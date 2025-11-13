לוין לבג"ץ: עומד על מינוי אשר קולה למפקח על חקירת הפצ"רית

שר המשפטים יריב לוין עדכן את בג"ץ כי לא הגיע להסכמות עם נציגי היועמ"שית והפרקליטות לגבי מינוי גורם שיפקח על חקירת הפצ"רית היוצאת, האלופה יפעת תומר-ירושלמי.

לדברי לוין, הוא הציע למנות לצדו של הנציב אשר קולה עובד מדינה נוסף, אך משלא הושגו הסכמות בעניין, הוא עומד על מינויו של קולה: "כל תוצאה אחרת משמעותה 'טיוח' האמת ואובדן אמון הציבור במערכת אכיפת החוק בישראל ללא תקנה".

עוד ציין לוין כי החלטתו למנות את קולה "ניתנה בסמכות, ואין ראויה ממנה".