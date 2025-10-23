שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, איריס לושי-עבודי, דחתה השבוע את הצעתו המעודכנת של הקבלן דודי אפל להסדר חוב עם נושיו. לפי ההצעה, אפל התחייב לשלם את מלוא הסכום של תביעות החוב שאושרו נגדו בגובה 87 מיליון שקל, כך שלטענתו הנושים היו צפויים לקבל דיבידנד בהיקף של 100%.

השופטת קבעה כי "גם בהצעה זו רב הנסתר על הגלוי בכל הנוגע למקורות הכספיים של החייב ליישום ההסדר". לפי ההחלטה, "יש לצפות מהחייב, הנמצא בעשור השמיני לחייו - ואשר לטענתו לא שילם כספים לקופת הנשייה מאחר שאין בידיו כל נכס זולת קצבת זקנה, ומנגד שעה שהוא מתחייב לפרוע חובות בגובה של כ-87 מיליון שקל תוך מספר שנים - כי יפרט כיצד בכוונתו לעשות כן".

בהקשר זה, בית המשפט עמד על כך שאפל לא פירט כיצד בכוונתו לממן את הרכישה של חברות מגדל הזוהר וא.ב. התחדשות עירונית מהאחים דיין - אחד ממקורות ההכנסה שאליהם התחייב בהסדר שהציע.

סיבה נוספת לדחיית ההצעה נעוצה בכך שאפל לא העמיד ערובות לתשלומים שהתחייב לבצע, אך דרש כי כל המגבלות החלות עליו במסגרת הליך פשיטת הרגל - יוסרו.

"פערי מידע מהותיים"

"כבר נקבע כי החייב (אפל - ע'ג') נהג בחוסר תום-לב, כך שאין המדובר בחשש בעלמא, והחייב לא הציג כל ערובה המניחה את הדעת... כך שלנושים אין אלא לסמוך על רצונו הטוב, אשר ברצותו יעמוד בהסדר, וברצותו יימנע מלעמוד בהסדר, מבלי שתהא כל הגנה או בטוחה בידי הנושים", נכתב בהחלטה.

בית המשפט הדגיש כי לנוכח "פערי המידע המהותיים" והיעדר הערבויות, ומכיוון שכונס הנכסים הרשמי ומשרד השיכון (המהווה את הנושה העיקרי של אפל, עם חוב של כ-64 מיליון שקל) מתנגדים להצעה - אין מקום לאשר את הבאת ההצעה המעודכנת בפני הנושים, שכן ממילא היא לא תזכה לרוב.

עוד קבעה השופטת לושי-עבודי בהקשר זה כי התנהלותו של אפל והחוב המשמעותי שצבר מחייבים "משנה זהירות בעניינו של החייב והקפדה על מילוי התנאים והדרישות בעניינו, ואין מקום להורות על ביטול מגבלות המוטלות עליו". השופטת ציינה כי עד כה נדחו בסך-הכול חמש הצעות של אפל להסדר חוב, וכי הדבר נעשה "תוך בזבוז זמן יקר של הצדדים ושל בית המשפט".

משכך, השופטת העניקה לאפל זמן עד 1 בינואר 2026 לגבש הסדר בתיאום עם המנהל המיוחד, עו"ד חגי אולמן, ועם הכונס הרשמי.

החזר בארבע פעימות

הצעתו של אפל מיולי כללה את החזר החוב בארבע פעימות, שיושלמו תוך 6 שנים. זאת, באמצעות העברת 60% מכל הכנסותיו לקופת ההסדר במהלך התקופה. עם זאת, אפל ציין כי לאחר שישלם 50 מיליון שקל, הוא יפחית את סכום ההחזר מתוך הכנסותיו ל-50% עד שישלים את הסכום הכולל. אפל אף הבהיר כי במקרה שיאושרו בהמשך תביעות נוספות נגדו - שיעור הדיבידנד לנושים יפחת בהתאמה.

אפל מצהיר במסגרת ההצעה כי "ידוע לו שמתנהלת בקשר אליו חקירה פלילית, לרבות על-ידי רשות המסים ועל-ידי כונס הנכסים הרשמי", וכי הוא מתחייב לקיים את התחייבויותיו לפי הסדר החוב גם אם יוגש נגדו כתב אישום.

עוד קודם לכן טען אפל כי "נדהם לגלות" על התנגדות המדינה להסדר שהציע. בכך התייחס אפל להתנגדותו של משרד השיכון, אשר תמך בעבר בהסדר החוב. הוא אף תקף את הפרקליטות על כך שמאז 2021 היא מעכבת, לדבריו, את ההחלטה לחקור ולהגיש נגדו כתב אישום, תוך שהיא מתנגדת להסדר. "במהלך תקופה זו ניתן היה כבר לשלם את רוב, אם לא כל, החוב הנטען", כתב אפל. פרקליט המדינה, עו"ד עמית איסמן, החליט כי המדינה - לרבות משרד השיכון - תתנגד להסדר החוב.

"רדיפה של 45 שנה"

אפל, אשר הסתבך בעבר בפרשות דוגמת האי היווני וריצה עונש מאסר בגין הרשעתו במתן שוחד לראשי ערים, מצוי מאז 2012 בהליך פשיטת רגל. עו"ד אולמן מונה כאמור כמנהל מיוחד לנכסיו והכריע כי סך תביעות החוב נגד אפל מסתכמות כאמור ב-87 מיליון שקל, מתוך תביעות בסכום כולל של 156 מיליון שקל.

לצד משרד השיכון, נושים מרכזיים של אפל כוללים את בנק דיסקונט (7.7 מיליון שקל), רשות המסים (כ-5 מיליון שקל) ובנק הפועלים (1.6 מיליון שקל).

דודי אפל מסר בתגובה: "על הדבר המושחת הזה אנחנו הולכים להגיש ערעור לבית המשפט העליון ולשים סוף לרדיפה של 45 שנה. אני לא חייב שקל לאף אחד, שילמתי את כל הכספים, והסכמתי פעם נוספת לשלם למדינה את הכסף, אבל הם לא רוצים את הכסף. הם רוצים את החיים. אנחנו הולכים לגמור את הסיפור הזה".