קודם החלב, ואז הקוטג' והיוגורט: למה מוצרי החלב נעלמים מהמדפים?

בחודשים האחרונים נתקלים הצרכנים בישראל במדפים חסרים במקררי החלב ברשתות השיווק. בין אם זה החלב הניגר, הקוטג' והגבינה הלבנה או היוגורטים - בכל פעם המחלבות הגדולות מספקות לקמעונאים ולציבור הסבר שונה לשיבושים החריגים באספקה.

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בניגוד למחסורים קודמים, שהתמקדו בעיקר במוצרים שבפיקוח, כעת התמונה רחבה יותר. גורם בכיר בענף הקמעונאות מסביר כי "הפעם אנחנו רואים מחסורים גם במוצרים רווחיים יותר לחברות, כמו משקאות פרו של המחלבות הגדולות - תנובה, טרה ושטראוס, אבל המחסור העיקרי מורגש בעיקר בקוטג'".

לדבריו, הירידה בכמויות שמגיעות לסניפים מורגשת היטב בשטח. "סניף חזק שהיה רגיל לקבל בין שמונה לעשרה ארגזים של קוטג' כל יומיים, מקבל היום ארגז או שניים. מבחינת הצרכן זה מייצר תחושה ברורה של מחסור, ובסוף זה גם מתגלגל לעימותים לא נעימים בין מנהלי סניפים לבין מוקדניות שירות או מנהלי שטח של תנובה. הייתי צריך להתערב בעצמי מספר פעמים כדי להרגיע שיח שכבר יצא מפרופורציה".

אותו גורם מוסיף כי מבירורים שערך מול בכירים בענף, גם ברשתות הדיסקאונט מדווחים על קיצוץ משמעותי בכמויות. "גם שם מדברים על שיטת פיזור לשוק שצומצמה בכ-50%. התעייפנו מזה. אי-אפשר לשמוע יותר על קוטג' וגבינה לבנה. בגלל זה הגדלנו משמעותית את הקניות ואת ההזמנות".

באשר לסיבה למחסור, בענף מודים כי התמונה לא ברורה, והמחלבות משאירות את הקמעונאים הגדולים באפלה באשר למקור לבעיה. "אף אחד לא יודע מה האמת", אומר גורם אחר בשוק. "פעם היו מאשימים את הימים החמים, שבהם מייצרים פחות חלב. פעם אחרת זה היה החגים, ופעם אחרת תקלה בייצור הקוטג'.

"יכול להיות שהעלייה בביקוש למשקאות פרו, שנתפסים כבריאים יותר, יצרה עומס שהמחלבות לא מצליחות לעמוד בו. הרוח היום נושבת לכיוון מוצרי הבריאות, ויכול להיות שזה יצר עודף ביקושים - אבל את זה לא מספרים לציבור, וגם לא לנו המוכרים".

לפי גורמים בתנובה, המחסור בקוטג’ נובע מתקלה שעליה דווח כבר לפני יותר מחודש, ולא מהתפתחות חדשה. מדובר בתקלה שטרם תוקנה במלואה, אף שבחברה אומרים כי המצב השתפר משמעותית בשבועות האחרונים. לפי אותם גורמים, המחסור מתמקד בקוטג’ בלבד, ולא בגבינה לבנה של תנובה, שלטענתם מיוצרת כיום בהיקפים גבוהים מהרגיל.

ברקע הדברים מציינים בתנובה כי הטיפול בתקלה התבצע בחלקו מרחוק, בין היתר משום שטכנאים מחו"ל לא הגיעו לישראל. עם זאת, מדגישים כי אף שהבעיה עדיין לא נפתרה לחלוטין, היקפי האספקה השתפרו ביחס לשיא המחסור.

מתנובה נמסר בתגובה: "החברה מייצרת מתחילת השנה 4.5% יותר קוטג' לעומת השנה שעברה. החוסר המורגש בשוק הוא אל מול הגידול, ונובע מעיכובים לוגיסטיים שפוגשים ביקושים גדולים מהרגיל".

משטראוס נמסר: "המלאים מתחדשים באופן שוטף. אין מחסור במוצר מסוים, ואם קיימים פערי זמינות - מדובר בנקודות מכירה בודדות בלבד".