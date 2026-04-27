שיווק ופרסום שאול אמסטרדמסקי עשוי להתמנות לעורך דה מרקר
דה מרקר (TheMarker) | בלעדי

מהתאגיד לשוקן: שאול אמסטרדמסקי עשוי להתמנות לעורך דה מרקר

לגלובס נודע כי אמסטרדמסקי הוא אחד השמות שנבחנים לאחר שהעורכת הקודמת סיון קליגבייל ביקשה לסיים את תפקידה

נבו טרבלסי 21:21
שאול אמסטרדמסקי / איור: גיל ג'יבלי
שאול אמסטרדמסקי / איור: גיל ג'יבלי

בסוף חודש מרץ הודיעה עורכת דה מרקר סיון קלינגבייל לעובדים כי ביקשה לסיים את תפקידה כעורכת ראשית ולהתמקד בכתיבה. בהודעה שיצאה לא צוין מי יהיה מחליפה. כעת, לגלובס נודע כי שאול אמסטרדמסקי, עיתונאי כלכלי בכיר בתאגיד השידור הציבורי וכותב טור שבועי בכלכליסט, עשוי להתמנות לתפקיד.

הדד-ליין לעסקת הוט מובייל מתקרב: מור בחוץ, קיסטון במגעים להיכנס
בדיקת גלובס: רק רשת אחת הורידה מחירים בעקבות "הסל של ישראל"

אמסטרדמסקי, בן 45, הצטרף לכלכליסט ב-2007 ככתב כנסת, שנתיים לאחר מכן מונה לראש מערכת החדשות ולאחר מכן היה כתב בכיר בעיתון. עם הקמת תאגיד השידור הציבורי, אמסטרדמסקי מונה לתפקיד מנהל הדסק הכלכלי, ואף שידר את התוכנית "משחקי הכיס". ב-2022 הודיע שהוא יעזוב את תפקידו בדסק הכלכלי, והתחיל ליצור תכנים לדיגיטל, לצד כתיבת טור כלכלי בכלכליסט.

בשנת 2013 אמסטרדמסקי אף זכה בפרס סוקולוב לעיתונות כתובה, על כך שהעלה לסדר היום את שאלת הפנסיה בישראל באמצעות תחקירים מעמיקים. בשנת 2023 זכה באות "ספר הזהב" על ספרו כסף טוב.

מחכים למינוי קבע

בהודעתה שנכתבה לעובדים בסוף מרץ, קלינגבייל כתבה כי "אלו היו שנים מרתקות ומלאות עשייה, אבל בפן האישי, כפי שאתם יודעים, השנים האחרונות היו מאוד לא פשוטות עוברי. ולכן, זקוקה לזמן לעשות לנפשי - ונפשי חפצה לחזור לסיקור וכתיבה". בהודעתה ציינה את הישגיה בתקופת ניהולה, הודתה לעובדים ולמו"ל עמוס שוקן, ואמרה שתערוך את העיתון עד יציאתה לחופשה, אז יהיה מינוי ממלא מקום עד מינוי קבע.

מהארץ נמסר: אין מו״מ עם שאול אמסטרדמסקי.

משאול אמסטרדמסקי לא נמסרה תגובה.

*** גילוי מלא: עיתון "דה מרקר" מקבוצת "הארץ" נמצא בתחרות עם גלובס