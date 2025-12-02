סופר־פארם השקיעה 2 מיליון שקל בבניית משפיענית AI

מאיה לור חושפת מה יש לה בתיק - הדברים שמרגיעים אותה, ושהיא לא יוצאת בלעדיהם מהבית. היא מודה בהיותה מאחרת כרונית, וסבורה שטאצ' אפ חשוב יותר מלהגיע בזמן. כמו כל יוצרות התוכן היא מתופפת בציפורניה המשוחות בלק ורוד על קופסת מוצרי טיפוח חדשה שהיא ממליצה עליה.

אלא שבניגוד ליוצרות אחרות, מאיה לור לא באמת קיימת. היא משפיענית AI שרשת סופר-פארם יצרה לפני חודש בהשקעה של 2 מיליון שקל, ובנתה לה חשבון אינסטגרם שכולל כ-9,500 עוקבים. בעולם כבר קיימות כמה משפיעות כאלה - למשל לילה קדרה של פומה, ומיקלה שלא שייכת לאף מותג אבל חתומה על שלל שיתופי פעולה, בהם עם דיור ופראדה. אבל בישראל, לור היא הראשונה.

"המהלך נולד אחרי שעות על גבי שעות של ישיבות, הגדרות ואפיונים עם צוות קריאייטיב", משתפת רונה ליכטן אוחיון, מנהלת התקשורת השיווקית של סופר-פארם. "בנינו אותה כדמות צעירה מדור ה-Z, עם חיים מלאי סטייל, אחת שחיה את כל מה שקורה ויודעת מה הדבר החדש הבא.

"האפיון הזה נבחר כי בעולם, הדור הצעיר עוקב אחרי משפיעניות וירטואליות, הוא פתוח ל-AI ומכיר את זה. זה מהלך שהוא סנונית, ואם יצליח, ניצור עוד משפיעניות לעוד קהלים - אימהות, נשים בוגרות יותר, גברים".

בשלב זה, כל הקידום של לור הוא אורגני, ולכן החשבון שלה פרטי, וכל מי שרוצה לראות את התוכן שלה צריך לעקוב אחריה. "זה כדי להעלות לה את מספר העוקבים", מסבירה ליכטן. "אם היא תהיה פתוחה, יצפו בתוכן ולא יעקבו. אבל אנחנו מאשרים את כולם, ובהמשך זה יהיה חשבון פתוח".

הרעיון הוא לתת ללור "לסקר" אירועים בארץ ובחו"ל, ולבנות לה עולם שלם. "זה כמו ספר, שנכתב אין האוס לפי הגאנט השיווקי שלנו. כרגע אנחנו בונים אותה כדמות הכי חיובית, אבל היא גם תעורר שערוריות, ויהיה אקס מיתולוגי".

ומה באשר לתגובות? "הרבה אנשים אמרו לנו שזה מהמם וחדשני, אבל היו גם הערות כמו 'למה לעקוב אחרי מישהי לא אמיתית'. היא תהיה לצד נבחרת המשפיענים שלנו, לא במקום".

לפי ליכטן, בשלב ראשון לור תשרת רק את סופר פארם, ומאוחר יותר יפתחו אותה גם לשיתופי פעולה. "עד כה לא נתקלנו בחברה שלא רוצה שת"פ עם משפיענית AI", היא מספרת.

מה ייחשב בעינייך כהצלחה?

"לסופר-פארם יש 500 אלף עוקבים, אם אגיע איתה ל-50 אלף בשנה אהיה מרוצה. גם נייצר לה מוניטיזציה. מישהו שבכלל לא עובד עם סופר פארם כבר פנה אלינו בבקשה שנכניס אותה כמשפיענית אצלו, וגם כמה ספקים שלנו שיש להם השקה בדצמבר ביקשו אותה".