חדשות 12 עתרה היום (ה') לבג"ץ נגד חוק התקשורת החדש בטענה כי הוא פוגע אנושות בחופש העיתונות ומנוגד לערכי היסוד של מדינה דמוקרטית. העתירה חושפת פגישה בין מנכ"ל החדשות אבי וייס לבין השר שלמה קרעי מפברואר 2023. לפי תצהיר שצירף וייס, קרעי הביע בפניו חוסר שביעות רצון מהמצב החוקי ששרר אז, שלא מאפשר לראש הממשלה נתניהו להתקשר לבעלי הרישיון על מנת "להשפיע על התוכן המשודר במסגרת שידורי החדשות, כך שאלה ישקפו את דעת העם לשיטתו". לפי התצהיר, קרעי אמר לוייס כי הוא מבקש לשנות זאת כך שבעלי הרישיון "לא יוכלו עוד לסרב לקבל את פניותיו של רה"מ, ויפעלו בהתאם".

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לטענת חדשות 12 שיחה זו ממחישה את תכליתו הפסולה של החוק - לבטל או להחליש את החיץ וההפרדה המבנית, באופן שיאפשר לגורמים פוליטיים להפעיל לחצים ולהשפיע באופן פסול על תכני שידורי החדשות בטלוויזיה.

העתירה מכוונת, בין היתר, נגד ביטול ההפרדה המבנית בחוק החדש. עד היום חויבו החדשות להיות משודרות דרך חברת חדשות נפרדת ועצמאית מבעל הרישיון, עם הפרדה תאגידית מלאה. החוק החדש יאפשר להפעיל "מערך חדשות" בתוך תאגיד בעל הרישיון, והוא כולל הוראה "לפעול לקיים הפרדה".

נטען כי לפי ההסדר החדש בחוק לא מדובר בחברת חדשות נפרדת אשר "קיימת הפרדה מבנית מובהקת בינה לבין בעל הרישיון", וכי "חוק השידורים אינו מפרט כיצד ניתן לקיים הפרדה מבנית בתוך תאגיד אחד או את האמצעים שבהם על בעל הרישיון לנקוט על מנת להשיג הפרדה מבנית זאת". לכן נטען כי ההוראה ריקה מתוכן ממשי. חדשות 12 מזהירים כי החוק עלול לחשוף את שידורי החדשות לא רק ללחצים כלכליים מצדו של בעל הרישיון אלא גם ללחצים פוליטיים ובכך לפגיעה בעצמאות שידורי החדשות. העתירה הוגשה באמצעות המחלקה המשפטית של חדשות 12 - עוה"ד ד"ר ישגב נקדימון, דקלה בירן, ירדן איבצן ודנית עקיבא.

בג"ץ הקפיא את כניסתם לתוקף של חלקים בחוק התקשורת שהיו אמורים להיכנס לתוקף באופן מיידי. זאת בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבג"ץ נגד החוק סמוך לאחר אישורו הסופי בכנסת. השופט עופר גרוסקופף כתב בהחלטתו כי "העתירות מעלות שאלות כבדות משקל, הן בעניין הליך החקיקה והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בחוק או שבוטלו מכוחו". לדבריו, "בהתחשב בהיקף השינויים ובהשפעתו הצפויה של החוק, קיים חשש שלאחר כניסתו לתוקף של החוק יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור".

קרעי קרא להפר את הפסיקה: "לבג"ץ אין סמכות להקפיא או לפסול חוקים. לצו הניתן בחוסר סמכות אין כל תוקף משפטי" והודיע כי הוא לא מתכוון להשתתף בתהליך.