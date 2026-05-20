וולט וסיבוס נפרדות ברע: "מטעים את הציבור"; "שבענו מההכפשות"

אחרי שנים של שיתוף-פעולה מסחרי בין פלטפורמת התשלומים לעובדים סיבוס וענקית המשלוחים וולט - השתיים יסיימו את ההתקשרות ביניהן סופית בסוף השנה (31.12.26), כפי שדווח לפני מספר שבועות.

שיתוף-הפעולה בין השתיים מסתיים במסרים מעורבים - זאת לאחר שוולט היא זו שיזמה את היציאה מההתקשרות, סמוך להשקת שירות מתחרה בסיבוס בשם "וולט בנפיטס".

אחרי ההודעה על סיום החוזה עם וולט, סיבוס מיהרה להודיע ללקוחותיה, מחלקות ה-HR בחברות השונות, כי היא שוקדת על יצירת שירות תשלומים חדש בשם "Pluxee", שיאפשר לעובדים לממש את התקציב היומי שלהם באיזו דרך שיבחרו - וגם דרך וולט. כך למעשה היא ניסתה לייצר "מעקף" שימשיך את האפשרות להזמין מוולט מבלי לוותר על התקציב של החברות שאיתן היא עובדת. הערכות בשוק טוענות כי ייתכן שמהלך זה נובע מתוך הרצון למנוע עריקה של לקוחות מסיבוס לשירות החדש של "וולט בנפיטס".

בהודעה שהוציאה סיבוס ללקוחותיה נכתב: "בהמשך לפרסומים על סיום אפשרי של שיתוף-הפעולה בין סיבוס לוולט בסוף 2026, חשוב לנו לעדכן: סיבוס פיתחה פתרון טכנולוגי חדש שיאפשר לעובדות ולעובדים להמשיך להשתמש בתקציב הסיבוס בכלל שיתופי-הפעולה ובמגוון רחב של פלטפורמות משלוחים הפועלות בישראל, כולל וולט. אנו ממשיכים לפעול להרחבת הגמישות וחופש הבחירה של העובדים באמצעות פתיחה של מגוון רחב יותר של בתי עסק ופלטפורמות, ובמקביל חיזוק העצמאות של כל עובד בבחירת אופן מימוש התקציב".

במקביל למכתב, הופץ קמפיין ממומן ברשתות החברתיות של סיבוס, שמשיק את "סיבוס פלאקסי". בהודעות הפרסומת נכתב: "האמת שקצת שבענו מהשמועות. סיבוס עם כל התוספות שאתם אוהבים! אינסוף שיתופי-פעולה זמינים לכם בסיבוס עכשיו ולתמיד". מתחת למסר הזה נכתב בקריצה: "כן, כן, גם וולט".

סיום אפשרי או מוחלט?

המילים ש"הקפיצו" את הנהלת וולט במכתב של סיבוס הן "סיום אפשרי" של שיתוף-הפעולה, ובחברה מדגישים כי הסיום אינו אפשרי - אלא מוחלט.

במכתב תגובה להודעת סיבוס, כתבה וולט ללקוחותיה מייל משל עצמה: "בשבועות האחרונים מסתובבות לא מעט שמועות סביב שיתוף-הפעולה בין וולט לסיבוס, ורצינו לעשות קצת סדר סביב המשמעות בפועל עבורכם. השורה התחתונה היא די פשוטה: שיתוף-הפעולה הנוכחי יסתיים באופן מלא ב-31.12.2026", הודגש. "זה לא שינוי זמני או התאמה טכנית, אלא סיום מלא של המודל כפי שהכרנו אותו, והשוק כבר נמצא בעיצומו של מעבר למציאות חדשה.

"ראינו לא מעט פרסומים בתקופה האחרונה סביב 'פתרונות אפשריים' או הבטחות שהכול ימשיך לעבוד כרגיל ביום שאחרי. חשוב לנו לומר בצורה הכי כנה - כל ניסיון לצייר המשכיות בין וולט לסיבוס הוא שקרי". על המכתב חתום דור גביזון, ראש תחום "וולט בנפיטס" בחברה.

מסיבוס נמסר בתגובה: "Cibus as Usual. השימוש בסיבוס היה, הינו וימשיך להיות בלפחות 11,000 בתי עסק בישראל, כולל וולט. כדי להבטיח ללקוחותינו את החוויה בכל אפליקציית משלוחים שיחפצו - עמלנו בחודשים האחרונים על מציאת פתרון טכנולוגי שיאפשר זאת. שבענו מההכפשות, עכשיו בואו נשבע גם מהקולינריה".

מוולט נמסר בתגובה: "לצערנו סיבוס מנסה להטעות את ציבור הלקוחות ולייצר מצג כאילו שיתוף-הפעולה בין הצדדים נמשך גם לאחר סוף השנה הנוכחית. האמת ברורה וחד-משמעית: שיתוף-הפעולה בין וולט לסיבוס מסתיים באופן סופי ב-31.12.26 ולא יימשך לאחר מכן. כל אמירה אחרת היא שקרית ומטעה את הלקוחות".