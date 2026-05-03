שיתוף הפעולה בין וולט לסיבוס יסתיים רשמית בסוף השנה

וולט הודיעה הבוקר (א') כי שיתוף הפעולה עם חברת סיבוס יסתיים בסוף 2026, אחרי כ-6 שנות פעילות משותפת. מחברת המשלוחים נמסר כי עד למועד זה "השירות ימשיך לפעול כרגיל, ללא שינוי ללקוחות ולארגונים".

במקביל, וולט ממשיכה להרחיב את פעילותה ולהתחרות בתחום תקציבי ההסעדה וההטבות הארגוניות כשחקן עצמאי עם שירות "וולט בנפיטס" שהושק רשמית לפני כחודשיים. על פי החברה, מאות חברות הצטרפו לשירות המאפשר הזמנת משלוחים לצד תשלום ישיר בבתי עסק ביניהן חברות ההייטק Lemonade, Wonderful, HiBob, Lightricks, PayBox ועוד.

כזכור, פרסמנו בגלובס בחודש פברואר האחרון כי ייתכן שאפליקציית המשלוחים תגיע לסוף דרכה עם סיבוס במהלך החודשים הקרובים. בפרסום הקודם בנושא נכתב כי ההחלטה לבחון את הנושא מחדש תתקבל בחודשים אפריל-מאי, קרי סוף רבעון 2 של 2026.

שוק משלוחי האוכל בישראל שווה, על פי הערכות, כ-5 מיליארד שקל בשנה, והתעשייה הולכת וגדלה. כיום המתחרות העיקריות על נתח השוק הן וולט, תן ביס, משלוחה, האאט ויאנגו דלי. במרבית נתח השוק מחזיקה וולט, והחלוקה בין כרטיסי ההסעדה סיבוס ותן ביס היא 60-40 לטובת סיבוס.

בחודש נובמבר האחרון דיווחה חברת סיבוס על התחלת שיתוף-פעולה עם משלוחה והאאט. ייתכן כי הפרסום על התחלת שיתוף-הפעולה עם חברות אחרות היה איתות לוולט, אחרי שזו השיקה כאמור את שירות וולט בנפיטס.

"זה שוק שהתבגר והפך להיות חשוב, מעניין ובקדמת הבמה", אמר לאחרונה מנכ"ל סיבוס, איתן זינגר, בראיון בלעדי לגלובס. "ככל שדיני התחרות יאפשרו לנו, תמיד נשתף פעולה עם כל מי שירצה".

מסיבוס טרם נמסרה תגובה.