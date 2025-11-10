היועמ"שית לבג"ץ: לבטל את מינוי קולה לממונה על חקירת הפצ"רית

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קובעת בעמדה שהגישה הערב (ב') לבג"ץ, כי על בית המשפט העליון לבטל את החלטתו של שר המשפטים, יריב לוין, למנות את נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, לממונה על חקירת מעורבותה של הפרקליטה הצבאית הראשית בהדלפת סרטון ההתעללות משדה תימן ובחקירת ההדלפה בפרקליטות הצבאית. הפצ"רית היוצאת, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, נעצרה ונחקרה במשטרה בנושא.

בעמדה משותפת ליועמ"שית ולפרקליטות המדינה נכתב, כי "אין תקדים להתערבות כזו של דרג פוליטי בבחירת תובע מסוים לתיק מסוים בחקירה פלילית מתנהלת. יש בכך כדי ליצור תקדים מסוכן הבא לשנות את פני ההליך הפלילי, עצמאותו ושוויוניותו".

עמדת היועמ"שית הוגשה בתגובה לשתי עתירות שהוגשו בנושא חקירת הפצ"רית. הראשונה הוגשה על ידי ח"כ אביחי בוארון וארגון הימין לביא, בדרישה לפסול את היועמ"שית מטיפול בפרשה, והשנייה על ידי ארגון משמר הדמוקרטיה, שעתר לבטל את החלטת לוין על מינוי קולה.

היועמ"שית: "כזאת, טרם נעשה במשפט ארצנו"

היועמ"שית כותבת בעמדה שהגישה, כי היא רואה במינוי קולה המשך ישיר להודעתו של לוין שבה אסר עליה לפקח על חקירת הפרשה הנוגעת לפצ"רית. לעמדת בהרב-מיארה, מדובר ב"החלטות בלתי חוקיות מיסודן, המבקשות לקבוע תקדים מסוכן והרסני לשלטון החוק, לפיו בכוחו של שר המשפטים להתערב בחקירה משטרתית פרטנית, בעודה מתנהלת, באמצעות מינוי תובע מסוים הממונה ישירות על-ידו". על כך כותבת היועמ"שית: "כזאת, טרם נעשה במשפט ארצנו".

בהרב-מיארה אף קוראת לבג"ץ להוציא צו ביניים, שיקפיא מיידית את מינוי קולה. זאת, לנוכח לחצים שהופעלו על מפכ"ל המשטרה, דני לוי, לשתף פעולה עם קולה. כזכור, המפכ"ל הודיע כי יפעל בהתאם להכרעת בג"ץ.

קולה עצמו כתב לבג"ץ, כי הסכים למלא את התפקיד שהטיל עליו לוין מבלי להביע עמדה לגבי מעורבותה של היועמ"שית בחקירה וכי ימתין להחלטת בג"ץ. עם זאת, בימים האחרונים פורסם כי קולה דרש מהמשטרה לקבל לידיו את חומרי החקירה בפרשה - אך נדחה. החלטתו של המפכ"ל שלא לשתף פעולה עם קולה עד להכרעת בג"ץ גררה ביקורת מצד פוליטיקאים מהימין.

היועמ"שית מזכירה בעמדתה, כי הודיעה על הפסקת מעורבותה בחקירה בעקבות חוות הדעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק. משכך, עמדת היועמ"שית היא כי על המשטרה להמשיך בחקירה בפיקוח פרקליטות המדינה ו"ללא כל התערבות פוליטית מצדו של שר המשפטים".

לפי בהרב-מיארה, מינוי קולה מהווה "פגיעה אנושה בעצמאות רשויות החקירה ורשויות התביעה". ככל שהמינוי לא יבוטל, מתריעה היועמ"שית, "ייקבע תקדים מסוכן, שיכרסם כרסום של ממש - ואף מעבר לכך - בעצמאותה של מערכת אכיפת החוק ובהיותה בלתי תלויה לחלוטין בדרג הפוליטי בכל הקשור בחקירה פלילית והעמדה לדין".

פגם נוסף שעליו מצביעה היועמ"שית במינוי קולה נוגע לכך ששר המשפטים לא התייעץ כנדרש על פי החוק עם ממלא מקום נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ', לפני שהטיל על קולה להחליף את היועמ"שית בחקירת הפצ"רית. מהעמדה עולה, כי הרשקוביץ שיגר ללוין מכתב, ובו הבהיר כי היועמ"שית הבהירה שהנציב אינו מוסמך לקיים את הליך ההיוועצות לגבי נטילת סמכויותיה של היועצת. זאת, מכיוון שלוין לא היה מוסמך מלכתחילה להעביר את סמכויותיה לעובד מדינה אחר.

לדברי היועמ"שית, התנהלותו של לוין והחלטותיו "מלמדות על פגמים מינהליים קשים של היעדר תשתית עובדתית, שיקולים זרים שעמדו ביסוד החלטתו, תוך 'סימון המטרה מסביב לחץ'".