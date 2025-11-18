שר המשפטים, יריב לוין, הודיע הערב (ג') כי החליט למנות את שופט בית המשפט המחוזי בדימוס, יוסף בן חמו, למפקח על חקירת הפרשה שבה חשודה הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, במעורבות בהדלפת סרטון ההתעללות בעציר פלסטיני במחנה שדה תימן ובמעורבות בשיבוש חקירת ההדלפה.

במכתב ששיגר לוין לממלא מקום נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ', כתב שר המשפטים, כי לא הצליח לאתר עובד מדינה בכיר עם מומחיות במשפט פלילי שאינו כפוף לייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה, שאינו מצוי איתם ביחסי עבודה קרובים, ואשר מסכים לקבל על עצמו את התפקיד. משכך, לוין החליט כי בן חמו "ייקלט לצורך משימה ארעית זו לשירות המדינה ויועסק באופן זמני כעובד מדינה בכיר". עוד ציין לוין, כי לא קיבל את הסכמתה של הנהלת בתי המשפט למינויו של שופט מחוזי מכהן לתפקיד.

עומד בקריטריונים?

ביום ראשון קבע בג"ץ כי שר המשפטים מוסמך לפי החוק למנות גורם שיפקח על חקירת הפצ"רית במקומה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, ושל פרקליטות המדינה. זאת, לנוכח הודעתה של היועמ"שית כי לא תפקח על החקירה בשל חוות הדעת של היועצת המשפטית במשרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, אשר קבעה כי על היועמ"שית להימנע ממעורבות בפיקוח על החקירה עקב מעורבותה בה בשלבים קודמים.

עם זאת, השופטים יעל וילנר, גילה כנפי-שטייניץ ואלכס שטיין פסלו את מועמדו של לוין לתפקיד, השופט בדימוס אשר קולה, שכן האחרון משמש כיום כנציב תלונות הציבור על שופטים - תפקיד שאינו מאפשר לו על פי החוק למלא תפקיד נוסף.

שופטי בג"ץ אף התוו בפסק דינם מספר קריטריונים שבהם נדרש לעמוד המינוי של שר המשפטים, ובמרכזם היותו "עובד מדינה בכיר, משפטן מובהק, שתחום עיסוקו, בעבר או בהווה, כרוך בהפעלת שיקול-דעת בתחום התביעה או החקירה הפלילית", וללא שיוך פוליטי. הודעת לוין מהערב מבהירה, כאמור, כי לא הצליח לאתר מועמד מקרב שירות המדינה, ועל כן בחר למנות את השופט בדימוס בן חמו כעובד מדינה בכיר באופן זמני.

לוין נימק את בחירתו בבן חמו וכתב כי "מדובר באדם בעל שיעור קומה, משפטן מובהק בעל ניסיון משמעותי בתחומים הרלוונטיים, אשר הכשרתו ומעמדו כמובן אינם נופלים מאלו של פרקליט בכיר". בן חמו שימש כשופט בית המשפט המחוזי בנצרת בין 2011 ל־2020, תחילה כמינוי בפועל וכרשם ומאז 2014 כשופט מן המניין. לפני כן שימש כשופט בבית המשפט למשפחה, כעורך דין עצמאי וכחוקר וכתובע משטרתי.

התנועה לאיכות השלטון מסרה בעקבות הודעת לוין: "החלטת שר המשפטים היא עקיפה בוטה של החלטת בג"ץ. בג"ץ דרש במפורש מינוי של עובד מדינה מכהן ללא זיקה פוליטית, ולוין מביא שופט בדימוס שאינו עובד מדינה שכלל לא עסק בחקירות פליליות בשנים האחרונות. ברור שמדובר בניסיון נוסף של לוין למצוא מישהו שישרת את האג'נדה שלו - לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה בכל מחיר".