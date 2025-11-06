ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלי בהרב-מיארה

יועמ"שית משרד המשפטים לבהרב-מיארה: את בניגוד עניינים בפרשת הפצ"רית

במכתב ששלחה היועצת המשפטית של משרד המשפטים יעל קוטיק ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, טענה קוטיק כי על בהרב-מיארה להימנע מהשתתפות בליווי חקירת פרשת הפצ"רית ובפיקוח עליה • עם זאת, קוטיק הבהירה: "אין בעמדה זו בשום אופן הטלת דופי או נקיטת עמדה ביחס למעורבות היועמ"שית"

עמית סגל, N12 13:52
היועצת המשפטית לממשלה, עו''ד גלי בהרב-מיארה / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת
היועצת המשפטית לממשלה, עו''ד גלי בהרב-מיארה / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת

פרסום ראשון: היועצת המשפטית של משרד המשפטים, יעל קוטיק, שלחה חוות-דעת ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, שבה טענה: את בניגוד עניינים בפרשת הפצ"רית, אסור לך לחקור. היועמ"שית טרם החליטה מה תכתוב לבג"ץ, ולצורך כך דרשה ההארכה בתשובתה על העתירה שדורשת שתימנע מלחקור את הפרשה.

בין השאר נכתב במכתבה של יועמ"שית משרד המשפטים קוטיק ליועמ"שית הממשלה בהרב-מיארה: "בשלב זה על היועצת המשפטית לממשלה להימנע מלהשתתף בליווי ופיקוח על החקירה המתנהלת כעת. אין בעמדה זהירה זו בשום אופן כל הטלת דופי או נקיטת עמדה ביחס למעורבותה של היועמ"שית בהליך, אלא כל מטרה להבטיח את עצמאות הליך החקירה, אף אם במראית פני הדברים".

ח"כ אביחי בוארון וארגון לביא, העותרים נגד היועמ"שית, מסרו בתגובה: "אנחנו מברכים על חוות-הדעת של יועמ"שית משרד המשפטים. פעולותיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בחקירת הפצ"רית זיהמו את החקירה, גרמו לאובדן ראיות קריטיות ולשיבוש הליכי המשפט החמור ביותר שידעה מדינת ישראל".

"זו פרשת קו 300 של היועצת המשפטית לממשלה בהרב-מיארה והפרקליטה הצבאית הראשית, שחברו יחד בהגשת תצהירי שקר ועדות כוזבת לבית המשפט העליון ושיבשו הליכי חקירה ומשפט לאורך כל הדרך", טענו בוארון וארגון לביא.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12