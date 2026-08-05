הותר לפרסום: דודי אפל הוא החשוד המרכזי בפרשת הסתרת הנכסים

הותר לפרסום: איש העסקים דודי אפל הוא החשוד המרכזי בפרשת הסתרת הנכסים בשווי עשרות מיליוני שקלים. יחד עם אפל חשודים בפרשה נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר ושני אנשי העסקים יפה ויצחק דיין. הארבעה נחקרו שלשום (ב') ושוחררו.

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היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, יחד עם היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, חוקרת חשד לפיו אפל, המצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים והבריח נכסים שהיו בשליטתו, בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל.

בכך, לפי החשד, אפל הפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו בהליך. בנוסף, לפי החשד, המעורבים הסתירו זכויות בנכסי הנדל"ן תוך הפרת חובת הדיווח במסגרת הליך פשיטת הרגל של אפל.

על-פי החשד, אפל הבריח נכסים לפני שנכנס להליך פשיטת הרגל. עו"ד קליינר, המקורב לאפל, חשוד שסייע לו להעביר את רישום הזכויות בנכסים. האחים דיין הם אלה שאליהם הועברו הנכסים, על-פי החשד, חלק בתמורה וחלק ללא תמורה.

החקירה נמשכת. החשודים ומעורבים נוספים צפויים להיחקר בהמשך.

האחים יפה ויצחק דיין הם בעלי חברות בישראל ובחו"ל, בין היתר בתחום הנדל"ן. משפחת דיין חולשת על אימפריה בינלאומית בתחומי הנדל"ן, המלונות, הרכב ועוד.

תביעות חוב של 87 מיליון שקל

אפל היה אחד מאנשי העסקים הבולטים במשק בראשית שנות האלפיים. בשנים שחלפו הוא ירד מנכסיו, והוא מצוי בהליך פשיטת רגל מאז 2012. במקביל אפל הורשע בשלושה מקרי שוחד לראשי ערים ונדון למאסר בפועל. אפל גם נעצר בשנת 2021 בחשד להעלמת הכנסות בהיקף עשרות מיליוני שקלים ועבירות נוספות. החקירה הסתיימה, והתיק הועבר לפרקליטות.

תביעות החוב של אפל במסגרת הליך פשיטת הרגל הסתכמו ב-87 מיליון שקל. מתוך סכום זה, 64 מיליון שקל הוא חייב למשרד הבינוי והשיכון. נושים מרכזיים של אפל כוללים גם את בנק דיסקונט (7.7 מיליון שקל), רשות המסים (כ-5 מיליון שקל) ובנק הפועלים (1.6 מיליון שקל).

באוקטובר האחרון דחה בית המשפט את הצעתו של אפל להסדר חוב עם נושיו. השופטת קבעה כי "רב הנסתר על הגלוי בכל הנוגע למקורות הכספיים של החייב ליישום ההסדר". לפי ההחלטה, "יש לצפות מהחייב, הנמצא בעשור השמיני לחייו - ואשר לטענתו לא שילם כספים לקופת הנשייה מאחר שאין בידיו כל נכס זולת קצבת זקנה, ומנגד שעה שהוא מתחייב לפרוע חובות בגובה של כ-87 מיליון שקל תוך מספר שנים - כי יפרט כיצד בכוונתו לעשות כן".

"פרשה ישנה"

עו"ד אפרים דמרי, בא-כוחו של אפל, מסר: "מדובר בפרשה ישנה, אשר נחקרה כבר לפני כ-14 שנים. למרשי קשה להבין מדוע בוחרות רשויות האכיפה לשוב ולעסוק באותם אירועים, ולרדוף אותו לאחר שההליך בעניינו מוצה".

עו״ד אפרים דמרי / צילום: אבנר כהן

עורכי הדין אורי קורב וסיון רוסו, באי-כוחם של יפה ויצחק דיין, מסרו: "יפה ויצחק הם אזרחים שומרי חוק ואנשי עסקים מכובדים שלא נפל רבב במעשיהם. מדובר בחקירה העוסקת באירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשור ואשר נחקרת מזה מספר שנים ללא ממצאים, ובלא שקיימת ולו ראשית ראיה המצביעה על חשד לביצוע מעשה פסול כלשהו - ולא בכדי".

*** חזקת החפות: דודי אפל, עו"ד מיכאל קליינר, יפה ויצחק דיין לא הואשמו ולא הורשעו בפרשה זו, ועומדת להם חזקת החפות.