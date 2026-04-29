ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום מו"ל כלכליסט יואל אסתרון פורש אחרי 18 שנים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
כלכליסט

אסתרון צפוי לפרוש ב-30 ביוני, 18 שנים אחרי שהקים את העיתון • "זו הייתה זכות גדולה ומרגשת להוביל את כלכליסט שהגשים את החלום שלנו", כתב לעובדים

נבו טרבלסי 11:21
יואל אסתרון / איור: גיל ג'יבלי
מו"ל כלכליסט, יואל אסתרון, יפרוש מתפקידו עד סוף חודש יוני. אסתרון שלח מייל לעובדים, ובו כתב: "לפני 18 שנה, עם גלית גולן ואמיר, ושותפות ושותפים לחלום, ניסחנו את המשימה - להקים עיתון שיחבר עוד ועוד ישראלים לכלכלה, לדבוק בערכים עיתונאיים גם כשהלחצים יהיו קשים, ולהנות בדרף. כלכליסט הגשים את החלום שלנו". עוד כתב, "ועכשיו, כשהנתונים בשיא של כל הזמנים, עם כל האהבה והעצב הגיע הזמן שלי להיפרד. החלטתי לסיים את תפקידי ב-30 ביוני".

עוד הודה בהודעתו, "זו הייתה זכות גדולה ומרגשת להוביל את כלכליסט - מפעל חיי החשוב והמשמעותי ביותר. תודה והקרה לכן ולכם. אנא, שימרו על הערכים והאנרגיה שהפכו את כלכליסט לעיתון הכלכלי הגדול בישראל".

המנכ"לית ענבל סימנטוב-חביב כתבה כי "יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט, יפרוש מתפקידו ב-30 ביוני. הנהלת הקבוצה מודה ליואל על תרומתו המשמעותית להצלחת כלכליסט".

בנעוריו אסתרון היה כתב נוער במעריב לנוער, ואחרי שירות צבאי בחטיבת הגולני עבר לגלי צה"ל, שם שימש ככתב צבאי, מדיני ועורך יומני חדשות ותוכניות. לאחר השירות הצבאי ערך והנחה בטלוויזיה הישראלית. לאחר מכן, אסתרון היה עורך המקמונים "כל העיר" ו"העיר" מבית שוקן. בנוסף, הוא היה שליח עיתון "חדשות" בארצות הברית, ואף ערך את העיתון עד סגירתו. לאחר מכן היה עורך המשנה של הארץ, עורך המשנה של ידיעות אחרונות, ואז הקים ב-2008 את כלכליסט. אסתרון קיבל את פרס חיפה לתקשורת לשנת 2013 על "העצמת חופש הביטוי". אסתרון אף נמנה מבין המייסדים של עמותת "שומרים - המרכז לתקשורת ודמוקרטיה בישראל", ומכהן כיו"ר שלה.

באחרונה פורסם בגלובס כי קבוצת ידיעות אחרונות בבעלות נוני מוזס העמידה את העיתון הכלכלי על המדף. על פי הערכות בשוק, השווי המבוקש עבור העיתון הכלכלי נע בטווח בין 60-80 מיליון שקל. על פי גורמים שונים ששוחחו עם גלובס, בקבוצת ידיעות אחרונות ניהלו מגעים עם מספר גורמים, בהם גם משקיעים אפשריים מענף ההייטק.

לא נמסרה תגובה מיואל אסתרון.

***גילוי מלא: כלכליסט מבית ידיעות אחרונות וגלובס הם עיתונים מתחרים.