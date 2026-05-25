רפורמת השידורים של שר התקשורת, שלמה קרעי, מקודמת בימים אלו בהליך מזורז, הכולל ימי דיונים מרתוניים וסוערים משעות הבוקר ועד הערב. על רקע המהלכים המקודמים בימים אלו לפיזור הכנסת, הודיעה הקואליציה על פיצולו המלא של החוק, כך שרק חלק מסעיפיו יקודמו להצבעה בשלב זה.

תיקוני הנוסח והעדכונים שנערכים מתפרסמים בהפתעה. במסגרת העדכונים הללו, הוכנס תיקון נוסח מפתיע שלא דובר עליו קודם לכן, המיטיב באופן ישיר עם ערוץ 14, לצד i24NEWS ופלטפורמות כמו הוט ו־yes. מדובר בסעיף "חובת העברה" - שינוי שמעורר סערה בשוק.

רק הגדולים יחויבו

החוק כיום כבר מחייב את ערוצי הטלוויזיה לתת לחברות התשתית, כמו סלקום, פרטנר, הוט ו־yes, להעביר את השידור החי שלהן בחינם. ואולם בתי המשפט - ובראשם פסק דין בעימות משפטי שניהלה קשת נגד הוט - קבעו בעבר כי חובה זו אינה חלה על שירותי ערך מוסף כמו VOD או שירות הקאץ'-אפ (האפשרות לצפות בשידור עד 90 דקות לאחור) - מנוע ההכנסה המרכזי של הערוצים.

בסוף השבוע האחרון הוכנס תיקון משמעותי: מעתה, ערוצים המוגדרים כ"ספק תכנים גדול" - כאלו שהכנסתם השנתית עולה על 600 מיליון שקל - ייאלצו לתת לספקיות בחינם גם את שירות הקאץ'־אפ. גורמים בשוק מבהירים כי רף ה־600 מיליון שקלים נקבע בכוונה, כך שרק השחקניות הגדולות, קשת 12 ורשת 13, ייאלצו לחלק את התוכן המוקלט שלהן ללא תמורה.

המשמעות היא שערוץ 14 (המוגדר כערוץ זעיר שאינו מגיע לרף ההכנסות הגבוה) מקבל פטור מהחובה הזו, קרי אינו חייב להעניק את שירותי הצפייה המאוחרת בחינם, אלא יכול למכור את זכויות השידור הללו לספקיות התוכן ולהרוויח מכך כסף רב. על פי הערכות בשוק, מדובר בהטבה ששווה כ־40 מיליון שקל בשנה עבור כל אחד מהערוצים הללו.

זו הסיבה, על פי גורמים בענף, שנציגי ערוץ 14 הגיעו באופן חריג לוועדת התקשורת, כדי להילחם בלחץ של ספקיות התוכן, שמצידן דורשות להוריד את רף ה־600 מיליון שקל ולהאריך את זמן הצפייה לאחור.

חינם למשך 90 דקות

נזכיר כי בגלובס פורסמו בעבר מאבקים משפטיים בין קשת להוט בדיוק על הסוגייה הזו - ובית המשפט פסק כי את הערוץ הלינארי על ערוצי הטלוויזיה צריכים להעביר לספקיות ללא תמורה. ואולם, על מנת לקבל את התכנים המשלימים ב־VOD, ואף שידור בקאץ'־אפ במובן הזה, השר שלמה קרעי מבקש לשנות את מה שהחליט בית המשפט ולקבוע כי גם שידור דחוי, שמאפשר לצרכנים לדלג על הפרסומות (מנוע ההכנסה של הערוצים), יינתן בחינם עבור 90 דקות.

בעכשיו 14 תקפו את הטענות הללו: "מדובר בפייק ניוז מוחלט. כפי שהובהר באופן חד־משמעי בדיון בוועדה ביום שלישי האחרון, ערוץ 14 תמך בביטול מוחלט של כל המגבלות המיותרות על השוק החופשי והתנגד בתוקף לנוסחים המוצעים". לא נמסרה תגובה מ־i24NEWS.