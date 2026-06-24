לאחר שנה וחצי: הסתיימה עדות נתניהו בבית המשפט

ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים את עדותו במשפטו הפלילי לאחר שנה וחצי. נתניהו עלה לדוכן העדים לראשונה בדצמבר 2024 והעיד במשך 98 דיונים. חקירתו הנגדית החלה ביוני 2025 ונפרסה על פני שנה, במהלכה בוטלו דיונים רבים, וחלקם הגדול קוצר. המשפט נפתח בינואר 2020, וכמעט עשור חלף מאז נפתחה החקירה בחלק מהאישומים.

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בסיום עדותו היום (ד') אמר נתניהו: "צוות ענק הקדיש לזה הון-עתק, מאות מיליוני שקלים. המטרה אחת: למצוא משהו, כל דבר. לא מצאו שום דבר. לא קרה דבר כזה. מה שהיה צריך להיות אכיפת החוק, הפך להיות הפיכת החוק".

נתניהו התייחס לתיק 2000 ואמר: "עד היום אני לא יודע במה אני מואשם בתיק 2000. אני מבין את הקונסטרוקציה הפיקטיבית בתיק 4000 שמתמוטטת מול העיניים. אבל בתיק 2000? על טקטיקה מול יריב פוליטי? פעלתי מול הרצון שלו לסגור ביטאון ימין, הקרבתי את הממשלה שלי למען הדבר הזה. זה מסע ציד. אני היחיד שנלחם מול הדבר הזה. צריך כישרון מיוחד כדי לעוות את המציאות בצורה כזאת".

לגבי תיק 1000 טען ראש הממשלה: "חוקרים אותי על חוק המתנות, עושים שינויים שהם רוצים, וגם אז זה לא מסתדר. האיש בא ומביא לי איזו תשורה, קופסה, ומייצרים קו אספקה שלא היה ולא נברא. מייצרים הפרת אמונים. על מה, ריבונו של עולם? קשר עם חבר, עם המשפחות שלהם, קשר אמיתי, כשאני פועל נגד האינטרסים הכלכליים שלו. אני אגיד לכם איפה יש פה הפרת אמונים: לסחוט עדים, לשים אותם עם פשפשים, לאיים עליהם".

"10 שנים של גיהנום"

בסיום עדותו פנה נתניהו להרכב השופטים ואמר: "אחרי 10 שנים של גיהנום, כשאני מנסה להוביל את המדינה הזאת מול אתגרים אולי הגדולים ביותר, לראות את הדבר הזה - הדבר הנבזי, השקרי, המרושע הזה, שבא לא רק לפגוע בזכויות הפרט אלא בזכויות הציבור לבחור. אי-אפשר להחזיר את הגלגל לאחור - לא לי, לא למשפחתי ולא לעשרות משפחות שנהרסו, אבל אפשר להחזיר רק דבר אחד - אפשר להביא את האמת".

כעת יימשך המשפט בשמיעת עדי ההגנה בבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שהדיונים עברו באופן זמני לבית המשפט המחוזי בתל אביב משיקולי ביטחון. ראש ההרכב השופטת רבקה פרידמן-פלדמן צפויה לפרוש לגמלאות במרץ 2028, ולכן עד אז צפוי להסתיים המשפט בבית המשפט המחוזי.

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.