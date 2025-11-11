בג"ץ דן הבוקר (ג') בשידור ישיר בעתירות לגבי זהות הגורם שיפקח על חקירת הפרשה בנושא הדלפת סרטון ההתעללות בעציר הפלסטיני משדה תימן, ואשר במרכזה מצויה הפרקליטה הצבאית הראשית היוצאת, האלופה יפעת תומר-ירושלמי.

● היועמ"שית לבג"ץ: לבטל את מינוי קולה לממונה על חקירת הפצ"רית

● היועמ״שית: מינוי קולה - התערבות פוליטית פסולה בהליכים פליליים

הסיקור השוטף מבית המשפט העליון

12:45 - עו"ד רוזנברג, נציג היועמ"שית, טען כי החלטת לוין נובעת משיקולים זרים והזכיר את אמירותיו של ח"כ סעדה לפיהן מדובר במהלך שיוביל להדחת היועמ"שית - אמירות שאותן לוין לא הכחיש. "לא יכול להיות מצב שהשר הוא זה שיכתיב", אמר. "יש כאן הרבה טיעונים באוויר. כשטוענים לניגוד עניינים אלה דברים שצריך להתבסס על תשתית עובדתית. אנחנו רואים עם מה מתמודדת המשטרה ואת מסע הלחצים שמופעלים עליה". השופטת וילנר השיבה כי השופטים לא ידונו בכך.

12:34 - עו"ד דורון ברקת, המייצג את משמר הדמוקרטיה הישראלית, הסביר כי ברקע העתירה נגד מינוי קולה, קיים החשש מפני תקדים להתערבות פוליטית בחקירה. לדבריו, גם אם לוין מוסמך היה לבצע את המינוי, יש לבחון האם המינוי סביר

12:28 - השופט שטיין: בארה"ב קיימות סיטואציות שממנים מפקח מיוחד על חקירה. לא כי מטילים דופי במישהו אלא כי נפל דבר - היועמ"שית עצמה בניגוד אינטרסים ויוצאת מהתמונה. מבחינה מוסדית יש בעיה גם עם הסביבה הקרובה שלה, ויש כאן עניין של נראות. מי שצריך ללוות את החקירה הוא בעל מוניטין, ניסיון ועמדה. אי אפשר להתעלם גם מהנראות הציבורית הכללית

השופטת כנפי-שטייניץ: חלק מפרקליטי המחוז השתתפו גם בישיבות בתיק

12:25 - השופטת וילנר: מאד בעייתי שהיועמ"שית תמנה מי יחליף אותה בחקירה, כי יש לה אינטרס אישי. לדבריה, לא מדובר במניעות סביב קשר עם לקוחות לשעבר, בני משפחה וחברים, אלא במניעות הנובעת מעניין אישי של היועמ"שית

12:21 - השופט שטיין תקף את הטענה כי מינוי קולה הוא חלק מההפיכה המשטרית: יש כאן עניין מז'ורי גם מבחינת אמון הציבור. אנחנו לא מתייחסים לרעשים אלא לכללים הפורמליים ולחוק. זה עניין נקודתי

השופטת וילנר הדגישה, כי הדיון אינו עוסק בשופט קולה ובהתאמתו לתפקיד באופן אישי, אלא באיסור המוטל בחוק על נציב התלונות על השופטים לעסוק בעיסוק נוסף

12:14 - עו"ד בם, המייצג את ח"כ בוארון וארגון לביא, טוען כי פרקליט המדינה הוא "זרועה הארוכה" של היועמ"שית וכי האחרונה סיכלה את האפשרות של היוועצות מצד השר עם נציב שירות המדינה ו"פעלה לשבש את ההליך".

12:12 - השופטים עימתו את עו"ד אמיר עם החוק האוסר על נציב התלונות על השופטים לעסוק בעיסוק נוסף. השופט שטיין ציין, כי אין באיסור הזה חריגים, בשונה לדוגמה מהאיסור על שופטים לעסוק בעיסוק נוסף - מלבד הוראה. השופטת וילנר: העתירה לפסילת היועמ"שית מהחקירה התייתרה כי היא פסלה את עצמה. בעתירה לא התבקשנו לפסול גם את כל מי שפועל מטעמה והעתירה

11:59 - השופטת וילנר לעו"ד אמיר: אם כל גורמי הפרקליטות מנועים לדעתכם מעיסוק בחקירה, מי יגיש כתב אישום וינהל את התיק אם הדברים יגיעו לכך? האם כל פרקליט מחוז פסול? עו"ד אמיר: השר לא מטיל דופי בכולם.

עם זאת, אמיר טען כי השר רשאי למנות גורם מחוץ לפרקליטות.

11:37 - השופטת וילנר לנציגו של לוין: "כתבתם שסמכות השר למנות מחליף יושמה פעמים רבות בעבר. לא מצאתי לכך דוגמא אחת"

11:35 - הדיון נקטע בעקבות התפרצויות נוספות של ח"כ גוטליב ומהומה בקהל. "אתם קרובים מאד למצב שבו נוציא את כולם מהאולם אם לא תתאפקו", אמרה השופטת וילנר

11:29 - השופטת וילנר עימתה את עו"ד ציון אמיר, המייצג את שר המשפטים, עם החלטה שעליה חתם לוין באוגוסט 2023 ולפיה במקרה של מניעות מצד היועמ"שית תעבור סמכותה בעניין העמדה לדין לפרקליט המדינה. בהתייחסה להחלטת לוין למנות דווקא את קולה אמרה השופטת כנפי-שטייניץ: "יש כאן סטייה מההחלטה, השאלה היא אם יש הצדקה לכך". עו"ד אמיר השיב: "ומה אם פרקליט המדינה גם מנוע"? וילנר הזכירה את טענת היועמ"שית כי יש חשש מפני התערבות פוליטית בחקירה והסכימה כי בג"ץ קבע בעבר כי התערבות של שר בחקירה היא מאד בעייתית. עו"ד אמיר השיב כי לשר יש סמכות בחוק להעביר את סמכות היועמ"שית.

11:12 - השופט שטיין: אחרי שהיועמ"שית בכבודה ובעצמה הודיעה כי היא מנועה מלטפל בחקירה, השר הפעיל את הסמכות שלו בחוק למנות לה מחליף

עו"ד רוזנברג הוסיף לטעון נגד הסכנה לתקדים בהתערבות פוליטית מצד לוין ואמר: לא יכול שנסתכל על זה רק בצורה פורמלית. מסתכלים על הפניות שבאות למפכ"ל המשטרה, אי אפשר להתעלם מהסיטואציה ומהתקדים שיצא מהדבר הזה

11:01 - השופטת כנפי-שטייניץ: האם לא היה ראוי לבחון את החשש לניגוד עניינים אצל פרקליט המדינה לפני שנקבע שהוא זה שיפקח על החקירה? פרקליט המדינה השתתף בהתייעצויות לגבי ההדלפה בינואר. היועמ"שית היא הממונה הישירה עליו והמשנה לפרקליט פיקח על חקירת הפצ"רית. זה שיקול כאשר בוחנים את נושא ניגוד העניינים אבל אני לא רואה שמישהו בחן זאת

רוזנברג: זה נרטיב נחמד שמנסים להציג את פרקליט המדינה כסגן היועמ"שית אבל זה לא נכון, הם גורמים נפרדים. לגבי המשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים - נקבע כי הוא לא יעסוק בחקירה

10:59 - השופטת וילנר: המניעות כאן היא לא אישית אלא מוסדית כי יכול להיות שהיועמ"שית תצטרך להעיד. השופט שטיין: השר החליט שמניעות היועמ"שית היא מוסדית. אם היא מנועה, יש כאן אירוע מז'ורי והשר יכול להפעיל את הסמכות שלו. מה כאן לא בסדר? עו"ד רוזנברג הזכיר כי לוין לא עמד בחובת ההתייעצות עם מ"מ נציב שירות המדינה לגבי מינוי קולה. השופטת כנפי-שטייניץ הגיבה כי משרד המשפטים הוא שאסר על מ"מ הנציב לקיים את ההיוועצות

10:45 - עו"ד רוזנברג אמר כי ראש מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הוא שמלווה את חקירת המשטרה, ובמידת הצורך הוא מתייעץ עם פרקליט המדינה, עמית איסמן. השופטים מקשים על עו"ד רוזנברג ומבקשים לדעת מי מינה את ראש מחלקת הסייבר כמחליפה של היועמ"שית בליווי החקירה

רוזנברג הבהיר כי פרקליט המדינה איסמן הוא הגורם האחראי על ליווי החקירה וכי אין מניעה לגביו

10:34 - "ניסיון להטיל דופי בפרקליטות המדינה"

"יש כאן ניסיון להטיל דופי בפרקליטות המדינה ולטעון שאין גורם בפרקליטות המוסמך לבצע את הבדיקה", אמר רוזנברג. השופטת וילנר אמרה כי "אין חולק על כך שיש בפרקליטות אנשים ראויים, אבל השאלה היא מי אמור למנות את המפקח על החקירה". מדבריה עולה, כי לשר המשפטים עשויה להיות סמכות מינוי בנושא. השופטת כנפי-שטייניץ העירה כי האיסור על התערבות פוליטית "הוא לא חיץ" וכי ישנם מקרים בעלי חשיבות ציבורית מיוחדת בהם ישנה מעורבות כזו. רוזנברג הסביר כי קיים צוות מקצועי בפרקליטות המלווה את החקירה

"אין תקדים לחקירה שבה אם היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה לא יכולים היו לטפל בתיק, מי שטיפל בו לא הייתה פרקליטות המדינה", אמר רוזנברג. השופטת וילנר שבה ואמרה בתגובה כי מדובר באירוע חסר תקדים

10:26 - עו"ד רן רוזנברג מהפרקליטות טען נגד הודעת לוין ליועמ"שית כי אינה מוסמכת לפקח על החקירה, אך השופטת וילנר הודיעה שהשופטים לא ידונו בכך כי היועמ"שית כבר הודיעה שלא תעסוק בכך והנושא איננו רלבנטי עוד

10:15 - בפתיחת הדיון הבוקר הזכירה השופטת וילנר כי בג"ץ הוציא צו על תנאי בעתירות אך זאת לצורך קידום הדיון בלבד ומבלי לנקוט עמדה לגופן

וילנר התירה לח"כ טלי גוטליב (ליכוד), הנוכחת בקהל, להשמיע דברים וזו האשימה את נציגי היועמ"שית כי הם משקרים. גוטליב הוסיפה להתפרץ לדבריו של נציג הפרקליטות, עו"ד רוזנברג, אשר עמד על עמדת היועמ"שית נגד מינוי קולה. השופטת וילנר מתחה ביקורת על הפרקליטות ואמרה כי עמדתה לא הביאה די בחשבון כי מדובר באירוע תקדימי

בג"ץ דן בשתי עתירות שהוגשו בנושא

הפצ"רית לשעבר שוהה בימים אלה במעצר בית אחרי שנעצרה ונחקרה בעקבות הודאתה כי הייתה מעורבת בהדלפת הסרטון. החקירה נגדה עוסקת גם בחשד לשיבוש הבדיקה שנערכה בפרקליטות הצבאית לאיתור המדליף, ואשר הובילה, לכאורה, להסתרת מעורבותם של בכירי הפרקליטות הצבאית בהדלפה ולהטעיית בג"ץ בנושא.

השופטים יעל וילנר, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ - המזוהים עם המחנה השמרני בעליון - ידונו בשתי עתירות שהוגשו בנושא. הראשונה הוגשה על ידי ח"כ אביחי בוארון וארגון הימין לביא בדרישה לפסול את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מטיפול בפרשה, בטענה שהייתה מעורבת בפיקוח על חקירת ההדלפה.

יצוין, כי היועמ"שית הודיעה זה מכבר כי לא תטפל בפרשה ותעביר את סמכויותיה בנושא לפרקליטות המדינה, כמקובל במצבים דומים. הודעת היועמ"שית הגיעה בעקבות חוות דעת של היועצת המשפטית במשרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, אשר קבעה כי על בהרב-מיארה להימנע מעיסוק בתיק. משכך, האחריות על החקירה הועברה בפועל לפרקליט המדינה, עמית איסמן.

הדרישה לבטל את את מינויו של השופט בדימוס אשר קולה

העתירה השנייה שבה ידון הבוקר בג"ץ הוגשה על ידי ארגון משמר הדמוקרטיה הישראלית בדרישה לבטל את החלטת לוין על מינוי נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, לממונה על החקירה. העותרים טוענים, כי סמכות החקירה בנושא נתונה ליועמ"שית.

בעמדה שהגישה אמש לבג"ץ קבעה היועמ"שית, כי על בג"ץ לבטל את החלטת לוין על מינוי קולה. "אין תקדים להתערבות כזו של דרג פוליטי בבחירת תובע מסוים לתיק מסוים בחקירה פלילית מתנהלת. יש בכך כדי ליצור תקדים מסוכן הבא לשנות את פני ההליך הפלילי, עצמאותו ושוויוניותו", כתבה בתשובה משותפת עם הפרקליטות.

עוד נכתב בעמדה, כי מינוי קולה הוא המשך ישיר להודעתו של לוין שבה אסר על היועמ"שית לפקח על חקירת הפצ"רית. לעמדת בהרב-מיארה, מדובר ב"החלטות בלתי חוקיות מיסודן, המבקשות לקבוע תקדים מסוכן והרסני לשלטון החוק, לפיו בכוחו של שר המשפטים להתערב בחקירה משטרתית פרטנית, בעודה מתנהלת, באמצעות מינוי תובע מסוים הממונה ישירות על-ידו". על כך כותבת היועמ"שית: "כזאת, טרם נעשה במשפט ארצנו".

בהרב-מיארה אף קראה לבג"ץ להוציא צו ביניים, שיקפיא מיידית את מינוי קולה. זאת, לנוכח לחצים שהופעלו על מפכ"ל המשטרה, דני לוי, לשתף פעולה עם קולה. כזכור, המפכ"ל הודיע כי יפעל בהתאם להכרעת בג"ץ.

קולה עצמו כתב לבג"ץ, כי הסכים למלא את התפקיד שהטיל עליו לוין מבלי להביע עמדה לגבי מעורבותה של היועמ"שית בחקירה וכי ימתין להחלטת בג"ץ. עם זאת, בימים האחרונים פורסם כי קולה דרש מהמשטרה לקבל לידיו את חומרי החקירה בפרשה - אך נדחה. החלטתו של המפכ"ל שלא לשתף פעולה עם קולה עד להכרעת בג"ץ גררה ביקורת מצד פוליטיקאים מהקואליציה.

לפי בהרב-מיארה, מינוי קולה מהווה "פגיעה אנושה בעצמאות רשויות החקירה ורשויות התביעה". ככל שהמינוי לא יבוטל, מתריעה היועמ"שית, "ייקבע תקדים מסוכן, שיכרסם כרסום של ממש, ואף מעבר לכך, בעצמאותה של מערכת אכיפת החוק ובהיותה בלתי תלויה לחלוטין בדרג הפוליטי בכל הקשור בחקירה פלילית והעמדה לדין".

פגם נוסף שעליו מצביעה היועמ"שית במינוי קולה נוגע לכך ששר המשפטים לא התייעץ כנדרש על פי החוק עם ממלא מקום נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ', לפני שהטיל על קולה להחליף את היועמ"שית בחקירת הפצ"רית.

לדברי היועמ"שית, התנהלותו של לוין והחלטותיו "מלמדות על פגמים מינהליים קשים של היעדר תשתית עובדתית, שיקולים זרים שעמדו ביסוד החלטתו, תוך 'סימון המטרה מסביב לחץ'".