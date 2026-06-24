1 חצי שנה אחרי הפרידה מיד 2: משרד הפרסום ראובני פרידן יטפל במתחרה madlan

חצי שנה אחרי שנפרד מתקציב הפרסום של פלטפורמת יד 2 (שנמכרה לקרן אייפקס העולמית תמורת 3.1 מיליארד שקל), ראובני פרידן מתחיל לטפל במתחרה - אתר לוח הנדל"ן madlan. גובה התקציב מוערך ב-10 מיליון שקל, והוא ינוהל על ידי משרד הפרסום וחברת הדיגיטל שלו arlo.

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ראובני פרידן טיפל במותג יד2 במשך כשמונה שנים, והיה זה שבחר במאיה ורטהיימר כפרזנטורית שכיכבה בשלל קמפיינים הומוריסטיים. בין הלקוחות הבולטים של המשרד נמנים בנק מזרחי טפחות, AIG, ישראכרט ואופטיקנה.

"חיפשנו שותף שמכיר את עולם הנדל"ן בצורה העמוקה ביותר, ומצאנו בראובני פרידן שותפים אמיתיים", מספר גיא ברק, סמנכ"ל השיווק של madlan. "הם מביאים שילוב מדויק של ניסיון וכישרון מוכח, רעב לשותפות מקצועית והבנה עמוקה של קהל היעד".

לדברי אסף גריס ושירי הייסר, מנכ"לים משותפים ראובני פרידן, "בתור מי שמומחים במציאת בתים, אנחנו יודעים שהם בחרו מצוין. אנחנו מאמינים בשותפות עסקית אמיתית, ומתוך היכרות עמוקה עם הזירה התחרותית ומחויבות מלאה נהפוך את madlan לבחירה הראשונה של הישראלים".

גיא ברק, סמנכ''ל השיווק של madlan / צילום: שי פרנקו

2 תיירות

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אחד המלונות בברלין / הדמיה: באדיבות Sz design

3 מינויים חדשים

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ניר קורינברג / צילום: שי פרנקו

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