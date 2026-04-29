מו"ל כלכליסט יואל אסתרון פורש אחרי 18 שנים

מו"ל כלכליסט, יואל אסתרון, יפרוש מתפקידו עד סוף חודש יוני. אסתרון שלח מייל לעובדים, ובו כתב: "לפני 18 שנה, עם גלית גולן ואמיר, ושותפות ושותפים לחלום, ניסחנו את המשימה - להקים עיתון שיחבר עוד ועוד ישראלים לכלכלה, לדבוק בערכים עיתונאיים גם כשהלחצים יהיו קשים, ולהנות בדרף. כלכליסט הגשים את החלום שלנו". עוד כתב, "ועכשיו, כשהנתונים בשיא של כל הזמנים, עם כל האהבה והעצב הגיע הזמן שלי להיפרד. החלטתי לסיים את תפקידי ב-30 ביוני".

עוד הודה בהודעתו, "זו הייתה זכות גדולה ומרגשת להוביל את כלכליסט - מפעל חיי החשוב והמשמעותי ביותר. תודה והקרה לכן ולכם. אנא, שימרו על הערכים והאנרגיה שהפכו את כלכליסט לעיתון הכלכלי הגדול בישראל".

המנכ"לית ענבל סימנטוב-חביב כתבה כי "יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט, יפרוש מתפקידו ב-30 ביוני. הנהלת הקבוצה מודה ליואל על תרומתו המשמעותית להצלחת כלכליסט".

בנעוריו אסתרון היה כתב נוער במעריב לנוער, ואחרי שירות צבאי בחטיבת הגולני עבר לגלי צה"ל, שם שימש ככתב צבאי, מדיני ועורך יומני חדשות ותוכניות. לאחר השירות הצבאי ערך והנחה בטלוויזיה הישראלית. לאחר מכן, אסתרון היה עורך המקמונים "כל העיר" ו"העיר" מבית שוקן. בנוסף, הוא היה שליח עיתון "חדשות" בארצות הברית, ואף ערך את העיתון עד סגירתו. לאחר מכן היה עורך המשנה של הארץ, עורך המשנה של ידיעות אחרונות, ואז הקים ב-2008 את כלכליסט. אסתרון קיבל את פרס חיפה לתקשורת לשנת 2013 על "העצמת חופש הביטוי". אסתרון אף נמנה מבין המייסדים של עמותת "שומרים - המרכז לתקשורת ודמוקרטיה בישראל", ומכהן כיו"ר שלה.

באחרונה פורסם בגלובס כי קבוצת ידיעות אחרונות בבעלות נוני מוזס העמידה את העיתון הכלכלי על המדף. על פי הערכות בשוק, השווי המבוקש עבור העיתון הכלכלי נע בטווח בין 60-80 מיליון שקל. על פי גורמים שונים ששוחחו עם גלובס, בקבוצת ידיעות אחרונות ניהלו מגעים עם מספר גורמים, בהם גם משקיעים אפשריים מענף ההייטק.

לא נמסרה תגובה מיואל אסתרון.

***גילוי מלא: כלכליסט מבית ידיעות אחרונות וגלובס הם עיתונים מתחרים.