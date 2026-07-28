בפעם השנייה בתוך חודש: דלתות בניין חדשות 12 נופצו

דלתות הזכוכית של בניין מערכת חדשות 12 בתל אביב נופצו הלילה (בין שני לשלישי) - בפעם השנייה בחודש האחרון. המשטרה פתחה בחקירה.

בפעם השנייה החודש: נופצו דלתות הזכוכית בכניסה למערכת חדשות 12 בתל אביב pic.twitter.com/QlXILfp0dF - החדשות - N12 (@N12News) July 28, 2026

בתחילת החודש נרשם אירוע דומה, כשדלתות הבניין נופצו במהלך הלילה על-ידי אלמוני. בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה אותו אדם משליך לבנה לעבר הדלתות ובורח. המשטרה פתחה בחקירה גם אז, אך על אף התיעוד - עד כה לא נעצר חשוד.

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"אנחנו מתעוררים לעוד בוקר, השני בתוך פחות מחודש, שבו אלימות מסוכנת משתוללת ומנפצת את דלת מערכת החדשות שלנו", נמסר מחדשות 12. "זוהי אזעקת אמת! דם עיתונאי חדשות 12 אינו הפקר. ממשלת ישראל ושר התקשורת צריכים לחדול מהשתלחויות מסיתות וחסרות רסן בתקשורת החופשית, שמובילות גם למעשים חמורים.

משטרת ישראל צריכה לפעול מיד כדי לעצור מבעוד מועד את האלימות המסוכנת. אנו לא נירתע גם לנוכח החקיקה, ההסתה והאלימות".

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת "ישר!" והרמטכ"ל לשעבר, גינה את האירוע: "חופש העיתונות הוא תנאי לקיומה של דמוקרטיה אמיתית ובמיוחד בתקופת בחירות. האחריות לאלימות נגד מערכות התקשורת היא של הממשלה. ממשלת ישראל מנהלת מסע הסתה שיטתי וחסר רסן נגד אנשי וגופי תקשורת, מסמנת אותם כאויבים, וכעת נוהגת בשתיקה רועמת אל מול התוצאות בשטח. השתיקה היא מתן לגיטימציה להמשך האלימות".

גם יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, התייחס לניפוץ הדלתות וכתב: "אני מגנה בתוקף את המעשה העברייני הלילה במערכת חדשות 12. העובדה שזו כבר הפעם השנייה בתוך חודש שבה מערכת חדשות בישראל עומדת בפני מעשה כזה היא חמורה ביותר. במדינה דמוקרטית אסור שאלימות והפחדה יופנו נגד כלי תקשורת ועיתונאים. משטרת ישראל חייבת לעצור את האחראים ולמצות איתם את הדין".

יו"ר "הדמוקרטים", יאיר גולן, מסר: "‏כדי לנצח בבחירות, נתניהו צריך להסית. זו תמיד השיטה שלו. לפלג, לסמן אויבים ולהפחיד. רק הסתה בלתי פוסקת נגד מי שחושב אחרת, כך הוא מאמין, תאפשר לו להיאחז בשלטון. ‏לכן לצערי איני מופתע מהתקיפה הנוספת של משרדי חדשות 12. כשמנהיגי המדינה מסיתים נגד עיתונאים, נגד אנשי אופוזיציה, נגד לוחמי מילואים ונגד אזרחים שנאבקים על הדמוקרטיה, האלימות כבר לא נשארת במילים. ‏זו לא רק מתקפה על התקשורת, זו מתקפה על הדמוקרטיה. ‏אני מגנה בכל תוקף את התקיפה נגד חדשות 12. תקשורת חופשית אינה אויבת העם, היא תנאי לדמוקרטיה".

המקרים הללו ממצטרפים לשורה של מקרי הסתה נגד התקשורת: החודש נופצה גם דלת הכניסה למערכת עיתון "הארץ" בתל אביב על-ידי רעול-פנים. תיעוד ממצלמות האבטחה הראה גם כאן רעול-פנים המשליך לבנים לעבר דלתות הזכוכית, מנפץ אותן ונמלט.

כתובות נאצה נגד עיתונאי חדשות 12 רוססו סמוך למערכת בתל אביב בחודשים האחרונים. בתחילת יוני רוססה הכתובת: "לבוגדים שלום, 11, 12, 13. פלג, דרוקר, אברמוביץ', פושעים. תשלמו בדם יקירכם". חודש לפני כן, במאי התגלו סיסמאות גרפיטי נוספות שרוססו סמוך לאולפנים: "הרשות השופטת לשפיטה או לשחיטה" ו-"סליחה מכוח 100 בשם קשת 12 הבוגדים", "בג"ץ אויב העם היהודי", ו"גלי מכשפה".

במסגרת הערכת מצב שקיים בשבוע שעבר, רק כעבור כמה שבועות אחרי הוונדליזם במערכות "חדשות 12" ו"הארץ", התייחס המפכ"ל דני לוי לאירועים האחרונים ואמר: "לא נאפשר כל פגיעה באף כלי תקשורת או בעיתונאים העושים את עבודתם".



הידיעה פורסמה לראשונה באתר N12