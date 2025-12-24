עדכונים שוטפים

04:09 - הרשויות באוסטרליה ביטלו את אשרת השהייה של אזרח בריטי שפרסם דברי שטנה נגד יהודים ברשתות החברתיות ופרסם בין היתר תמונות של צלבי קרס. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי המהלך בא כחלק מהניסיון האוסטרלי להיאבק באנטישמיות בעקבות הטבח באירועי החנוכה בחוף בונדיי בסידני

03:33 - פלדשטיין העיד: עובד לשכת רה"מ נכח בפגישתי עם ברוורמן בקריה

אלי פלדשטיין אמר בחקירתו בשב"כ כי ב פגישה שלו עם צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו, נכח גם עומר מנסור, חבר בצוות הדוברות בלשכה, כך פורסם אמש (שלישי) ב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12. לשכת נתניהו מכחישה את הפרסום, אך יש להדגיש כי בסיס הקריה, שם התרחשה הפגישה, מרושת במצלמות ומתנהל בו רישום שוטף של הנכנסים והיוצאים, ועל כן ניתן יהיה לגלות את האמת באשר לכך אם הדבר ייחקר.

פלדשטיין טען שבפגישה ברוורמן ניסה לברר עימו האם הוא קשור לחקירת המסמך שהודלף ל"בילד", בשלב שבו איש לא ידע עליה. עוד אמר פלדשטיין בריאיון בתאגיד השידור הציבורי כאן 11, שברוורמן הקריא לו רשימה של חמישה שמות שככל הנראה קשורים לפרשה, אך פלדשטיין השיב שאינו מכיר. הדברים שמתאר פלדשטיין ולפי טענתו התרחשו נראים כמו שיבוש, אך טרם נחקרו. לכתבה המלאה

22:47 - גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר: "ראש הממשלה חייב להיחקר על פעילות יועציו ואישור ההדלפה לבילד"

20:52 - טלטלה בשב"כ: סגנו של זיני פורש מתפקידו בעקבות משבר אמון בין השניים

סגן ראש השב"כ, ש', הודיע על פרישתו משורות הארגון אחרי 30 שנות שירות. הסיבה להתפטרות: משבר אמון ויחסי עבודה עכורים בינו לבין ראש השירות דוד זיני. ש' הוא שדיווח לבג"ץ על פגישות שקיים זיני עם איש השב"כ שנעצר בחשד להדלפת מידע סודי. עם כניסתו של זיני לתפקיד סוכם שיכהן כסגנו, אך פרישתו בכל זאת מגיעה מוקדם מהצפוי. לכתבה המלאה

20:50 - בנט פונה לשב"כ ולמשטרה: "חובתכם למצות את חקירת קטארגייט עד תום"

רה"מ לשעבר מסר הצהרה בעקבות ההתפתחות בפרשה, ותקף את נתניהו: "למה הוא מחפה על הבגידה ממעמקי לשכתו?". הוא כינה את הפרשה "סכין בלב עם ישראל כולו", וקרא למשטרה ולשב"כ "להגיע לכל הנוגעים בדבר". "רק תשובות מלאות וברורות ישיבו את האמון לעם, זהו רגע מבחן לקיומנו כאומה", אמר בנט. בליכוד תקפו בתגובה: "מפלטו של הארכי-נוכל בנט היא המצאת עלילות דם". לכתבה המלאה

