מקדונלד'ס | בלעדי

אחרי שקיזזה את ההנחות לחיילים, מקדונלד'ס קורצת לאנשי הקבע

מקדונלד'ס ישראל ומועדון משרתי הקבע "חבר" השיקו בשבוע שעבר מהלך משותף שיעניק הנחה של כ-35% בממוצע למחזיקי כרטיס "חבר" • המהלך ממשיך קו של ניסיונות מצד הרשת לייצב מחדש את יחסיה עם קהל המשרתים בצה"ל מתחילת המלחמה

נבו שפיר 11:46
סניף מקדולנד'ס בישראל / צילום: טלי בוגדנובסקי
סניף מקדולנד'ס בישראל / צילום: טלי בוגדנובסקי

מקדונלד'ס ישראל ומועדון משרתי הקבע "חבר" השיקו בשבוע שעבר מהלך משותף שיעניק הנחה של כ-35% בממוצע למחזיקי כרטיס "חבר". המהלך נכנס לתוקף בסוף נובמבר, והוא ממשיך קו של ניסיונות מצד הרשת לייצב מחדש את יחסיה עם קהל המשרתים מאז תחילת המלחמה.

אנשי ונשות כוחות הביטחון נהנו במשך שנים מהנחה קבועה של 15% בקנייה בסניפי מקדונלד'ס. בעקבות אירועי ה-7 באוקטובר ותחילת מלחמת "חרבות ברזל", הגדילה רשת המזון המהיר את ההטבה ל-50% לחיילים ושוטרים במדים, צעד שנועד לבטא תמיכה בכוחות הביטחון ולחזק את הקשר עם הלוחמים.

לאחר לחץ בינלאומי על מקדנולד'ס מצד ארגוני החרם נגד ישראל, ובראשם תנועת ה-BDS, בחודש ינואר האחרון התקבלו הוראות מהמטה העולמי לצמצם את ההטבה בחזרה ל-15% המקוריים. מהמטה הבינלאומי של החברה נמסר באותה עת כי הורדת ההנחה הנדיבה נועדה למנוע הפסדים בחלק מסניפיה ברחבי המזרח התיכון, אבל בעיני חלק מהגולשים ברשתות החברתיות, המהלך כנראה נבע מהרצון של הרשת הגלובלית להימנע מזיהוי עם צה"ל.

שיתוף-הפעולה החדש עם "חבר" מאפשר למקדונלד'ס לחזור ולפנות לקהל המשרתים בקבע בכל ארגוני הביטחון, אך באופן מתוחם וברור יותר. ההטבה מיועדת למחזיקי כרטיס "חבר" בלבד, ולא לכלל החיילים. עבור "חבר" מדובר בהרחבת סל ההטבות בתקופה שבה יוקר המחיה מכביד גם על משרתי הקבע.