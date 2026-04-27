בדיקת גלובס: רק רשת אחת הורידה מחירים בעקבות הסל של ישראל

עשרה ימים חלפו מאז יצא לדרך מיזם "הסל של ישראל", שמציע הנחה משמעותית על כ-100 מוצרים ב-51 סניפים של רשת קרפור מתוך 150 סניפים בסך הכול. זמן קצר אחר כך עלה לאוויר קמפיין הפרסום בטלוויזיה, אינטרנט ורדיו, בהשקעה של 25 מיליון שקל - שבו הקומיקאי אלי יצפאן פונה ישירות לצופים ואומר: "הגיע הזמן שנדע מי אמיתי ומי עושה חיקויים".

הסיסמה שנבחרה להובלת המהלך היא "גמרנו להיות פראיירים", אך האמת היא שעדיין לא ברורה ההשפעה האמיתית על השוק הקמעונאי, שלא ממהר להגיב למחירי הסל - כפי שקיווה שר הכלכלה ניר ברקת, שיזם את המהלך לפני ארבעה חודשים.

גם בקרב הצרכנים נרשמו תגובות מעורבות. לצד אלה ששמחו לגלות את ההוזלות, היו גם כאלה שהתלוננו על העובדה שבעיר או באזור שלהם אין סניפים שבהם המבצע תקף. אחד מהצרכנים כתב בפייסבוק, לאחר שרכש בסניף ההיפר של קרפור בכפר סבא, "כשמגיעים לקופה מחיר החיוב יותר גבוה מהמחיר שפורסם ליד המוצר", וצירף תמונות מהסניף לצד הקבלה.

לקוח נוסף הלין על כך שמחיר הקוטג' בסניף ברעננה נשאר במחיר הרגיל, למרות שנמצא ברשימת המוצרים המוזלים. "כמוני ישנם כנראה עוד עשרות לקוחות שלא שמו לב", כתב.

בקבוצת פורום חולון הלינו על כך שאף סניף של הרשת בעיר לא כולל את ההנחה, למרות שיש שלושה סניפים של הרשת ברחבי העיר. "יש הרבה ערים בהן יש שני סניפים שמשתתפים במבצע הזה, כמו רעננה ועוד. יש ערים אפילו עם שלושה סניפים, כמו פתח תקווה, אשקלון, ירושלים, בית שמש, אילת", נכתב בקבוצה.

עם זאת, גולשים אחרים ציינו כי המבצעים כן נכללים בסניף מרקט בעיר - מה שעשוי להעיד על בלבול ראשוני בחודש ההשקה, שיתאזן בהמשך.

רק רשת אחת שינתה מחירים

המטרה של הסל, על פי השר ברקת, הייתה לא רק להקל על הצרכנים של הרשת הזוכה במכרז, אלא גם לעודד את השחקניות האחרות להגיב למחירים האטרקטיביים, ולהילחם על נתח השוק שיבחר ללכת ולקנות בסניפים המוזלים, במקום העדפותיו הקודמות. עם זאת, לפי נתוני אתרי השוואות המחירים, המצב הזה עוד לא מתקיים בשטח.

על פי אפליקציית השוואת המחירים CHP, שמנטרת את מחירי השוק בזמן אמת, בתחילת אפריל עמד מחיר הסל החדש על 1,400 שקל בממוצע ברשתות הגדולות.

כאשר נערכה השוואה בין הרכב המוצרים ברשתות השונות, הן יום לאחר השקת המבצע (16 באפריל) והן עשרה ימים לאחר מכן (26 באפריל), עלה כי מחיר הסל בקרפור ירד ל-1,090 שקל.

"רוב הרשתות כמעט שלא שינו את מחיריהן, למעט אחת", אומר משה דולב, מנכ"ל ומפתח CHP. מדובר ברשת מחסני השוק "שהוזילה את מחיר הסל בכ-4%, ועלתה למקום השלישי - אחרי קרפור ורמי לוי. לפני כן היא הייתה במקום הרביעי, אחרי קרפור, רמי לוי ויוחננוף. ימים יגידו האם היוזמה הזו תישאר בגדר הבטחה, או שתביא בשורה של ממש לצרכן בישראל. אני סבור שמדובר במגמה חיובית, שעשויה להוציא את הרשתות לתחרות על כיסו של הצרכן".

"50 סניפים של מבצע מדהים, ומה עם היתר?"

בשלב ראשון יצא מהלך "הסל של ישראל" לדרך ב-50 סניפי היפר ומרקט (הזולים יותר בהשוואה לסניפי הסיטי), אך לאחר ביקורת ציבורית החליטו בקרפור להוסיף את הסניף ה-51, שנמצא בדיזנגוף סנטר.

במקביל, שמם של חלק מסניפי המרקט שונה ל"לה מרשה", מכיוון שאינם נכללים במהלך. מבצעי הסל מתקיימים גם באתר האונליין של הרשת הצרפתית, אולם שם יש להוסיף 30 שקלים על המשלוח, מה שמקטין את שווי ההנחות.

"המבצע הזה כרגע חסר משמעות", אומר גורם בכיר בענף. "אף אחד לא יודע מה המחיר הנכון, ובאיזה סניף המבצע קיים או לא קיים. שמעתי מהספקים שהם לא תומכים בזה, ושזה לא נעשה בשיתוף פעולה איתם. אולי מאחורי הקלעים התמונה שונה. רוב סניפי קרפור הם סניפי סיטי, אז זה נחמד לעשות 50 סניפים של מבצע מדהים, וב-100 להיות הכי יקרים בארץ".

"איך מה שברקת קיווה לו יקרה?", הוא מוסיף. "הוא נתן מוצרים של חברות מסוימות, בגודל מסוים - זה בדיחה. הסל הזה לא מעניין אף אחד חוץ מברקת או חלק מהיצרנים. הלקוחות מבינים שזה ישראבלוף".

"היצע בסופר כולל אלפי מוצרים, לא 100"

בלובי 99 בדקו לגבי 118 מוצרים הנכללים בסל של המדינה, היכן הם הכי זולים, והאם הם באמת נמצאים בסניפים. "במובהק, קרפור היפר היא הכי זולה ב-81 ממוצרי הסל", אומר אריאל פז סוויצקי, מנהל מחלקת מחקר של הארגון. "עם זאת, בסל גדול יותר של 3,500 מוצרים נפוצים, יש חסד היא הזולה ביותר, וקרפור היפר במקום השישי מבין תתי הרשתות - ממש לא הכי זולה.

"לעומת זאת, קרפור סיטי היא הכי יקרה מבין הרשתות הגדולות של הסיטי - אושר עד, יוחננוף, טיב טעם, מחסני השוק, שופרסל ועוד - והמחירים בה גבוהים ביותר מ-26% מהממוצע הארצי". מהבדיקה הוחרגו AM:PM, סופריודה וסיטי מרקט, מתחרות סיטי שנחשבות יקרות יותר משמעותית.

"כל ההוזלה בסל של ישראל נעשית בצורה של מבצע, ולא במחיר הרגיל", מוסיף פז סוויצקי. "צריך להזכיר שמבצע מדומה יכול להיחשב כסוג של הטעיה, כי הצרכן מורגל למחיר הגבוה לפני המבצע. היה יותר נכון להוריד את המחיר הנומינלי, אך זו טקטיקה מוכרת של רשתות השיווק.

"הצרכן חושב שהוא משלם מחיר טוב, אבל הוא לא שם לב שהמחיר הנקוב בעצם עלה. מחירי הסל של ישראל הם טובים, אבל הם חלק מאוד קטן מהמוצרים שיש בהיצע של סופר, שיש בו אלפי מוצרים".

גורמים אחרים בענף סבורים שאם יהיה שינוי במחירים ביתר רשתות השיווק, הוא יורגש רק בשבוע הבא. "הרשתות האחרות לא נערכו למחירים של הסל, והן יצטרכו להוריד מחירים באופן אגרסיבי.

"כבר עכשיו חלק מהרשתות יורדות במחירים ב-12 או 15 מוצרים, כי הן לא יכולות שלא להגיב. הפרסום התחיל רק ביום חמישי האחרון, והרעש הגדול עוד לפנינו מבחינת הקמפיין. רשתות השיווק פנו לספקים וביקשו תמיכה, וחלקן קיבלו תשובות שליליות".

ממשרד הכלכלה ומקרפור לא התקבלה תגובה.