שנה נוספת של מלחמה ועליות מחירים, לצד מהלכי התייעלות ושדרוג סניפים, הובילו את רשתות השיווק הגדולות בארץ לעוד שנה חזקה בתוצאותיהן העסקיות. גם תחילתה של 2026 מבשרת טובות לענף. מבצע "שאגת הארי" והמלחמה באיראן שלחו שוב את הישראלים לממ"ד, והחזירו את הסופרמרקטים להפוך למוקד "בילוי" משפחתי, אגב ביטול חופשות הפסח בחו"ל.

גלובס בדק את נתוניהן של שש רשתות מזון גדולות, חמש הנסחרות בבורסה (שופרסל, רמי לוי, יוחננוף, ויקטורי וטיב טעם), ולצידן קרפור (בשליטת אלקטרה צריכה).

מחזור ההכנסות המצרפי של השש עמד אשתקד על 35 מיליארד שקל, שחיקה מינורית של 1% ביחס לשנה קודמת (למרות המגמה של עליות מחירים), שנבעה בעיקר מירידה של 7% במכירות שופרסל (המהווה קרוב ל-40% מהמחזור המצרפי), עקב המשך יישום אסטרטגיה ברשת "למיקוד הפעילות המסחרית והשיווקית ולשיפור הרווחיות", וכנראה שגם מחזרת הישראלים לטיסות לחו"ל במהלך הרבעון האחרון של 2025.

לצד היציבות בשורת ההכנסות, הרווחיות הגולמית בענף השתפרה, לשיעור מצרפי של 27.3% מהמכירות בענף למול 26.5% בשנה הקודמת - על פי ההערכות פועל יוצא של עליות מחירים לצרכן לצד מהלכי התייעלות בהם נקטו הרשתות, ושופרסל בראשן. שיעור הרווח התפעולי טיפס גם הוא ועמד על 6.2%, לעומת 5.6% בשנה הקודמת.

ההפתעה של טיב טעם

בין ביצועי הרשתות ניכרת שונות גדולה. כך, את הרווחיות הגולמית הגבוהה ביותר מציגה הרשת הקטנה ביותר, טיב טעם (33.7% מההכנסות), ואחריה הרשת גדולה ביותר שופרסל (30.1%), שממשיכה להתייעל גם במחיר ירידה במחזור.

"שופרסל הנהיגה פה שיווי משקל חדש", מסבירה יובל גור אריה, אנליסטית קמעונאות בבית ההשקעות אי.בי.אי. "שיעור של 30% רווחיות גולמית זה לא מה שראינו בעבר".

הרשת, בשליטת האחים שלומי ויוסי אמיר, מסבירה את שיפור הרווחיות באותם מהלכים של מיקוד הפעילות המסחרית והשיווקית במגזר הקמעונאות, לצד צעדים לשיפור היעילות התפעולית, צמצום פחת סחורות ושיפור ברכש ציוד ושירותים.

באשר לטיב טעם, מסבירה גור אריה כי "הרווחיות היא בזכות קהל הלקוחות הייחודי שלה", כשהכוונה היא למגזר הרוסי, לצד קהל לקוחות חילוני שפוקד את סניפי הרשת שפתוחים גם בסופי השבוע, בזמן ששאר הרשתות סגורות.

בדוחות מציינת הנהלת טיב טעם כי השיפור ברווחיות הגולמית נבע בין היתר מתמהיל המוצרים הנמכרים, לרבות הגדלת המגוון שלהם בחנויות, וכן כתוצאה מרכישת חנויות "מזרח מערב", הסכמי סחר משופרים ו"עדכוני מחיר", שם קוד בענף להעלאות מחירים. במגזר הסחר היא הושפעה לחיוב גם מהתחזקות השקל.

הרווחיות הגולמית הגבוהה של שופרסל בולטת מול מספרים נמוכים בהרבה שמציגות צמד רשתות הדיסקאונט הגדולות ביותר אחריה: רמי לוי (רווח גולמי של 23.7% מהמכירות) ויוחננוף. הרשת שמוביל איתן יוחננוף רשמה ירידה בשיעור הרווחיות הגולמית מ-22.5% ל-21.5% אשתקד, בשל התרחבות אגרסיבית של הרשת שהובילה לצמיחה של 7% בהכנסותיה לכ-5 מיליארד שקל.

בשורת הרווחיות התפעולית, שופרסל תופסת את הבכורה (7.6% מהמכירות) ויוחננוף היא השנייה (6.9%). מי שמציגות את שולי הרווח התפעולי הנמוכים ביותר הן רמי לוי וקרפור (4.9% כל אחת), וסוגרת את הרשימה ויקטורי של משפחת רביד עם 2.9% בלבד מהמכירות.

הרשת שבשליטת ובניהול אייל רביד הצליחה לשפר את הרווחיות הגולמית אשתקד (25%), אך הרווח התפעולי שלה נשחק כאמור. היא מסבירה זאת במעבר לסדרנים עצמאיים של הסחורה על המדפים, בין היתר על רקע דרישת רשות התחרות, וכן בהשפעת התייקרות של התשומות לענף. בחברה ציינו כי הגידול באינפלציה גרם לעלייה זו בין היתר בשל התייקרות שכר הדירה, הארנונה, הדלק ומחירי החשמל.

רשת קרפור, המנהלת 150 סניפים, הציגה שחיקה בהכנסות של כ-2% ל-3.3 מיליארד שקל, על רקע ירידה במכירות בחנויות הזהות, לדברי ההנהלה. אבל גם מקיטון במכירות לשוק המוסדי (מסעדות, מלונות וכו') וממכירת שמונה סניפים.

קרפור רשמה שיפור בפרמטרים של הרווחיות, גם אם אינם חופפים חשבונאית במלואם לנתוני הרשתות האחרות. מהתוצאות המגזריות בדוחות אלקטרה צריכה (בעלת השליטה ברשת) ניתן לגזור שיעור רווח תפעולי (מגזרי) של כ-4.9% מההכנסות, מול 1.6% בשנה הקודמת. במהלך השנה החולפת המשיכה קרפור להתייעל, צעדים שכללו בין היתר פיטורי עובדים.

שונות בחנויות הזהות

נתון חשוב מבחינת השוואת ביצועי הרשתות הוא המכירות בחנויות הזהות, נתון הבודק את נתוני המכירה בסניפים בשנת 2025 למול השנה הקודמת. שופרסל רשמה בהיבט זה נפילה חדה של 9%, וכך גם קרפור. רמי לוי ויוחננוף רשמו עליות של 2% ו-2.5% בהתאמה.

"האחים אמיר יודעים היטב לאן הולכים", אומר קמעונאי. "הם משפצים סניפים, סוגרים סניפים מפסידים וגם ויתרו על מועדוני מכירות מסוימים, תוך הבנת ההשלכה על נתוני המכירות. הם גם הקימו את רשת יוניברס עם כ-30 סניפים פעילים". מבחן התוצאה לדבריו אמור להתבטא כבר השנה.

"הציבור יצא מהממ"ד"

גור אריה מאי.בי.אי מאבחנת את ההשפעה על הכנסות הרשתות ב-2025 בכך ש"הצרכן הישראלי הפך סלקטיבי יותר להערכתי, על רקע התמתנות המלחמה, מה שהוביל לכך שצריכה הופנתה גם למסעדות ומלונות. כלומר היה שינוי בהעדפות הצרכן משום שהציבור קצת יצא מהממ"ד. לפי נתוני סטורנקסט, בין ינואר לאוקטובר אשתקד, נרשמה עלייה של 4.5% במחירי המוצרים, כך שבסיכום השנה שעברה להערכתי המחירים ברשתות עלו".

עוד היא מציינת כי "2025 היתה שנה של הנחת תשתיות", ובין היתר מזכירה כי "רמי לוי פרסה קופות חכמות שהיא מעריכה שיחסכו לה כ-40 מיליון שקל. בענף היה גל של גיוסי עובדים זרים, שנועדו לצמצם את המחסור בידיים עובדות, כך שהשנה אנו צפויים להתייעלות בתוצאות, כשבענף מעריכים שעובד זר אחד שווה ערך בתפוקה שלו ל-1.5 עובדים ישראלים".

בשנה האחרונה מדד ת"א-רשתות שיווק, שכולל את הקמעונאיות וגם רשתות אופנה, עלה ב-26% בלבד, בזמן שת"א-35 זינק ב-80%. עם זאת חלק ממניות הרשתות זינקו הרבה יותר - מניית טיב טעם הכפילה עצמה, יוחננוף ורמי לוי עלו במעל 40%, שופרסל עלתה ב-36% ומניית ויקטורי ב-30%.