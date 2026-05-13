ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (ד') תקנות חדשות להסדרת ייצור, שיווק וויסות של חלב, במסגרת חוק תכנון משק החלב, במהלך שנועד להתמודד עם מחסור במוצרי חלב מפוקחים ולאפשר לראשונה למועצת החלב לקבל תמונת מצב שוטפת על היקפי הייצור והמלאים במחלבות.

● סמוטריץ' לא הגיע לדיון בפטור ממע"מ; מילביצקי: "נבטל את הצו"

● הבדיקה שחושפת מי מובילות את העלאת מחירי המזון

לפי התקנות שאושרו, מנכ"ל מועצת החלב יקבל דיווחים שוטפים מהמחלבות על כמויות ייצור, מלאים ותפוקות, ובמקרה של מחסור יוכל להורות על העברת חלב גולמי בין מחלבות ואף לנתב את החלב לטובת ייצור מוצרים שבפיקוח מחיר, בהם חלב טרי, גבינה לבנה וגבינה צהובה. המהלך נועד למנוע הישנות של מחסור על המדפים, כפי שנרשמו בשנים האחרונות במוצרי חלב מפוקחים.

עד כה, מועצת החלב החזיקה במידע מלא על ייצור החלב הגולמי ברפתות ובדירים, אך ללא נתונים בזמן אמת על מצב הייצור במחלבות עצמן. במועצה טענו כי הפער הזה פגע לאורך השנים ביכולת לזהות בעיות אספקה ולבצע ויסות יעיל של החלב בין השחקנים בענף. התקנות החדשות נועדו, בין היתר, לאפשר לממשלה ולמועצה לקבל תמונת מצב מלאה יותר של שרשרת הייצור כולה - מהרפת ועד למדפי הסופר.

"סוף לנושא שהיה תקוע למעלה מעשור"

בדיון בוועדה נרשמה גם מחלוקת בין משרד האוצר למשרד החקלאות. נציג אגף התקציבים באוצר, אוראל פיין, התנגד לתקנות וטען כי הן מנוגדות להחלטת ממשלה שקראה לפירוק מועצת החלב ולהפחתת הרגולציה בענף. יו"ר ועדת הכלכלה, חה"כ דוד ביטן, השיב כי הרפורמה בענף החלב הוצאה בסופו של דבר מחוק ההסדרים והממשלה חזרה בה ממנה.

סמנכ"ל משרד החקלאות, אורי צוק בר, אמר כי התקנות נועדו "לאפשר ויסות בזמן של עודף או מחסור כדי לשמור על יציבות ואספקת חלב סדירה", והוסיף כי הן כוללות גם מנגנונים שנועדו לסייע למחלבות הקטנות ולחזק את התחרות בענף. בהתאם לכך, אושרו גם כללים שיאפשרו למחלבות קטנות לרכוש חלב ישירות מרפתנים בכמויות מוגבלות.

בנוסף, אושר תיקון זמני לחמש שנים שיאפשר לרפתות באזורים חמים במיוחד, כמו הערבה ועמק הירדן, לייצר חלב בהתפלגות שנתית שונה משאר אזורי הארץ, במטרה להתמודד עם תנאי האקלים באזורי הקיץ הקיצוניים.

מנכ"ל מועצת החלב, איציק שניידר, בירך על אישור התקנות ואמר: "זהו יום חשוב לענף החלב. ועדת הכלכלה שמה סוף לנושא שהיה תקוע למעלה מעשור וכעת יש לנו אפשרות טובה יותר לנהל את ענף החלב והתכנון בו. מדובר בתשובה ניצחת לקולות שקראו לפגוע במשק החלב ובמועצה מבלי לתת לנו את הכלים לפעול ולקבל תמונת מצב רחבה ומדויקת יותר של מצב הייצור. כעת נוכל לזהות בזמן אמת בעיות בשטח, לווסת טוב יותר את החלב ולמנוע מחסור במוצרים מפוקחים".