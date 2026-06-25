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אירועים ומינויים

משרד הפרסום בורודה קפלן שינה את פניו. מה קרה שם?

בשקט בשקט ומתחת לרדאר, אחד ממשרדי הפרסום הוותיקים בישראל שינה את פניו. השותף גיא בורודה עזב, אייל חומסקי קנה את המניות, רון קפלן נותר להוביל את המשרד כמנכ"ל והשם הוחלף ל–KPLN • וגם: בכירי מפעל הפיס מגיעים למרוקו, וההישג של יצרנית המטוסים החשמליים • אירועים ומינויים

גלית חתן 16:45
אייל חומסקי, רון קפלן וגיא בורודה עם ישראל קטורזה / צילום: איל יצהר, תמונה פרטית, גבע טלמור
אייל חומסקי, רון קפלן וגיא בורודה עם ישראל קטורזה / צילום: איל יצהר, תמונה פרטית, גבע טלמור

1משרד הפרסום בורודה קפלן שינה את פניו. מה קרה שם?

בשקט בשקט ומתחת לרדאר, אחד ממשרדי הפרסום הוותיקים בישראל שינה את פניו, את בעליו ואת שמו. בורודה-קפלן מקבוצת אדלר חומסקי התפרק אחרי כ-25 שנה, וכעת נקרא רק KPLN. גיא בורודה עזב את השותפות לטובת תפקיד מנהל השיווק והמכירות של קשקאש, אייל חומסקי קנה ממנו את חלקו, ואילו רון קפלן נותר להוביל את המשרד כמנכ"ל.

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המשרד הוקם ב-2002 על ידי בורודה וכעבור שנה הצטרף קפלן. הוא מתמחה בעולמות הקריאייטיב והאסטרטגיה, ולפני שנים אחדות נרכשה סוכנות A2 לחיזוק פעילות הדיגיטל, והוטמעה במשרד. בשנה החולפת המשרד דורג בעשירייה השנייה של המשרדים מבחינת היקף פעילות, בין תקציביו הבולטים נמנים תדיראן, wesure, מיטב ויוחננוף, והוא מעסיק 35 עובדים.

תהליכי הפרידה החלו כאשר בורודה חבר ליזם פרופ' דודי גרשון, והיה חלק מצוות ההקמה של אפליקציית התשלומים קשקאש, כולל החיבור עם הפרזנטור ישראל קטורזה. "הגעתי למסקנה שאני רוצה להתמקד בזה", הוא אומר, "ולהביא את הידע מעולמות הפרסום שאני טוב בהם. יש לאפליקציה מאות אלפי משתמשים, והיא גם כלי פרסומי - אנחנו כבר מדיה בעצמנו".

לדברי קפלן, "נפרדנו בחברות והערכה, כי רצינו שינוי".

מאדלר חומסקי לא נמסרה תגובה.

2מפעל הפיס במרוקו

כ־300 בכירים מתעשיית הלוטו וההגרלות הציבוריות מרחבי אירופה ואפריקה הגיעו לכנס EL Industry Days, שהתקיים במרקש שבמרוקו תחת הכותרת Lotteries Bridging Continents (לוטו מגשר בין יבשות). בין המשתתפים הייתה גם משלחת ישראלית, שכללה את יו"ר מפעל הפיס איציק לארי, המנכ"ל בני דרייפוס, ומנכ"ל הטוטו מאיר ברדוגו (בתמונה עם רומנה ז'ירנדון, נשיאת ארגון הלוטו האירופי).

יו''ר מפעל הפיס איציק לארי, המנכ''ל בני דרייפוס, ומנכ''ל הטוטו מאיר ברדוגו עם רומנה ז'ירנדון, נשיאת ארגון הלוטו האירופי / צילום: דוברות הכנס NAHIME
 יו''ר מפעל הפיס איציק לארי, המנכ''ל בני דרייפוס, ומנכ''ל הטוטו מאיר ברדוגו עם רומנה ז'ירנדון, נשיאת ארגון הלוטו האירופי / צילום: דוברות הכנס NAHIME

הדיונים בכנס עסקו בחדשנות, טרנספורמציה דיגיטלית, משחק אחראי ושיתופי פעולה בינלאומיים. לדברי לארי, "המפגש עם עמיתים מרחבי העולם מוכיח פעם נוספת ששיתוף ידע וניסיון הוא אחד הכלים החשובים ביותר לקידום חדשנות ואחריות ציבורית".

3תעופה

לצד מטוס המנהלים Gulfstream G450 של פריס הילטון והליקופטר עם עשרה מושבים (R88 של רובינסון), דירוג תעופת היוקרה השנתי של המגזין Robb Report - המציג את חזית החדשנות והעיצוב בשחקים - כלל גם נציג ישראלי. מדובר בכלי הטיס החשמלי (eVTOL) המיועד לתעופה ספורטיבית קלה של יצרנית המטוסים החשמליים AIR. הדגם נבחר ל"מטוס האישי הטוב ביותר" לשנת 2026.

צילום:חברת AIR
 צילום:חברת AIR

מדובר בכלי טיס אוטונומי דו-מושבי, המציע טווח טיסה של כ-160 ק"מ ומהירות מרבית של כ-250 קמ"ש. לדברי המייסד השותף והמנכ"ל, רני פלאוט, "הזכייה משקפת את בשלות השוק לעתיד התחבורה האווירית". לאחרונה חצתה החברה את רף מיליארד הדולר בהזמנות.

4תחבורה ו-AI

הבינה המלאכותית נכנסת לעולם רכבי החברה: Cello (לשעבר סלופארק), בהובלת המנכ"ל גיא סלוק, משיקה כלי מבוסס AI לניהול ציי רכב בארגונים, עבור קבלת החלטות בנושאים כמו הוצאות חנייה, כבישי אגרה, טסטים ודוחות תפעוליים. בחברה מעריכים כי המהלך יסייע בצמצום עלויות, ייעול תהליכים וקבלת החלטות מהירה יותר.

גיא סלוק, מנכ''ל Cello / צילום: Cello
 גיא סלוק, מנכ''ל Cello / צילום: Cello

הכלי מאפשר לשאול שאלות בשפה חופשית, ולקבל תשובות בזמן אמת על בסיס נתוני הארגון. לפי החברה, הדבר יאפשר לזהות חוסר יעילות תפעולית או שימוש חריג בכבישי אגרה, לנתח הוצאות חנייה ממוצעות ועוד. ההשקה מגיעה לאחר שבסוף 2025 רכשה החברה את "נצר", הפועלת בתחום ניהול ציי הרכב.

5מינויים חדשים

מיכאל צוקרמן מונה לשותף וראש חטיבת ה-Defense בקוקירמן בית השקעות. המינוי מסמן את כניסת בית ההשקעות לתחום המיזוגים והרכישות בעולמות של טכנולוגיות הדיפנס, כאשר צוקרמן יוביל את התחום בדגש על חברות טכנולוגיה ישראליות בתחום נגד-רחפנים וכטב"מים, לרבות לוחמה אלקטרונית, לייזר והטעיית ניווט.

מיכאל צוקרמן / צילום: יח''צ
 מיכאל צוקרמן / צילום: יח''צ

משה שדה מונה לסמנכ"ל חטיבת הלוגיסטיקה בשירותי בריאות כללית.

מטי גולדשמידט מונה לסמנכ"ל הכספים של אפי קפיטל נדל"ן.

מספר היום

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מיליארד דולר
הסכום שגייסה חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט, מהגדולות בישראל, לצורך הקמת פרויקט סולארי ואגירה באריזונה