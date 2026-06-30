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אירועים ומינויים

דני אבדיה מרחיב את שיתוף הפעולה עם אל על

שחקן ה-NBA הישראלי מרחיב את שיתוף הפעולה עם חברת התעופה דרך מותג החלבון שלו, רשת הדיור המוגן של קבוצת עזריאלי תגיע לראשון לציון ואילו בנק מזרחי טפחות וכאל מחדשים את ההסכם האסטרטגי ביניהם • אירועים ומינויים

גלית חתן פורסם: 19:25 עודכן: 21:35
דני אבדיה
דני אבדיה

1חטיף החלבון של דני אבדיה יושק במטוסי אל על

שבועיים אחרי שכוכב ה-NBA הישראלי דני אבדיה הכריז על הרחבת מותג החלבון שלו, "טורבו" (בשיתוף עם חברת ראיטו), לתחום החטיפים - חתם שחקן הכדורסל על הסכם שיתוף פעולה עם חברת אל על (שהוא משמש כפרזנטור מועדון הנוסע המתמיד שלה).

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במסגרת המהלך יושק חטיף חלבון "טורבו מיקס" בבכורה במחלקות היוקרה של טיסות אל על, כשבוע לפני שיגיע לרשתות השיווק בישראל. לאחר מכן, עם הגעת החטיפים למדפים, יוחבאו בחמישה מהם (מתוך מאות אלפים) כרטיסי טיסה זוגיים למגוון יעדים של אל.

החטיף טורבו מיקס / צילום: באדיבות טורבו
 החטיף טורבו מיקס / צילום: באדיבות טורבו

לדברי מנכ"ל ראיטו, מיכאל אוסדון, "שיתוף הפעולה עם אל על מהווה אבן דרך וקפיצת מדרגה משמעותית עבור 'טורבו'. ההשקה בטיסות, עוד לפני ההגעה למדפים, ממחישה את החזון שלנו לבנות מותג ישראלי חזק ורלוונטי, שמתחבר לקהלים רחבים ומייצר ערך אמיתי באמצעות שיתופי פעולה אסטרטגיים עם החברות המובילות במשק".

2נדל"ן

קבוצת עזריאלי מרחיבה את פעילות הדיור המוגן של רשת פאלאס, ופותחת בית חמישי - הפעם בראשון לציון, בהשקעה של כ-600 מיליון שקל. הבית יכלול 274 יחידות דיור, כך שמצבת היחידות של עזריאלי ברחבי הארץ תגדל לכ-1,500. טל עמית מונה למנכ"ל הבית החדש, ושף ישראל אהרוני ילווה את המערך הקולינרי.

בניין של רשת פאלאס ראשלצ / צילום: מיכאל שבדרון
 בניין של רשת פאלאס ראשלצ / צילום: מיכאל שבדרון

3פיננסים

בנק מזרחי טפחות וחברת כרטיסי האשראי כאל חתמו השבוע על חידוש שיתוף הפעולה האסטרטגי ביניהם, עד שנת 2030. טקס החתימה על ההסכם, בהובלת המנכ"לים משה לארי ויפית גריאני, התקיים בקמפוס החדש של בנק מזרחי טפחות בלוד. ההסכם כולל גם הנפקה של כרטיסי מועדון התיירות פליי אול ללקוחות הבנק.

משה לארי ויפית גריאני / צילום: אילנית קיצוני
 משה לארי ויפית גריאני / צילום: אילנית קיצוני

לפי הצדדים, עבור בנק מזרחי טפחות, המהלך הוא חלק מביסוס שיתופי הפעולה שלו בתחום האשראי והתשלומים. עבור כאל, חידוש ההסכם מצטרף לשורת מהלכים אסטרטגיים שביצעה החברה להעמקת שיתופי הפעולה עם המערכת הבנקאית בישראל.

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הסכום שמקצה בזק לרכישת מניות של עצמה עד סוף 2029,
מהלך שנועד לאותת לשוק על מחיר מניה אטרקטיבי