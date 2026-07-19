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חוק השידורים

בג״ץ הקפיא את חוק התקשורת של השר קרעי

חוק התקשורת שאושר סופית בכנסת בשבוע שעבר הוקפא הבוקר • "בהתחשב בהיקף השינויים שנערכו במסגרתו והשפעתו הצפויה על שוק התקשורת, קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה 'להשיב את הגלגל לאחור'", כתב השופט גרוסקופף בהחלטתו

נבו טרבלסי 08:12
שלמה קרעי שר התקשורת / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שלמה קרעי שר התקשורת / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

לאחר שבשבוע שעבר אושרה סופית הרפורמה בחוק התקשורת של השר שלמה קרעי במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, הבוקר (א'), השופט עופר גרוסקופף הוציא צו ארעי המקפיא את כניסתו של חוק התקשורת לתוקף. עם אישור החוק בשבוע שעבר הוגשו שורת עתירות לבג"ץ על ידי חברי הכנסת אפרת רייטן ואיתן גינזבורג, מכון זולת, עמותת הצלחה, ארגון העיתונאים והתנועה לאיכות השלטון.

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על פי ההחלטה, המשיבים צריכים להגיש תגובה לבקשות למתן צו ביניים עד ליום ראשון הבא, מה שהמעכב את כניסתן לתוקף עד למועד ההחלטה בבקשות למתן צו.

השופט גרוסקופף כתב בהחלטתו כי "העתירות מעלות טענות כבדות משקל הן בעניין הליך חקיקתו של חוק התקשורת (שידורים), התשפ"ו-2026 (להלן: חוק התקשורת), והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בחוק התקשורת או בוטלו מכוחו. בהתחשב בהיקף השינויים שנערכו במסגרתו והשפעתו הצפויה על שוק התקשורת, אף קיים חשש כי לאחר כניסתו לתוקף יהיה קשה "להשיב את הגלגל לאחור". למרות האמור, בהינתן שהתחולה של עיקר הוראות חוק התקשורת אינה מיידית, לא ראיתי לתת צו ארעי לגבי החוק בכללותו".

החוק, שצפוי לערוך רפורמה בשוק התקשורת, קודם על ידי השר שלמה קרעי במהירות - תוך התעלמות מאזהרות הייעוץ המשפטי - ועבר שינויים רבים. לאחר אישור החוק צפויות עתירות נגדו לבג"ץ. היועצת המשפטית של הכנסת עו"ד שגית אפיק הזהירה את חברי הכנסת כי אם יאושרו ההסתייגויות מבלי לקיים עליהן דיון בוועדה, מדובר בפגם בהליך החקיקה. המהלך נגנז והתיקונים לא עלו להצבעה. החוק כולל 149 סעיפים והוגשו נגדו 3,294 הסתייגויות. הייעוץ המשפטי לממשלה טען כי קידום הצעת החוק לוקה בפגמים מהותיים, מסכן את דמותה של התקשורת החופשית בישראל ומביא לאי-יכולתה לבצע את תפקידה החיוני בחברה דמוקרטית.