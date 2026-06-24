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שוק ההון והשקעות גלוברנדס נפרדת מווינסטון וקאמל; זכויות ההפצה יעברו לדיפלומט
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גלוברנדס

אחרי 25 שנה: גלוברנדס נפרדת מווינסטון וקאמל; זכויות ההפצה יעברו לדיפלומט

יבואנית מוצרי הטבק והחטיפים לא הגיעה להסכמות עם חברת JTI והיא צפויה לאבד את זיכיון היבוא וההפצה, המהווה כ-45% מהכנסותיה • זכויות ההפצה יעברו לדיפלומט, שמעריכה כי ההיקף ההכנסות השנתי יעמוד על 2.2 מיליארד שקל • בעקבות הדיווח מניית גלוברנדס צונחת

איתן גרסטנפלדנבו שפיר פורסם: 12:36 עודכן: 13:53
ירון גזית / צילום: תמר מצפי
ירון גזית / צילום: תמר מצפי

יבואנית מוצרי הטבק והחטיפים גלוברנדס מאבדת את מותגי הסיגריות המובילים שלה, לאחר שלא הגיעה להסכמות עם חברת JTI על חידוש הסכם ההפצה ביניהם, שצפוי לפוג בתחילת השנה הבאה. בחברה מעריכים, כי ביטול ההסכם צפוי להביא לפגיעה של 35 מיליון שקל ברווח הנקי. המניה צונחת בחדות בבורסה בעקבות הדיווח.

זכויות ההפצה של מותגי הסיגריות יעברו לדיפלומט, שדיווחה כי היקף ההכנסות הצפוי לה מהמהלך צפוי לעמוד על כ-2.2 מיליארד שקל בשנה, לפני מס קנייה בשיעור 80%. לפי הערכות, המעבר התרחש בשל מערך ההפצה הלוגיסטי של ספקית ויבואנית המזון. דיפלומט, שעד כה לא עסקה כלל במוצרים מהסוג הזה, מפעילה שרשרת הפצה גדולה ברחבי הארץ, ולה קשרים משמעותיים עם קמעונאיים, מה שככל הנראה גרם לבחירתה.

גלוברנדס תתמקד במוצרי הבית

גלוברנדס משמשת מאז שנת 2001 כיבואן וכמפיץ בישראל של מוצרי JTI, הכוללים את מותגי הסיגריות והטבק לגלגול ווינסטון, קאמל ואמריקן ספיריט. הללו, היוו בשנים האחרונות כ-45% ממכירותיה, כך שהפסקת שיווקן צפויה לפגוע בצורה משמעותית בפעילות החברה, שצופה, כאמור, פגיעה של 35 מיליון שקל בשורה התחתונה.

בחודש שעבר, דיווחה החברה, כי החליטה לצמצם באופן משמעותי את פעילות הממתקים והחטיפים, שתופסק באופן הדרגתי עד לרבעון הרביעי של השנה. זאת, כחלק מצעדי התייעלות, שנועדו לדבריה להביא לשיפור ברווחיותה. בכך, היא צפויה לותר על מכירתם של מותגי יוניליוור (קליק ובייגל בייגל), מארס ובלו.

בעקבות המהלך צפויה החברה להתמקד במותגי הבית שלה - מוצרי החלבון WIN ומותג האגוזים והבוטנים הספרדי SalySol. לצד פעילותה בתחום "איכות חיים" במסגרתו היא מייבאת ומוכרת ציוד רפואי לקופות חולים ולבתי חולים. בנוסף בשנה שעברה היא נכנסה לתחום הקנאביס הרפואי, במסגרתו היא מספקת שירותי שינוע, אחסנה והפצה לבתי מרקחת.

בתחום מוצרי העישון היא צפויה להתמקד בהפצת מוצרי קבוצת BAT הכוללים בין היתר את המותגים גולדן וירג'יניה, קנט ופאל מאל. בנוסף, בשנה שעברה חתמה החברה על הסכם להפצת סיגריות אלקטרוניות חד-פעמיות המבוססות על אידוי נוזל (Vaping).

כיום, מחזיקה גלוברנדס בנתח שוק של כ-38% משוק הסיגריות המקומי, מה שמציב אותה אחרי פיליפ מוריס שמחזיקה בין היתר במותגים מרלבורו, נקסט, פרלמנט ו-L&M, בעלת נתח שוק של כ-56%. לצד פיליפ מוריס וגלוברנדס פעולת גם חברת דובק, שמייצרת ומוכרת את המותגים נובלס וטיים, ומחזיקה בנתח שוק של כ-5%.

את שנת 2025 סיימה גלוברנדס, הנסחרת כיום בשווי של כ-175 מיליון שקל, עם הכנסות של כ-3.7 מיליארד שקל, נתון דומה לזה שנרשם שנה קודם לכן. בשורה התחתונה, הציגה החברה רווח נקי של כ-59 מיליון שקל, ירידה של כ-20% ביחס לרווח בשנת 2024.