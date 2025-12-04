תקציב הפרסום של יד2 עובר למקאן תל אביב

השבוע נמכרה יד2, פלטפורמת מכירות הנדל"ן, הרכב והיד השנייה, לקרן אייפקס העולמית תמורת 3.1 מיליארד שקל - העסקה הגדולה אי-פעם למכירת אתר אינטרנט בישראל, ושווי הגבוה כמעט פי ארבעה בהשוואה לשווי שלפיו נרכש בעסקה הקודמת ב-2014.

אלא שעוד טרם נחתמה העסקה, בחברה כבר ניהלו מגעים להחלפת משרד פרסום, והתקציב צפוי לעבור מראובני-פרידן למקאן תל אביב בתחילת 2026 - כך נודע לגלובס.

ראובני-פרידן מטפלים בתקציב יד2 ב-7.5 השנים האחרונות, שבמהלכן עלו בקמפיינים רבים בכיכובה של הפרזנטורית מאיה ורטהיימר. לפי נתוני יפעת בקרת פרסום, מינואר 2025 ועד נובמבר עמדה השקעת החברה בפרסום בטלוויזיה ובדיגיטל על קצת יותר מ-2 מיליון שקל בלבד. ייתכן כי עם המעבר לבעלות חדשה, גם היקף ההשקעה בפרסום ישתנה. סמנכ"לית השיווק של יד2 היא איילת ניצן.

בפוסט שהעלה לפייסבוק מנכ"ל קבוצת ראובני-פרידן, ניב חורש, נכתב: "אחרי שמונה שנים של צמיחה, שמחה והצלחה, עם אינסוף קמפיינים מוצלחים ושיאים עסקיים, אנחנו נפרדים מתקציב הפרסום של יד2 - באהבה גדולה, פרגון ענק ותחושת גאווה. אנו גאים מאוד לקחת חלק בבניית המותג ובעסקת המכירה המדהימה, מאחלים לכם המון הצלחה בהמשך, ובטוחים שתצליחו גם עם משרד פרסום יד שנייה. איזה כיף להיפרד בשיא".

מקאן תל אביב הוא משרד הפרסום הגדול בישראל, ובין לקוחותיו נמנים בנק לאומי, פרטנר, תנובה, אל על, טורנדו, מכבי, ביטוח ישיר ועוד. בראש המשרד עומדת המנכ"לית אתי עבדי, ובראש הקבוצה עומד המנכ"ל עמית משיח.

ממקאן תל אביב נמסר בתגובה: "אנו שמחים ונרגשים להתחיל לעבוד על יד2 ומודים להם על האמון בנו".

מראובני-פרידן ומיד2 לא נמסרה תגובה.