בג"ץ: על הממשלה לעדכן תוך 30 יום לגבי הקמת ועדת חקירה ממלכתית

שופטי בג"ץ קבעו היום (ד') כי הממשלה תעדכן את בית המשפט תוך 30 יום לגבי הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר. "נוכחנו לדעת כי אין מחלוקת אמיתית באשר לעצם הצורך בהקמת ועדה ממלכתית בעלת סמכויות חקירה נרחבות והסמכות לקבוע ממצאים ולגבש המלצות", כתבו השופטים דוד מינץ, אלכס שטיין ויחיאל כשר בהחלטתם.

ההחלטה מגיעה אחרי שבחודש מאי האחרון דנה הממשלה בהקמת ועדת חקירה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מתנגד להקמת ועדה ממלכתית, והממשלה נאלצה לקיים את הדיון בהוראת בג"ץ ובעקבות עתירות שהגישו בני משפחות שכולות, משפחות חטופים וארגונים חברתיים. באותו דיון החליטה הממשלה כי אין מקום להקים ועדת חקירה כל עוד המלחמה נמשכת.

לצד זאת, הממשלה החליטה במאי לקדם את הקמתה של ועדת חקירה שאיננה ממלכתית, ואשר הרכבה ייקבע במעורבות פוליטיקאים ויובטח בה נציגות לגורמים המזוהים עם הממשלה. בדיון שהתקיים בעקבות זאת בבג"ץ עמדו השופטים על הקושי בהפעלת ביקורת שיפוטית על ההחלטה שלא להקים בשלב זה ועדת חקירה ממלכתית, וזאת לנוכח הימשכות המלחמה.

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מצדדת בהקמת ועדת חקירה ממלכתית. בעמדה שהגישה לבג"ץ בדצמבר 2024 כתבה, כי "אין מחלוקת על כך שנדרשת חקירה והפקת לקחים מעמיקה ואפקטיבית. הדבר נדרש, בין היתר, לשם מניעת הישנות אסון לאומי".

כעת, בעקבות העסקה לשחרור החטופים, תידרש כאמור הממשלה לעדכן את בג"ץ תוך חודש ימים לגבי הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. מהתנועה לאיכות השלטון, הנמנית על העותרות לבג"ץ, נמסר, כי "המחדל הקשה ביותר בתולדות המדינה דורש חקירה מעמיקה ועצמאית. החטופים שחזרו, החללים שנפלו, המפונים שהופקרו - לכולם מגיעה האמת. יש להקים את ועדת החקירה הממלכתית בהקדם, ללא עיכובים נוספים".