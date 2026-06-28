1 נוני מוזס מכר מחצית ממתחם "ידיעות אחרונות" בראשל"צ לס.א.ל נדל"ן תמורת כ-160 מיליון שקל | בלעדי

נוני מוזס, בעלי קבוצת ידיעות אחרונות, מכר מחצית מהמבנים של הקבוצה ברחוב נח מוזס בראשון לציון לחברת ס.א.ל נדל"ן, כך נודע לגלובס. העסקה בוצעה לפני כחצי שנה, ועל פי הערכות בשוק, היקפה עומד על כ-160 מיליון שקל. בעקבות הרכישה דיווחה חברת הנדל"ן כי בכוונתה להשביח את הנכס, ולקדם תוכנית בניין עיר חדשה שתכלול עירוב שימושים במקום.

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המהלך מגיע כעשור לאחר השלמת מעבר גופי הקבוצה מתל אביב למתחם. בשנת 2016 אוחדו הגופים השונים בקבוצה למבנה אחד - מהעיתון המודפס, דרך האתרים ynet וכלכליסט, ועד למגזינים "לאשה" ו"ראש אחד". מאז עברה המערכת תהליכי מיזוג דרמטיים, לצד סבבי קיצוצים משמעותיים בכוח האדם. הצמצומים הרבים פינו שטחי משרדים, ואפשרו לקבוצה להתכנס בתוך המבנה.

בעבר, חלוקת הקומות בבניין היה כזו שקומת הקרקע שימשה את מחלקת המנויים ואת חדר האוכל; הקומה השלישית אכלסה מחלקות כמו טכנולוגיה וכספים; ומערכות התוכן השונות, לצד המחלקות המסחריות והעסקיות, ישבו בקומות הראשונה והשנייה שחוברו זו לזו במדרגות פנימיות. כיום, כלל גופי המדיה והמחלקות מתפרסים על פני הקומות הראשונה והשנייה בלבד. יתר השטחים מושכרים לחברות ועסקים שונים, בהם בנק דיסקונט.

מה כוללת העסקה

המתחם שוכן על מגרש של כ-38 דונם באזור התעשייה במערב ראשון לציון, המשקיף על נתיבי איילון. קבוצת ידיעות אחרונות רכשה את הקרקע בסוף שנות ה-80, והחלה לתכנן את המקום כאתר העתידי של בית הדפוס ומערכת העיתון, ששכנו אז בדרך בגין בתל אביב. המגרש בתל אביב נמכר ב-2013 לקבוצת עזריאלי תמורת 374 מיליון שקל, וכיום מוקם עליו "מגדל הספירלה".

הקומפלקס הנוכחי בראשון לציון מורכב משני מבנים עיקריים: המבנה הדרומי, בשטח של כ-30 אלף מ"ר, משמש כבית הדפוס של הקבוצה; המבנה הצפוני, בשטח של כ-20 אלף מ"ר, משמש את המערכת וההנהלה, ותחתיו שלושה מפלסי חניון תת-קרקעי המכילים 650 מקומות חניה.

הרוכשת, חברת ס.א.ל נדל"ן, עוסקת ברכישה, ייזום ופיתוח של נכסי תעשייה, לוגיסטיקה ומשרדים להשכרה. בבעלות החברה כ-20 נכסים מניבים ופרויקטים בשלבי ייזום, בנייה ושיווק, בשטח כולל של מעל 350 אלף מ"ר. בין נכסיה הבולטים נמנים בית ס.א.ל בנתניה, שבו שוכן מטה החברה, מתחם "ווסט דיזיין" בראשון לציון, מתחם ברחוב העמלים במפרץ חיפה, ושטחי תעשייה, לוגיסטיקה ומשרדים באזור התעשייה ציפורית שבגליל. בנוסף, החברה מחזיקה בבעלות מלאה בחברת "כלל בטון" לייצור אלמנטים טרומיים.

מייסד ומנכ"ל החברה הוא יואב לירן, ועם המשקיעים המובילים בה נמנות דמויות מוכרות בענפי הכלכלה והנדל"ן, בהן נתן חץ, משפחת לבנת, ומשפחות אלטשולר ושחם. משקיע בולט נוסף בחברה הוא ד"ר פיטר לינמן, לשעבר פרופסור לנדל"ן, כלכלה ומדיניות ציבורית בבית הספר למינהל עסקים וורטון (Wharton) באוניברסיטת פנסילבניה.

לא נמסרה תגובה מידיעות אחרונות ומס.א.ל נדל"ן.

2 הבכיר שעוזב את שבלת

אחרי עשור במשרד "שבלת", השותף עו"ד אלון זיו שעמד בראש מחלקת בנקאות, מימון ופרוייקטים, עוזב ופותח משרד עורכי דין חדש, שיתמחה בתחומי התשתיות, המימון והאנרגיה.

לזיו ניסיון רב בייעוץ לחברות בינלאומיות, בין היתר בעסקאות פרויקטים ותשתיות מהגדולות בישראל בתחומי האנרגיות המתחדשות, ייצור חשמל וגז טבעי. לפני כהונתו בשבלת שימש כעורך דין בכיר בתחום הבנקאות ומימון הפרויקטים במשרד הרצוג במשך שבע שנים, וקודם לכן עבד במשך עשור בשני משרדים בולטים בניו יורק.

המהלך הנוכחי הוא חלק ממגמה רחבה יותר: מאז 2020 עזבו כ-20 שותפים בכירים שורה של משרדים גדולים והקימו משרדים עצמאיים. לדברי זיו, "המשרד החדש יורכב מצוות של עורכי דין ומשפטנים בכירים, שיתמקדו בקרנות השקעה, מיסוי, מיזוגים ורכישות, ליטיגציה מסחרית ועוד".

משבולת נמסר בתגובה: "אנו מודים לאלון זיו על תרומתו לפירמה, ומאחלים לו הצלחה בדרכו החדשה. שבלת תמשיך להוביל את תחומי הבנקאות והמימון".

עו''ד אלון זיו / צילום: אוקן דאי

3 נפרד מההסתדרות

יו"ר אגף ההסברה, הפרסום והדוברות בהסתדרות, יניב לוי, מסיים את תפקידו אחרי 13 שנה. הוא הצטרף לארגון בתקופת עופר עיני כיו"ר, והמשיך בתפקידו לצד ארנון בר-דוד. בין היתר היה אחראי להובלת האסטרטגיה, המיתוג והשיווק של הארגון, לצד ניהול המשברים המורכבים שבפניהם עמדה ההסתדרות.

יניב לוי / צילום: ההסתדרות

4 אמנות

קבוצת הרכישה "כאן ועכשיו" של אגודת ידידי מוזיאון ישראל רוכשת 12 עבודות של אמנים ישראלים, בהיקף כולל של כ-550 אלף שקל. בין היתר מדובר באמנים יהודית לוין, אורי גרשוני, פנינה רייכמן, איתי מתן, אילנה דותן, הינדה וייס ועוד. ב-17 שנות פעילות הקבוצה נרכשו עבודות אמנות ישראליות בהיקף כולל של כ־11 מיליון שקל.

אתי רוטר, יו''ר אגודת הידידים ניצה בילט ולאה רוטשטיין / צילום: רפי דלויה