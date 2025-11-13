ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
לוין לבג"ץ: עומד על מינוי אשר קולה למפקח על חקירת הפצ"רית
לוין לבג"ץ: עומד על מינוי אשר קולה למפקח על חקירת הפצ"רית

שר המשפטים עדכן את בג"ץ כי לא הגיע להסכמות עם היועמ"שית והפרקליטות לגבי מינוי גורם שיפקח על חקירת הפצ"רית היוצאת, האלופה יפעת תומר-ירושלמי • לדברי לוין, הוא הציע למנות לצד הנציב קולה עובד מדינה נוסף, אך משלא הושגו הסכמות בעניין, הוא עומד על מינויו של קולה

עמירם גיל 11:45
שר המשפטים יריב לוין / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת
שר המשפטים יריב לוין / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת

שר המשפטים יריב לוין עדכן את בג"ץ כי לא הגיע להסכמות עם נציגי היועמ"שית והפרקליטות לגבי מינוי גורם שיפקח על חקירת הפצ"רית היוצאת, האלופה יפעת תומר-ירושלמי.

האולטימטום של בג"ץ ללוין ולפרקליטות: הסכמות על זהות המפקח לחקירת הפצ"רית עד חמישי - או פסק דין
היועמ"שית לבג"ץ: לבטל את מינוי אשר קולה לממונה על חקירת הפצ"רית
היועמ"שית: מינוי אשר קולה - התערבות פוליטית פסולה בהליכים פליליים

לדברי לוין, הוא הציע למנות לצדו של הנציב אשר קולה עובד מדינה נוסף, אך משלא הושגו הסכמות בעניין, הוא עומד על מינויו של קולה: "כל תוצאה אחרת משמעותה 'טיוח' האמת ואובדן אמון הציבור במערכת אכיפת החוק בישראל ללא תקנה".

עוד ציין לוין כי החלטתו למנות את קולה "ניתנה בסמכות, ואין ראויה ממנה".