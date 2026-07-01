הפרזנטורית החדשה של בנק מזרחי טפחות

אחרי כשלוש וחצי שנים, בנק מזרחי טפחות נפרד מהפרזנטורית חן אמסלם ובוחר בשחקנית גיה באר גורביץ' כפרזנטורית החדשה לצד דביר בנדק - שמלווה את המותג מאז 2007.

בבנק אומרים כי מאחורי המהלך עומד רצון להדגיש את המובילות המותגית שלו, כמי שלאורך השנים מציב את תחום השירות בחזית. למרות חילופי הפרזנטוריות, במזרחי טפחות מציינים כי השינוי יחזק את השפה הפרסומית המוכרת ולא יחליף אותה, וזאת תוך "הבאת דינמיקה קומית מרעננת ומפתיעה אל המסך". הבנק הוא מהמפרסמים הגדולים במשק, ומשרד הפרסום שלו הוא ראובני פרידן.

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באר גורביץ' החלה את דרכה בעולם המשחק בסדרת הרשת העצמאית שיצרה "בנהאל", ולאחר מכן השתלבה בצוות התוכנית "ארץ נהדרת" בקשת 12 - תחילה במערכוני חוץ שבהם גילמה דמויות שונות, ולאחר מכן גם בחיקויים לדמויות כמו שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שירי מימון, יעל בר זוהר ועוד. במקביל היא מככבת עם בעלה יוגב יפת בסדרה "אואזיס במדבר", ששודרה בכאן 11.

דביק בנדק / צילום: עופר חג'יוב

"כמותג ייחודי ומבודל במערכת הבנקאית הרגשנו שזה הזמן הנכון מבחינתנו להתרענן, להתחדש ולייצר משהו שונה ואחר", מסבירה תרי ישכיל, סמנכ"לית, מנהלת חטיבת שיווק, פרסום ופיתוח עסקים במזרחי טפחות.

"אנו נרגשים לצאת לדרך חדשה עם גיה באר גורביץ'. המפגש האומנותי והמקצועי של דביר וגיה יביא אל המסך שילוב קומי כובש, שימשיך לחזק את השפה המוכרת והאהובה של מזרחי טפחות, לצד המחויבות הבלתי מתפשרת שלנו לשירות אנושי, מקצועי והוגן, ברמה הגבוהה ביותר".

מטעם חן אמסלם בחרו שלא להגיב.