רפורמת הדגל של שר התקשורת שלמה קרעי בשוק השידורים מתקרבת לרגע ההכרעה, אך בדרך היא מקימה עליה גורמים רבים - וכעת היא הצליחה גם לטלטל את הקואליציה. איך זה קרה, ומה צפוי לנו בהמשך? להלן ננסה לעשות סדר.

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איפה הרפורמה עומדת כרגע?

בשבוע שעבר הוועדה המיוחדת בראשות ח"כ גלית דיסטל אטבריאן אישרה את ההצעה לקריאה שנייה ושלישית. ואולם, על פי דיווחים בתקשורת, קידום ההצעה נתקל בקשיים מאחר שיהדות התורה וש"ס הודיעו שיתנגדו לה.

מה הרפורמה מבקשת לעשות?

לרפורמה יש ארבעה עקרונות מרכזיים: הגברת התחרות בענף הספורט על ידי איסור בלעדיות ומניעת כבילת לקוחות לחבילות יקרות; הסדרת חובות הרישוי ומתן פטורים מפיקוח בעלות צולבת; הקמת רשות פיקוח סטטוטורית עצמאית שתאחד את גופי הרגולציה; והבטחת ההשקעה בהפקות מקור באמצעות מתווה מדורג לחובת השקעה ביצירה ישראלית.

מי צפוי להרוויח ממנה?

כפי שהסביר בגלובס עמיתנו נבו טרבלסי, מי שצפויים להרוויח מהרפורמה הם ערוצים 14 ו־i24news (ערוץ 15). זאת משום שבשל היקף פעילותם הקטן, הם לא עומדים בתנאי הסף החדשים שההצעה מבקשת לקבוע - וכך הם יוחרגו ממגבלות מסוימות שיטיל החוק על הערוצים המתחרים. באופן זה, הם יוכלו ליהנות מהטבות רגולטוריות רבות בשל העובדה שהם ערוצים זעירים - וכך, למשל, לא תהיה חובת העברה לתכנים שלהם - מה שיאפשר להם לבצע עסקאות שמעורכות בעשרות מיליוני שקלים בשנה.

מי שעוד עשויות ליהנות מחלקים ברפורמה הן הפלטפורמה הוותיקות הוט ויס. זאת משום שהן יוכלו להיכנס לפעילות שהייתה סגורה בפניהן עד כה: שידור חדשות ומכירת זמן פרסום.

איך הרפורמה עוד עשויה להשתנות?

בלחץ הסיעות החרדיות, מסתמן כי מחוק השידורים תוסר הקמת היישומון (אפליקציה) הממשלתי. הרעיון המקורי היה שהרשות החדשה תקים יישומון לאומי חינמי שינגיש לציבור את ערוצי "ספקי התכנים הפתוחים" (התאגיד, ערוץ הכנסת ורדיו מורשה) ואירועי ספורט מרכזיים בזמן אמת. היישומון היה אמור להקטין את התלות בחבילות היקרות של חברות הכבלים והלוויין. לחיילים הובטח שהם יוכלו לצפות חינם ובכל מקום במשחקי ספורט דרך הטלפון הנייד, כפתרון למגבלות צפייה הקיימות כיום במכשירים ניידים.

ואיפה הבעייתיות שרואות המפלגות החרדיות? אלה הביעו התנגדות לחילול שבת ומהצגת תוכן שאינו הולם בפלטפורמה ציבורית, ולכן הן דורשות את הסרת הפרק מהחוק באופן מיידי.

נציין שזו לא הפעם הראשונה שמתבצעת הסרה מהחוק של חלקים מורכבים ושנויים במחלוקת. לפני כשבועיים, בשל העובדה שלא כל חלקי החוק הוקראו בוועדה, ולאור זאת שנרשמו מחלוקות חריפות סביב כמה סוגיות, הוחלט לפצל את החוק - למרות התנגדות עזה מצד הייעוץ המשפטי של הכנסת. היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפק, אמרה אז: "צריך להיות היגיון מסדר לפיצול חוק, כך שכל חלק יעמוד בפני עצמו. אני לא מכירה מקרה שמפצלים חלקים בחוק רק כי לא הגענו לדון בהם".