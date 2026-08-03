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הברחת נכסים

חשד להברחת נכסים: בכיר במוסדות הליכוד וקבלן מוכר עוכבו לחקירה

לפי החשד, המעורבים הסתירו זכויות בנכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליוני שקלים והבריחו נכסים שהיו בשליטתם, תוך הפרת חובות הדיווח במסגרת הליך פשיטת הרגל • במקביל לחקירה נתפס רכוש רב

ניצן שפיר 12:58
בניין להב 433 / צילום: גלובס
בניין להב 433 / צילום: גלובס

קבלן מוכר המצוי בהליכי פשיטת רגל, בכיר במוסדות הליכוד ואנשי עסקים נוספים עוכבו לחקירה בחשד להסתרת זכויות בנכסי נדל"ן והברחת נכסים. במקביל נתפס רכוש רב.

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היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, יחד עם היחידה הארצית לחקירות בממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים, חוקרת חשד לפיו הקבלן, המצוי בהליכי פשיטת רגל משנת 2012, פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן שונים בשווי עשרות מיליוני שקלים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו, בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל. בכך, לפי החשד, הוא הפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו בהליך.

על-פי החשד, החשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי על-מנת להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לכיסם.

*** חזקת החפות: החשודים בפרשה לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.