ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט חדשות 12 עתרו לבג"ץ וחשפו שיחה בין השר קרעי למנכ"ל החדשות
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
חוק השידורים

"לא יוכלו לסרב לפניות רה"מ": חדשות 12 עתרו לבג"ץ וחשפו שיחה בין השר קרעי למנכ"ל החדשות

בעתירה לבג"ץ טוענת חדשות 12 כי חוק התקשורת החדש נועד להחליש את עצמאות מערכי החדשות ולאפשר השפעה פוליטית על התוכן המשודר • כזכור, בג"ץ הקפיא את כניסתם לתוקף של חלקים בחוק התקשורת שהיו אמורים להיכנס לתוקף באופן מיידי

ניצן שפיר 18:34
שלמה קרעי שר התקשורת / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שלמה קרעי שר התקשורת / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

חדשות 12 עתרה היום (ה') לבג"ץ נגד חוק התקשורת החדש בטענה כי הוא פוגע אנושות בחופש העיתונות ומנוגד לערכי היסוד של מדינה דמוקרטית. העתירה חושפת פגישה בין מנכ"ל החדשות אבי וייס לבין השר שלמה קרעי מפברואר 2023. לפי תצהיר שצירף וייס, קרעי הביע בפניו חוסר שביעות רצון מהמצב החוקי ששרר אז, שלא מאפשר לראש הממשלה נתניהו להתקשר לבעלי הרישיון על מנת "להשפיע על התוכן המשודר במסגרת שידורי החדשות, כך שאלה ישקפו את דעת העם לשיטתו". לפי התצהיר, קרעי אמר לוייס כי הוא מבקש לשנות זאת כך שבעלי הרישיון "לא יוכלו עוד לסרב לקבל את פניותיו של רה"מ, ויפעלו בהתאם".

i24NEWS מצטרף למאבק המשפטי לטובת חוק התקשורת של קרעי
אחרי יותר מעשור של מאבקים משפטיים: בעלי ביטוחי מנהלים יקבלו החזרים

לטענת חדשות 12 שיחה זו ממחישה את תכליתו הפסולה של החוק - לבטל או להחליש את החיץ וההפרדה המבנית, באופן שיאפשר לגורמים פוליטיים להפעיל לחצים ולהשפיע באופן פסול על תכני שידורי החדשות בטלוויזיה.

העתירה מכוונת, בין היתר, נגד ביטול ההפרדה המבנית בחוק החדש. עד היום חויבו החדשות להיות משודרות דרך חברת חדשות נפרדת ועצמאית מבעל הרישיון, עם הפרדה תאגידית מלאה. החוק החדש יאפשר להפעיל "מערך חדשות" בתוך תאגיד בעל הרישיון, והוא כולל הוראה "לפעול לקיים הפרדה".

נטען כי לפי ההסדר החדש בחוק לא מדובר בחברת חדשות נפרדת אשר "קיימת הפרדה מבנית מובהקת בינה לבין בעל הרישיון", וכי "חוק השידורים אינו מפרט כיצד ניתן לקיים הפרדה מבנית בתוך תאגיד אחד או את האמצעים שבהם על בעל הרישיון לנקוט על מנת להשיג הפרדה מבנית זאת". לכן נטען כי ההוראה ריקה מתוכן ממשי. חדשות 12 מזהירים כי החוק עלול לחשוף את שידורי החדשות לא רק ללחצים כלכליים מצדו של בעל הרישיון אלא גם ללחצים פוליטיים ובכך לפגיעה בעצמאות שידורי החדשות. העתירה הוגשה באמצעות המחלקה המשפטית של חדשות 12 - עוה"ד ד"ר ישגב נקדימון, דקלה בירן, ירדן איבצן ודנית עקיבא.

בג"ץ הקפיא את כניסתם לתוקף של חלקים בחוק התקשורת שהיו אמורים להיכנס לתוקף באופן מיידי. זאת בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבג"ץ נגד החוק סמוך לאחר אישורו הסופי בכנסת. השופט עופר גרוסקופף כתב בהחלטתו כי "העתירות מעלות שאלות כבדות משקל, הן בעניין הליך החקיקה והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בחוק או שבוטלו מכוחו". לדבריו, "בהתחשב בהיקף השינויים ובהשפעתו הצפויה של החוק, קיים חשש שלאחר כניסתו לתוקף של החוק יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור".

קרעי קרא להפר את הפסיקה: "לבג"ץ אין סמכות להקפיא או לפסול חוקים. לצו הניתן בחוסר סמכות אין כל תוקף משפטי" והודיע כי הוא לא מתכוון להשתתף בתהליך.