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מתנגד מאז פרוץ המלחמה להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. בנאום שנשא בכנסת בשבוע שעבר אמר נתניהו, כי ״האופוזיציה צועקת 'ועדת חקירה ממלכתית' אבל באותה נשימה הם יודעים שחלק עצום של העם לא יקבל את הרכב הבודקים״.

הממשלה קיבלה את החלטתה ביום ראשון בעקבות התפתחויות בעתירות שהוגשו לבג״ץ בדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית. השופטים הורו לממשלה לעדכן ״מה עלה בגורל הקמת ועדת חקירה״, וקבעו כי אין מחלוקת אמיתית לגבי ״עצם הצורך בהקמת ועדה ממלכתית בעלות סמכויות חקירה נרחבות והסמכות לקבוע ממצאים ולגבש המלצות בכל הקשור לאירועי 7 באוקטובר״.

לפי החלטת הממשלה, היא צפויה לעדכן את בג״ץ תוך 60 יום לגבי הקמתה של ועדת חקירה.

יו״ר האופוזיציה, ח״כ יאיר לפיד, הודיע כי באופוזיציה לא יסכימו להרכב כלשהו של ועדת חקירה שאיננה ממלכתית. ״לא נסכים איתם. לא תהיה הסכמה״, אמר. הוא הוסיף, כי יש עתיד מתכוונת להציב כתנאי להקמת ממשלה את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר.