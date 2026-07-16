רגע לפני שחוק השידורים עובר באופן סופי, חבר הכנסת אבי מעוז מבקש לערוך שינוי בזהות הרכב המועצה החדשה שתקום, במסגרת הסתייגויות לחוק. כך שבמקום נציג רשות האסדרה ובמקום נציג הממונה על ההסדרים ימונו נציגים של נציב שירות המדינה.

היועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק הזהירה את חברי הכנסת כי אם יאושרו ההסתייגויות מבלי לקיים עליהן דיון בוועדה, מדובר בפגם בהליך החקיקה.

החוק כולל 149 סעיפים והוגשו נגדו 3,294 הסתייגויות.

החוק, שצפוי לערוך רפורמה בשוק התקשורת, קודם על ידי השר שלמה קרעי במהירות - תוך התעלמות מאזהרות הייעוץ המשפטי - ועבר שינויים רבים. לאחר אישור החוק צפויות עתירות נגדו לבג"ץ.

היועמ"שית: "החוק מסכן את דמותה של התקשורת החופשית בישראל"

האישור להעברת החוק הושג רק לאחר הסרת אחד מחלקיו המרכזיים - אפליקציית שידורית חינמית לציהור סלקום עידן פלוס. הסעיף ירד בלחץ המפלגות החרדיות.

לפי החוק, תקום רשות חדשה לתקשורת משודרת. היא תחליף את מערך האסדרה הקיים בתחום השידורים, כך שהרשות השנייה צפויה להיסגר. שר התקשורת יוכל להשפיע על מינוי חברי המועצה של הרשות שתקום. הוא ימנה 6 מתוך 9 לאחר המלצת ועדת איתור.

החוק מסיר את המגבלות על בעלויות צולבות ומבטל את ההפרדה המבנית בין הערוצים המסחריים לבין חברות החדשות. והוא מבטיח השקעה בהפקות מקור ביצירה והבטחת השקעה בהפקות מקור ביצירה ישראלית, כאשר החברות הבינלאומית פטורות מהחובה.

נגד הליך החקיקה עלו טענות רבות: היועצת המשפטית לממשלה לא אישרה את הגשתו אף על פי שמדובר בחוק ממשלתי, והוקמה עבורו ועדה מיוחדת בכנסת כדי להתמודד עם הההתנגדויות. החוק שונה פעמים רבות.

הייעוץ המשפטי לממשלה טען כי קידום הצעת החוק לוקה בפגמים מהותיים, מסכן את דמותה של התקשורת החופשית בישראל ומביא לאי-יכולתה לבצע את תפקידה החיוני בחברה דמוקרטית.