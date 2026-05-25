ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי, אישרה היום (ב') את הצעת החוק של ח"כ אביחי בוארון מהליכוד לקריאה ראשונה, שקובעת כי תקציב התאגיד יוכפף לתקציב המדינה ולא יהיה קבוע בחוק כפי שהיה עד כה. על פי הצעה, הסכום יוחלף בסכום משתנה שתקבע הממשלה מדי שנה בהחלטת ממשלה, וזה יעוגן במסגרת חוק התקציב השנתי. זאת בניגוד למצב הנוכחי, שבו התקציב ממומן על ידי אגרת הרכב. למעשה, כל הצעת חוק בעלת משמעות תקציבית מחייבת רוב מוחלט של 50 חברי כנסת לפחות בכל אחת משלוש הקריאות. בנוסף, בשל איום פיזור הכנסת המתממש, ומאחר שההצעה אושרה רק לקריאה ראשונה, ישנן הערכות שלא יספיקו להשלים את החקיקה עד סוף כהונת הממשלה.

לדברי תומכי הצעת החוק, החרגת תקציב התאגיד מבסיס תקציב המדינה היא "אנומליה" ניהולית בלתי מקצועית שאין לה אח ורע בשום גוף אחר, כך נכתב בהודעת הוועדה. לדבריהם, חוסר הפיקוח הממשלתי חריג בתקופת מלחמה כשנדרשים קיצוצים במשרדי הממשלה השונים, אבל התאגיד לא נכנס תחת האלונקה. עם זאת, לכל אורך הדיונים בסוגיות הקשורות לתקשורת, הועלו מספר פעמים טענות על הטיה פוליטית עקבית, חוסר גיוון ואחידות דעות בתכני התאגיד. השופט בדימוס חנן מלצר, נשיא מועצת העיתונות, הציע כי החוק ייכנס לתוקף רק לאחר הבחירות, הצעה שיו"ר הוועדה מילביצקי הביע נכונות לאמץ.

מתנגדי החוק טוענים כי הדבר יגרום לפגיעה קשה בעצמאות התאגיד ועלול להפוך אותו לשופר השלטון. יצירת תלות תקציבית שנתית בממשלה תפגע בעצמאות התאגיד כי מערכת החדשות תמנע ותירתע מביקורת כלפי אלו שאמורים לחתום על תלוש השכר שלהם. נציגי הייעוץ המשפטי של הכנסת, ועדת הכלכלה, והמשנה ליועמ"שית, הדגישו כי ההצעה אינה צולחת את אמות המידה החוקתיות, אינה מוגבלת לשעת חירום ואינה מבטיחה תקציב מינימום לפעילות תקינה.

בתאגיד השידור הישראלי כאן מסרו בתגובה כי "קידום החקיקה לשליטה ממשלתית בתקציב תאגיד השידור הישראלי הוא חלק מניסיון מתמשך לפגוע בעצמאות התאגיד, בחופש הביטוי והיצירה שלו ולהשתלט באופן בוטה על תכניו. אנו מחויבים להמשיך לפעול לשמירה מוחלטת של חופש העיתונות וחופש היצירה בכאן".

ההתנגדות מהאיחוד האירופי, מילביצקי: "שיהיה להם אף עקום"

נזכיר, כי בימים האחרונים, איגוד השידור האירופי הביע דאגה עמוקה להכפפת תקציב "כאן" להחלטת הממשלה. במכתב דחוף ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת, הדגיש מנכ"ל ה- EBU את חשיבותו של שידור ציבורי עצמאי להשתתפות "כאן" באירוויזיון ולהיותו חלק מקהילת המדיה הציבורית הבינלאומית. נואל קוראן, מנכ"ל ה-EBU טען כי מערכת החדשות תלויה בממשלה בהחלטת התקציב והיא לא תוכל לדווח באופן עצמאי על הממשלה שקובעת את אותו התקציב. "ההגנה על השידור הציבורי מפני התערבות פוליטית - משקפת תקנים בינלאומיים מחייבים, שמעוגנים בזכות היסוד לחופש הביטוי והמידע. תקנים אלה קובעים כי אין להשתמש במימון כדי להפעיל השפעה מערכתית או לאיים על האוטונומיה המוסדית של גופי תקשורת ציבוריים", כותב קוראן. עוד כתב כי הארגון עוקב מקרוב אחרי דיוני הוועדה, ואמר: "אנו שבים ומדגישים את חשיבותה של שמירה על הערבויות המוסדיות והפיננסיות שתומכות בגוף שידור ציבורי עצמאי ואמין, המשרת את כל האזרחים בחברה דמוקרטית".

על הדברים הללו הגיב היום יו"ר ועדת הכספים חנוך מילביצקי ואמר: "אם יש כמה יפי נפש שזה גורם להם לעקם את האף, אז שיהיה להם אף עקום".