2.7 מיליון שקל בשנה וחצי: הוצאות מעונות ראש הממשלה נחשפות

הוצאות מעונות ראש הממשלה בנימין נתניהו בקיסריה ובירושלים הסתכמו בשנה וחצי האחרונות ב-2.7 מיליון שקל. בשנת 2025 הסתכמו ההוצאות ב-1.97 מיליון שקל. בחציון הראשון של שנת 2026 עמדו ההוצאות על 731,081 שקל - כך עולה מנתונים שנמסרו ממשרד ראש הממשלה בעקבות בקשת התנועה לחופש המידע. לראשונה המעון ברחוב עזה בירושלים הוגדר כפרטי.

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בין ההוצאות: משרד ראש הממשלה שילם בשנת 2025 כ-95 אלף שקל עבור גינון הגינה בקיסריה ועוד כ-10,000 שקל עבור טיפול מונע לשורשים מתחת לבית בקיסריה. הוצאות נוספות היו 165 אלף שקל עבור אוכל, 42 אלף שקל עבור הוצאות תחזוקה ו-31 אלף לחברת החשמל וכן החלפת תרמוסטטים בסכום של 4,657 שקל.

בין ההוצאות גם שני מקרים של החלפת אמבטיה - במרץ 2025 ובאפריל 2026 - במעון הפרטי ברחוב עזה, שעלו יחד כ-27 אלף שקל. הוצאות בגובה 63 אלף שקל הושחרו, ולא ניתן פירוט להן. בין ההוצאות הזמנות בוולט בחודש אוגוסט 2025 בסכום של 2,700 שקל.

"מדיניות פזרנית"

עו"ד הידי נגב, מנכ"ל התנועה לחופש המידע, מסר: "פעם נוספת נדרשנו לפנות לבית המשפט כדי לחשוף מידע על הוצאות מעונות ראש הממשלה, ופעם נוספת מתגלה מדיניות פזרנית תוך שימוש בכספי ציבור במעונות ראש הממשלה.

"דווקא בתקופה שבה הציבור כולו מתמודד עם עול כלכלי כבד ועם השלכותיה של המלחמה, חשוב במיוחד לנהוג באחריות ובשקיפות מלאה בכל הנוגע להוצאות הציבוריות. מדובר במידע שראוי שיתפרסם באופן יזום ושוטף, ולא כזה שהציבור נאלץ להיחשף אליו רק בעקבות עתירות לבית המשפט.

"מציאות תקינה היא מציאות שבה הוצאות מסוג זה גלויות ונגישות לציבור, כחלק מחובת השקיפות והפיקוח על השימוש בכספי הציבור".