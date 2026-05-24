גלית חמי, עורכת כלכליסט, פורשת לאחר 18 שנה

עורכת כלכליסט מבית קבוצת ידיעות אחרונות, גלית חמי, פורשת מתפקידה. במייל שנשלח לעובדים כתבה חמי: "לא האמנתי שאגיע למעמד הזה בטרם עת, אבל הנסיבות המשתנות ומחויבותי לדרכי המקצועית אילצו אותי להגיע להחלטה המצערת". נזכיר כי באחרונה נודע כי יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט, יפרוש בסוף חודש יוני.

בהודעה לעובדים כתבה חמי כי "עיתונות כלכלית הייתה ועודנה אחת האהבות הגדולות שלי, מהרגע שבו עשיתי את צעדיי הראשונים לפני 32 שנה ככתבת שוק ההון בהארץ ועד לתפקידי הנוכחי בכלכליסט, שאותו שאני ממלאת כבר 18 שנה בתשוקה מקצועית שלא פגה".

לדבריה, "בשלוש וחצי השנים האחרונות הפכנו גם לאחד מגופי התקשורת המובילים בכל הנוגע לסיקור האיומים הגוברים על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק בישראל. עשינו זאת מתוך החלטה מודעת שמדובר במאבק חיוני והכרחי, ומשום שזה תפקידנו כעיתונות. כי אין כלכלה בלי דמוקרטיה, ואין מדינה בלי דמוקרטיה".

בהודעתה הודתה חמי למייסד כלכליסט יואל אסתרון. "כל זה לא היה מתאפשר ללא מייסד כלכליסט ושותפי למסע יואל אסתרון. אני רוצה להודות ליואל על כמעט 19 שנים של דרך משותפת, שהיו בה שיתוף-פעולה נדיר, אמון הדדי, מקצועיות עיתונאית וחופש פעולה. יואל היה עבורי כיפת ברזל ובה-בעת בית הספר הכי טוב שהיה לי לעיתונות ולניהול", כך כתבה. עוד היא הזכירה את שני סגניה, גולן פרידנפלד ואמיר זיו, והביעה הערכה על עבודתם.

חמי (56) התחילה לעבוד בשנת 1994 בעיתון הארץ ככתבת שמסקרת שוק ההון. בשנת 1998 עברה לעיתון ידיעות אחרונות ואף שימשה שם כעורכת הכלכלית. מאז הקמתו של כלכליסט מבית ידיעות אחרונות היא משמשת כעורכת הראשית של העיתון.

באחרונה פורסם בגלובס כי קבוצת ידיעות אחרונות בבעלות נוני מוזס העמידה את העיתון הכלכלי על המדף. על-פי הערכות בשוק, השווי המבוקש עבור העיתון הכלכלי נע בטווח בין 60-80 מיליון שקל. על-פי גורמים שונים ששוחחו עם גלובס, בקבוצת ידיעות אחרונות ניהלו מגעים עם מספר גורמים, בהם גם משקיעים אפשריים מענף ההייטק.

*** גילוי מלא: כלכליסט מבית ידיעות אחרונות וגלובס הם עיתונים מתחרים.