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יס פלאנט

עמי גרופ רכשה את פלאנט ראשון לציון ב-300 מיליון שקל

קבוצת עמי גרופ, שבבעלות איש העסקים שלומי נחאיסי, רכשה את מתחם הקולנוע פלאנט מתיאטראות ישראל

אריק מירובסקי 16:18
שלומי נחאיסי / צילום: עמי גרופ
שלומי נחאיסי / צילום: עמי גרופ

קבוצת עמי גרופ, שבבעלות איש העסקים שלומי נחאיסי, רכשה את מתחם פלאנט ראשון לציון ב-300 מיליון שקל מקבוצת תאטראות ישראל. בכך, החברה ממשיכה לעבוד "מתחת לרדאר", וכיום בבעלותה 18 מרכזי מסחר ברחבי הארץ.

מתחם פלאנט נפתח ביולי 2012 בהשקעה של כ־200 מיליון שקל, ונחשב לאחד ממתחמי הקולנוע והבילוי הגדולים והמובילים בישראל עם כ-1.5 מיליון צופים מדי שנה. הוא נמצא במערב ראשון לציון, בסמוך לסופרלנד, לאמפי MAX לייב ולמתחם האלף.

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המתחם משתרע על כ-30 דונם, וכולל כ-25 אלף מ"ר בנוי. יש בו 26 אולמות, מתוכם 24 אולמות קולנוע עם כ־3,600 מושבים ועוד שני אולמות אירועים וכנסים, לצד כ-2,000 מקומות חנייה.

לפי עמי גרופ, המתחם נמצא כיום ב-100% תפוסה, וכולל מלבד אולמות הקולנוע גם כ-20 חנויות ודוכנים וביניהם סלון יווני, מקדונלד'ס, בלאק בר בורגר, לג'נדה, B-fresh ועוד.

"רכישת מתחם פלאנט ראשון לציון היא עסקה אסטרטגית משמעותית עבורנו, ומהווה נדבך נוסף בהרחבת פעילות הנדל"ן המניב של הקבוצה" מסביר נחאיסי. "מדובר באחד ממתחמי הבילוי, הפנאי והקולנוע המובילים בישראל, הנהנה ממיקום מצוין, תפוסה מלאה ותנועת מבקרים מרשימה לאורך כל השנה.

"אנו מאמינים בפוטנציאל הרב של המתחם ונפעל להמשיך ולחזק את מעמדו כמוקד בילוי מרכזי עבור תושבי האזור והמבקרים מכל רחבי הארץ. לצד זאת, בכוונתנו לממש את זכויות הבנייה של כ-10,000 מ"ר הקיימות בתב"ע, ולפתח את המתחם באופן שייצר ערך נוסף למבקרים, לשוכרים ולחברה."

כאמור, המתחם יהפוך ל-18 במספר של עמי גרופ. לפני כשנה רכשה הקבוצה בעסקת ענק את מתחם Y-Center (יכין סנטר לשעבר) בכ-330 מיליון שקל, ולפני כחצי שנה שילמה 215 מיליון שקל עבור מרכז גן העיר כרמיאל. בנוסף היא מחזיקה ומנהלת מרכזים מסחריים בפריסה ארצית, בין היתר בערים פתח תקווה, נתניה, ראשון לציון, תל אביב־יפו, נס ציונה ועוד.