השופטת יעל וילנר כתבה כי החלטת שר המשפטים להעביר את סמכות היועמ"שית לפקח על חקירת הפרשה לידי גורם מחוץ למערך הייעוץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה, היא החלטה דרמטית המעיבה על העיקרון של עצמאות התביעה והאיסור על התערבות פוליטית בחקירות פליליות.

עם זאת, קבעה וילנר, מדובר ב"נסיבות חריגות וקיצוניות" המתירות "לחרוג באורח מוגבל ומתוחם" מהעיקרון. זאת, לנוכח מעורבותם של היועמ"שית ופרקליט המדינה באירועים הנחקרים, והעובדה כי הם עשויים להידרש למסור עדות.

וילנר קבעה, כי התערבות לוין איננה ישירה בחקירה קונקרטית אלא "התערבות עקיפה בלבד", שעיקרה בחירת זהות עובד המדינה שיפקח על החקירה. לדבריה, לוין יוכל למנות עובד מדינה בכפוף למספר תנאים: המינוי יהיה בתוקף רק עד שתוסר המניעות של היועמ"שית, והפיקוח צריך להיעשות בידי "עובד מדינה בכיר, משפטן מובהק, שתחום עיסוקו, בעבר או בהווה, כרוך בהפעלת שיקול דעת בתחום התביעה או החקירה הפלילית". אסור יהיה למנות עובד מדינה בעל שיוך פוליטי והשר לא יהיה רשאי לפעול כאשר ייחקר גורם פוליטי.

השופט אלכס שטיין כתב, כי "במצב המיוחד שנוצר, שיקולים של נראות ציבורית ומראית פני-הצדק יוצרים מניעות מוסדית שאינה מאפשרת העברת התפקיד לפרקליטות המדינה". לדבריו, שר המשפטים חייב למנות לתפקיד משפטן בכיר בעל מומחיות בתחום המשפט הפלילי, נקי מאינטרסים אישיים ומהשפעות פוליטיות, כלומר מי שמתקרב ככל הניתן לפרופיל של פרקליט בכיר מפרקליטות המדינה. שטיין הזהיר מפני פוליטיזציה של המשפט הפלילי.

השופטת גילה כנפי-שטייניץ קבעה, כי "מתקיימת מניעות רחבה של הגורמים הבכירים ביותר במערכת האכיפה". היא עמדה על כך שלא נבדקו ניגודי העניינים של בכירי הפרקליטות וכי חשוב לקיים "חקירה עצמאית שתזכה לאמון הציבור". משכך, יש לאפשר לשר המשפטים למנות עובד מדינה אחר לליווי החקירה עד שתוסר המניעות של הפרקליטות.

וילנר: לא מאוחר להגיע לפתרון מוסכם

קולה אמנם עומד בתנאים למינוי אך החלטת לוין למנות אותו תבוטל כי החוק אוסר על נציב התלונות על השופטים לעסוק בכל עיסוק אחר. השר יוכל כאמור למנות עובד מדינה אחר, ובלבד שהמינוי יעמוד בקריטריונים שציינה השופטת וילנר.

וילנר הביעה צער על כך שהצדדים לא הגיעו להסכמות, וחזרה על ההצעה שהעלו השופטים בדיון ולפיה לתפקיד המפקח על החקירה ימונה שופט מחוזי מכהן או שופט עליון בדימוס. לדבריה, "לא ננעל השער להגעה לפתרון מוסכם, אשר ייהנה מהכשר ציבורי רחב וינמיך את גובה הלהבות בשיח הציבורי; ויפה שעה אחת קודם".