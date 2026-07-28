כשברקע ניפוץ דלת הכניסה של חדשות 12 הלילה, קשת 12 עתרה היום (ג') לבג"ץ נגד חוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי. בעתירה נטען כי מדובר בחקיקה פרסונלית ומפלה שמטרתה להחליש כלכלית את כלי התקשורת שמבקרים את השלטון, ולסייע כלכלית לאלה התומכים בו.

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בעתירה נטען עוד כי שר התקשורת קרעי נשלח למשימה לקידום ערוצים ש"טובים" לשלטון ופגיעה בערוצים ש"רעים" לו. העתירה מפנה לציוץ של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשת X, בה כינה את ערוץ 12 "תבהלה 12"; ולציטוטים של השר קרעי, שהצהיר כי החוק נועד "לפרק" את מה שמכנה "מונופול השמאל על התודעה", לרבות סרטון פומבי בו הוא מועך גופי תקשורת בהם ערוץ 12, המדומים ליתושים שמטרידים אותו.

זו העתירה ה-11 שהוגשה נגד חוק התקשורת שהוביל קרעי בשליחות ראש הממשלה. חדשות 12 ותאגיד השידור 11 גם עתרו לבג"ץ. השופט עופר גרוסקופף הקפיא את כניסתו לתוקף של החוק סמוך לאחר שעבר בכנסת.

קשת טוענת כי העתירה לא מוגשת בחלל ריק. בפעם השנייה בתוך כשלושה שבועות, דלת הכניסה לבניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצה הלילה. "המתקפות האלימות על מערכת חדשות 12 בתל אביב הן ביטוי מוחשי להלך-הרוח המסוכן שבא לידי ביטוי בחוק השידורים. ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות גם למעשים חמורים", נמסר.

אפליה מול ערוץ 14

בעתירה טוענת קשת כי החוק החדש כופה עליה בלבד להעביר לפלטפורמות מסחריות את השידור הליניארי של ערוץ 12 ללא תמורה, ולהפקיע מהערוץ תוספת של 90 דקות Catch-Up.

לטענת קשת, מדובר בהסדר תקדימי בישראל ובעולם, שמפקיע את הנכס המרכזי שלה - התוכן, שמופק בהשקעה של מאות מיליוני שקלים, והעברתו ללא תמורה לגופים שמתחרים איתה בשידורי חדשות ובתקציבי פרסום, בראשם הוט ו-yes, אשר היו מנועות לפי החוק שחל עד כה לפעול בתחומים אלה בכבלים ובלוויין.

"המשמעות המעשית היא שהעותרת מחויבת להעביר את קניינה המרכזי - ולמעשה היחיד - התוכן שהיא מייצרת ורוכשת, ללא תמורה, למי שהופכת להיות המתחרות הישירות שלה" נכתב בעתירה.

עוד נטען כי "באופן פרסונלי לחלוטין, שר התקשורת החריג מהסדר המעבר את ערוץ 14. אפלייתה של העותרת לרעה, תוך פגיעה בעיקרון השוויון, באה לידי ביטוי בכך ששר התקשורת החריג - באופן שרירותי לחלוטין ובמחטף של הרגע האחרון - את ערוץ 14, שהשלטון נושא על כפיים, מהוראות המעבר".

החוק גם קובע חובת השקעה אחידה בסוגה עילית, אך מעניק לערוצים 14 ו-i24NEWS וגם להוט ול-yes וליתר הפלטפורמות הרב-ערוציות יתרון כלכלי בחמש שנות היערכות, בעוד שקשת ורשת מחויבות מתחילת החקיקה בשיעור גבוה בהרבה, כך שקשת מממנת את ההקלות שניתנות למתחרותיה.

פגיעה ב"ארץ נהדרת"

עדות נוספת לניסיון השתקת הביקורת באמצעים כלכליים במסגרת החוק, נטען, באה לידי ביטוי באמצעות מתן תמריץ שלילי להפיק תוכניות סאטירה - ובכך לפגוע בתוכנית "ארץ נהדרת" המבקרת בקביעות את הממשלה. "השר החליט לפגוע בכדאיות הפקת תוכניות אלה", נכתב בעתירה. "נראה כי 'ארץ נהדרת' היא התוכנית השנואה ביותר על הממשלה, בהיותה תוכנית סאטירית ביקורתית, עוקצנית ונשכנית".

לפי העתירה, במקום להסיר רגולציה משוק השידורים, החוק קובע נטל רגולטורי כבד על קשת 12, הכולל פיקוח, כללי אתיקה ודמי רישיון - בעודו מעניק הטבות לכלי תקשורת המקורבים לשלטון ופוטר אותם מרגולציה.

קשת תוקפת גם את ביטול ההפרדה המבנית בין גופי השידור לחברת החדשות, אשר נועד לטענתה להשיג מטרה פוליטית - "יצירת אפשרות ללחץ ישיר ואיומים על הבעלים של ערוצי התקשורת שאינם מתיישרים עם הממשלה".

קשת 12 מיוצגת בעתירה על-ידי משרדי עורכי הדין קריספין רובינשטיין בלכר קדוש ושות', גולדפרב גרוס זליגמן ושות' והיועץ המשפטי של קשת, עו"ד דן פוגלמן.