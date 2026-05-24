מיהו הבעלים של ערוץ 16 החדש?

בשבועות הקרובים ייצא לדרך ערוץ טלוויזיה חדש בישראל, ערוץ 16, מהלך שעורר שמועות רבות לגבי הבעלים שעומד מאחוריו, כולל שמות של אוליגרכים. לאור המצב, בערוץ הוציאו הודעה דחופה, שהבהירה: בעל השליטה בערוץ הוא איש העסקים ויזם הנדל"ן איציק חדד.

חדד, 68, נשוי ואב לשלושה, הוא יזם נדל"ן אשדודי, בעלי "י.ח.ו.ד חברה לבניין" המחזיקה בקבוצת "יחד הבונים". רוב הפרויקטים של הקבוצה, שהוקמה ב-1997, הם באשדוד, אך בימים אלה יש לה גם פרויקט בנתיבות. לפי אתר החברה, היא אחראית ליותר מ-30 פרויקטים ובנתה מעל 1,500 יחידות דיור. בנוסף לכך, חדד משמש גם כיו"ר ארגון הקבלנים של אשדוד והשפלה וכחבר בנשיאות התאחדות הקבלנים בוני הארץ.

ב-2017 הורשע חדד במסגרת עסקת טיעון בסיוע להפרת אמונים מצד סגן ראש עיריית אשדוד לשעבר, ונידון לשישה חודשי עבודות שירות ול-2 מיליון שקל קנס. מטעמו של חדד סירבו להתייחס לפרשה, ומסרו כי התייחסותו לנושא, כמו גם לנושאים נוספים שקשורים לערוץ 16, תימסר רק בעת מסיבת עיתונאים לרגל השקת הערוץ.

בשלב זה ידוע כי לצורך המהלך גויסו רם לנדס, לשעבר ממקימי חדשות ערוץ 10 וממקימי חדשות 12, ואיתי וולמן, שמונה למנכ"ל הקמת הערוץ, ובעבר שימש כמנכ"ל ערוץ 14. האולפנים מוקמים באתר הטלוויזיה החינוכית, והערוץ צפוי להתחיל את שידוריו בשבועות הקרובים. בניגוד לערוצים i24 ו-14 הוא לא צפוי להיות חדשותי, אלא יזכיר במבנה שידוריו את ערוצי הברודקאסט 11, 12 ו-13.

חדד לא הגיב לפניית גלובס.